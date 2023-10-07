【文．洪寶山】

以往九月是屬於iPhone的高光時刻，股民會提前卡位iPhone概念股，但自COVID-19疫情以來蘋概股似乎已經退出了股民的視線，一名網友說，根據歷史經驗，iPhone新機上市的第一個月容易爆發災情，例如iPhone 4天線門、iPhone 6/7電池爆炸、iPhone 12螢幕偏黃、iPhone 13拍照出現鬼影…，這次被網友戲稱為火龍果的iPhone 15，九月三十日蘋果表示已經發現一些可能導致iPhone 15系列手機運作溫度過高的問題，其中包括iOS 17操作系統的漏洞。蘋果表示，將在即將發布的iOS更新中修復這些問題。

棄蘋概就AI概念股 其來有自

蘋果還了台積電公道，也間接驗證了股民為什麼棄蘋概股、就AI概念股，因為就連庫克也證實蘋果正在研究類ChatGPT產品，以增強產品功能和使用者體驗。據蘋果工程師透露，蘋果基於Google的JAX框架開發了代號為「Ajax」的大語言模型，並開發了一款生成式AI聊天機器人「Apple GPT」，可自動生成文本、總結內容等。庫克表示，AI功能幾乎遍布蘋果的所有產品，例如，Apple Watch的跌倒檢測、碰撞檢測、心房顫動檢測、心電圖等，這些都是最典型的應用案例。

上周的AI界很熱鬧，OpenAI執行長奧特曼出席「人工智慧如何形塑人類未來」大師論壇，廣達董事長林百里九月二十七日出席AI技術與應用展望論壇，科技大老們相繼力挺AI，十月二日AI概念股大反攻，緯創盤中飆漲停，廣達與英業達漲6%，緯穎更是收在漲停板。

AI算力需求季增一倍 漲聲鼓勵

林百里強調「生成式AI才剛開始」的說法並非是為了炒股票，目前AI算力需求每三個月就漲一倍，超越半導體二年漲一倍的摩爾定律。林百里認為台灣供應鏈面對的挑戰，包括超高速的運算、先進半導體製程技術、尖端的光電通訊技術、超高溫的韌體機櫃、水冷式的散熱系統等，對照十月二日的台股盤勢，超高溫的韌體機櫃概念股最夯，迎廣、偉訓、晟銘電、旭品等漲停板，營邦、勤誠、富驊等漲幅3-4%。

Open AI針對ChatGPT再推出升級功能，口說指令、語音對話、圖像辨識全面到位，未來AI的運用將為機器人及自動化產業帶來突破性的新能力，機器人可以聽得懂人話，接受口語化指令，自行辨識周遭的環境及物品，實現自行移動等，例如特斯拉的人形機器人Optimus在2023年三月透過視頻證實已經能夠走路，到了2023年五月的視頻，Optimus可以執行簡單的任務。九月二十四日，Optimus透過視頻展現了自主分類物品、單腳保持平衡等能力。

特斯拉表示，Optimus的神經網路訓練是「完全端到端的」─即可實現視頻信號輸入，控制信號輸出，無需預設代碼。即通過看、聽、想學會一項技能，而非依賴於提前輸入的代碼，用白話來表達就是，只要機器人收集到足夠多的人類行為數據，就能讓機器人迅速地模仿、學會相對應的行為。

自駕與人形機器人 台灣不強

這模型跟特斯拉自動駕駛的訓練模型類似，這代表特斯拉在FSD(全自動駕駛)及Dojo上取得的成功經驗(包括演算法等底層模組)有望複製到機器人訓練模型裡，進而加速人形機器人的升級更新。人形機器人的應用範圍非常廣泛，包括製造業、醫療保健、物流、零售與餐旅業、智慧城市等。

馬斯克預計Optimus將在十一月開展走路測試，明年將在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。特斯拉何時正式將Optimus商業化銷售，將會是繼FSD之後，標誌AI商業應用化的另一個里程碑。

對於人形機器人來說，機械結構可以區分為單軸機器人、直角座標機器人、水平多關節機器人(SCARA)、垂直多關節機器人以及並聯式機器人(DELTA)等五種類型。此外，工業機器人的三大關鍵零組件是減速器、伺服馬達和控制器，它們約佔人形機器人整機成本的60-70%。以Optimus為例，其運動模組和部分感知模組被整合為一體化關節，這部分成本占比高達整機的50%。

根據Analytics Insight的資料，全球人形機器人生產商前十名分別為：UBTech Robotics(中國)、Boston Dynamics(美國)、Hanson Robotics(中國香港)、SoftBank Robotics(日本)、Shadow Robot Company(英國)、Qihan Technology(中國)、Honda Motor Company(日本)、Pal Robotics(西班牙)、ROBOTIS(韓國)、Cyberdyne(日本)。

儘管AI初期的大模型訓練所需的算力晶片、公有雲的基礎建設及設備公司，再到終端設備AI應用的智能助理等，台灣科技廠商都能受惠，但到了AI商業應用化，特別是特斯拉正在做的全自動駕駛與人形機器人，都不是台灣的強項，反觀中日韓就在全球前十名佔了七家，這點倒是值得注意。