43歲開除老闆！她用雙財庫打造退休現金流

【文．林怡妏】

「我在二十三歲成為公司負責人，二十五歲存到人生第一桶金。」粉圓妹談自己當老闆、投資的歷程，乍聽之下可能讓人誤會：又是一個贏在起跑線上、人生勝利組的故事。

事實上她高職夜間部畢業，沒有亮眼的學歷，更沒有顯赫的家庭背景，儘管如此，人生戰場上她也不是赤手空拳，而是憑著積極的個性與十年如一日的自律，在不惑之年存下千萬退休金，果斷離開職場，完成遊牧世界的夢想。

*第一次買股靠標會籌款 轉賣公司賺進人生第一桶金

粉圓妹說，自己不善於讀書，高職畢業之後沒有選擇繼續升學，轉而投入職場，當時公司老闆尋求員工入股，年紀輕輕沒有儲蓄的她為了完成當老闆的夢想，透過互助會來籌措投資基金。

「對當時的我來說，入股就是當老闆的第一步。當時我的薪水只有一萬三，我跟了一萬元的會，籌措到十一萬元的資金，順利買入公司股票。」這是粉圓妹第一次投資股票，儘管報酬不高，也鮮少配息，但這筆錢卻成為她往後完成夢想的重要基金。

「後來，老闆想成立分公司，做打字行，我自告奮勇想當負責人，」那時粉圓妹只有二十三歲，老闆一度以年紀太輕為由拒絕她，然而，工作向來積極、負責的粉圓妹，早就成為公司的第一把交椅，後來老闆因分公司經營不善，便找她接手。

「我要求以當時買入的股份為資金，老闆則以閒置的生財設備折算資金，合資成立了新公司，由我擔任公司負責人。」兩年後粉圓妹賣掉公司，賺進人生第一桶金。

「有了錢後我開始尋找投資管道，希望能將這筆錢愈滾愈大。」於是她跟著同事一起買股票、玩融資，沒想到碰上2000年網際網路泡沫，慘遭斷頭，還一度負債成為卡奴。

投資失利讓她很快意識到：在沒有任何理財觀念的情況下，再多的錢一樣很容易化為烏有。

*記帳、定期定額投資 財富自由靠自律

為了解決財務危機，粉圓妹嚴格執行記帳。她表示自己當時薪水只有三萬出頭，每個月卻必須還兩萬多元的債務，扣一扣所剩不多，因此生活花費得精打細算。

靠著紀律記帳，粉圓妹在一年半內還清將近百萬的債務。有了前車之鑑，她告訴自己：即使沒有背負債務，還是要以還債的紀律去儲蓄。

粉圓妹每隔一段時間就會把帳務拿出來，檢查哪些項目的花費太高，然後檢討改進。她將記帳比喻為打地基，地基打好，才能有效累積財富。

十年間，粉圓妹平均每個月存薪40%-60%，她將這些「擠出來」的薪水，定期定額投入共同基金，一開始只投入一檔，慢慢地擴充布局到十幾檔。

粉圓妹說，她不是什麼理財專家，不善於預測行情、抓高低點，所以不採用單筆加碼，而是選擇定期定額，減少投資上的壓力。

「財富是要『聚沙成塔』，絕對不要抱著『一夜致富』的心態，」她表示。

金融海嘯來襲，粉圓妹評估手中資金與工作的穩定性，決定改變資產配置。首先，她大膽加碼在基金的定期定額扣款，從每個月17000多元，提升到每個月51000多元；接著她將部分資金轉移到保險部位，雙向並進，打造穩定現金流。

金融海嘯期間，粉圓妹並未受到波及，反倒因為趁著股市低點加碼買進，使得她的資產在短短兩年間，就回到金融海嘯前的高點。

在這個過程，她也漸漸悟出「大水庫、小水桶」的理論。

*大水庫與小水桶 打造穩定現金流

粉圓妹將基金比喻為大水庫，至於保險就是小水桶。當基金水位上升，就需要適時洩洪，並移轉到小水桶做安全的保存；相對地，當基金水位下降，甚至乾涸見底時，她還有小水桶為她供水。

在保險規劃上，粉圓妹買入年金給付型養老險，按月固定給付，她表示，基金的報酬長年下來平均落在4%-11%，有時多，有時少，但因為有保險作為後盾，每個月的被動收入仍能維持在五萬元左右。

透過「長線護短線」的效果，即便遇上海嘯、股災，也不怕淪為受災戶。

粉圓妹分享，自己年輕時因為工作壓力大導致健康亮起紅燈，二十多歲就得靠吃止痛藥才能走路，這讓她在二十九歲就意識到「老了誰來養我？」

靠著紀律投資與儲蓄，粉圓妹用千萬的儲蓄打造「靠自己」的底氣，即便在不惑之年遭逼迫離職，她也能揮揮衣袖，瀟灑退休。

*想出國？先編好預算！

退休後，粉圓妹沒閒著，財務已然富足的她，階段性目標不再是賺錢跟存錢，而是鍛鍊身體、遊歷世界。

「人生有兩個存摺，一個存健康，一個存財富。」退休時，粉圓妹立刻展開體能訓練，還報名登山社，在短短幾年內成功攀登五十二座百岳。

曾經在2019年踏上西班牙朝聖之路的粉圓妹，今年再度前往歐洲，展開為期八十二天的遊牧生活。針對旅遊基金的規劃，她表示自己會在前一個年度就編列好下一個年度的預算，然後透過投資來存旅費。

「當時我就編列一筆十二萬的旅遊預算，接著我選擇買入一檔低基期基金，另一半則投入高利活存帳戶，等到今年要用錢的時候，不但旅費存到了，還多賺了一萬多元。」

*不買房的勇氣

退休後，粉圓妹從壽險秘書搖身變成世界旅人，將生活過得愜意且逍遙，這部分原因來自於她擁有「不買房的勇氣」。

粉圓妹說很多人笑她笨，甚至警告她「老了就知道」，言下意指：沒有房，小心年紀大了，沒有房東敢出租，淪為不討喜的下流老人。

但粉圓妹並不介意，「薪水就只有一份，是要存退休金，還是要買房？買了房，要繳房貸，還有錢存退休金嗎？」

審慎評估過自己的財務條件後，粉圓妹決定將薪水投入退休金的儲蓄，為退休後的生活創造穩定現金流，「我計畫六十五歲之後住進養生村，若身體差一點可能住進長照機構，只要我每個月的現金流足夠支應這些開銷就好了啊！」

打破傳統社會「有土斯有財」的框架，粉圓妹帶著兩本存摺，健康與退休金，一個背包、幾套衣物，行遍天下，擁有世界。