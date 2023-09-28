新揀股三式 半年線的美麗與哀愁

文‧陳春霖

上週美聯準會如預期未升息，但卻透露年底前為壓抑通膨不排除再升息機率且無降息任何時間提示，造成美股重挫，台股也因此摜破半年線，週一(25日)指數則在防線上下震盪，所謂危機就是轉機，投資股市也是如此，如果指數永遠在高檔政策的手如何介入呢？

觀察台積電何時收復半年線 注意台幣匯率守穩在32元以下

投資人可從三訊號觀察大盤反彈契機，一是權值股台積電(2330)走勢，個股永遠是大盤先期領先指標，此次也不例外，率先跌破半年線，隨後指數才跟著摜破，因此台積電重新站回半年線且量能逐步增加有上攻態勢時。

其次是，美聯準會升不升息對匯率影響，也代表外資短線操作多空行為，匯率目前在32元附近徘徊，若能守穩在32元以下，表示外資並無長線脫逃的計劃，若破32.5元則需留意是否造成股市動能失血的情況發生，以2022年為例，因美升息外資整年淨匯出高達4100億元，造成股市下探到12629低點，因此觀察匯率回穩且開始向升值方向前進時，代表指數反彈契機出現。

另外，就是量能變化，只要日成交量在2500億元以上，代表人氣未散，只是呈現觀望心態，尤其進入大選活動期間，政策操盤手的動作也是值得觀察的指標，以六月AI題材發酵指數開始攻漲時，八大官股行庫幾乎是賣多買少，最多在六月十三日賣超金額達近137億元，進入九月後只要指數跌，八大官股行庫的買超動作不停歇，近日回測半年線時也都有單日買超額30億元以上水位，甚至達70億元以上規模，顯見護盤力道不弱。