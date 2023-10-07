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聯合新聞網／ 理財周刊

【陳春霖】

新台幣匯率若貶破32.5元 難逃短線偏空走勢

首先來看大環境三部曲一是美升息匯率變化、二是過去歷年中秋節後指數上漲機率、三是量能與散戶對應關係，可一窺第四季大盤指數漲跌走勢。上週美聯準會雖宣布此次暫緩升息，但卻透露因通膨壓力仍在，年底前仍不排除再升息，牽動全球資金大挪移，台幣因此貶至32.248元，理周投研部指出，觀察過去歷史紀錄，台股不能再貶若破32.5元將與大盤指數黃金交叉，預期難逃短線偏空走勢，若守穩表示大盤與匯率走勢將脫鉤。

理周投研部表示，攤開台股大盤指數與匯率相關走勢，撇開經濟因素干擾，2018年台幣兌美元匯率29.15元，當時大盤指數10808點時進行黃金交叉，至隔年6月匯率貶至31.52元，指數則一路下探至2020年9663點；另一黃金交叉點為匯率來到29.84元，指數11479點，至2021年12月時匯率升至27.69元，指數飆漲至18248點。

去年9月台幣匯率30元，指數則在14000點彼此交纏一段時間，直到今年3月才稍見拉開距離，6月時更因AI狂潮激勵指數大漲二千餘點，正式與匯率脫鉤。不過，隨著近日大盤指數走弱破半年線後，則有再次碰觸匯率交叉疑慮，若匯率持續貶值破32.5元就會再次與指數黃金交叉，那麼前景較堪虞，守穩則站回半年線機會就較大。

秋節後上漲機率高 注意凹洞量發起訊號

第二部曲則是觀察歷年中秋節後的指數變化，理周投研部表示，根據10年來的數據短線中秋節後五日上漲機率高達70%至80%、漲幅達0.83%；中線後40日至60日，指數上漲機率達50%至80%，漲跌幅則是互見-0.41%與2.17%，不過，今年因適逢大選年，政策上有非漲不可的壓力，因此預期今年大盤指數短中線都可能展現亮眼的一季。

第三部曲則是量能與散戶對應關係，所謂下跌量縮表示無人買，上漲量縮表示無人賣，大盤如此個股也是一樣，因此觀察指數漲跌與量能變化是預估大盤未來走勢不二法門，也就是說，若指數持續下探至低點時出現一個近期最低量能，表示築底完成，否則仍可能在震盪整理。

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