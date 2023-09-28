藍燈買股票 紅燈數鈔票

文‧洪寶山

1985年一月掉入藍燈、16分，但連續藍燈是從3月開始到11月，共九個月，這是國發會有統計資料以來的第一次景氣對策燈號連續藍燈，不過1985年股市還沒解禁，所以就跳過對股市的影響性。

後來股市解禁，從1986年3月到1990年2月，連續四十八個月景氣對策燈號至少維持在穩定的綠燈、31-32分之上，那四年真是好日子，空氣都是錢的味道，還記得1986年的《英雄本色》嗎？同年的《捍衛戰士》也是不可錯過的青春，1987年《倩女幽魂》與《末代皇帝》、1988年《雨人》、1989年《悲情城市》、1990年《滾滾紅塵》、《與狼共舞》，那些年的股票族，早上數完鈔票，收盤就去吃吃喝喝，晚上用錢砸酒店，真是令人懷念的日子，也難怪一入股市就做不了其他行業。

看盤數鈔票收盤上酒店 貪婪與揮霍並不覺得滿足

後來台灣的景氣就再也沒出現過這麼長的好日子，景氣循環週期變短，嚴格來說，要不是1992年9月到1993年8月景氣對策燈號陷入象徵轉向的黃藍燈，現在回頭看，1991年5月到1995年7月還算是不錯的日子，大致上穩定，會覺得日子過得沒有以前好，那是因為1986~1990年那四年過得太舒服，以至於加權指數處在五千點到七千點之間震盪，總是覺得少了點什麼的不滿足。

其實也沒什麼，當時萬點是所有股民的日有所夢，只是要上萬點就得配合景氣對策燈號出現紅燈才有可能。綜觀1990年代，只有1994年11月出現過一次景氣對策燈號紅燈，該月加權指數收6363點。

景氣對策燈號連續紅燈 2021年台股才站穩萬點

1990年代共出現過三次萬點，除了1990年二月的12682點之外，景氣對策燈號綠燈、27分，另外兩次是1997年七月加權指數收10066點，景氣對策燈號綠燈、30分，以及2000年二月的10393點，景氣對策燈號綠燈、30分。

由此可知，台股想要站穩萬點，景氣對策燈號必須是連續性紅燈，就像是2021年2月到2021年10月，連續九個月景氣對策燈號紅燈，加權指數收盤價維持在15953~16987點。從這個角度來看今年17463高點開始拉回，其實也是有一定的道理，畢竟今年的景氣對策燈號連續九個月藍燈，而加權指數跟2021年的連續九個月紅燈差不多位置，很不合理的感覺，股市進入到拉回也是可以理解的。

2000~2010年期間，2004年5月出現過一次景氣對策燈號紅燈、39分，該月加權指數收盤5977點。2010年是走出金融海嘯的第二年，也是聯準會加碼QE的年份，零利率的年代，股市、房市都熱絡起來，景氣對策燈號從1月到4月連續四個月紅燈，雖然5、6月降到黃紅燈，但7、8月又回升到紅燈，雖然那段期間加權指數處在七千多點震盪，但年底收在8972點，隔年1月收在9145點，景氣對策燈號黃紅燈，在走出金融海嘯的衰退後，感覺2010年是個不錯的年份。

值得注意的是，就算是景氣對策燈號連續紅燈，也不是加權指數上萬點的保證。但是千禧年的網路泡沫與政黨首次輪替的雙重打擊，卻造成2000年12月到2002年2月景氣對策燈號連續十五個月藍燈。

景氣對策燈號連續藍燈 行情總在悲觀中誕生

回顧2011~2020年，雖然處在史上貨幣最寬鬆的年代，但先是爆發2011~2013年歐債危機，後有2015年人民幣首次放寬波動區間，迎來滬深股市的熔斷，亞幣驟貶，再到2018年的美中貿易戰、2019年美中科技戰、2020年COVID-19疫情，好折騰的十年，當然也少不了連續的景氣對策燈號藍燈，分別是2011年11月到2012年8月，連十藍燈，2015年6月到2016年3月，又連十藍燈，然後是現在的2022年11月到2023年7月，連九藍燈。

對照這三次景氣對策燈號連續藍燈時的加權指數的位置，分別是6609點漲到10014點、7203點漲到11270點，12629點漲到17463點，算得上是驗證了「行情總在悲觀中誕生」那句股市名言。

景氣衰退通常不會太短 小心連續十五個月藍燈

從上述的統計資料可發現，台灣的景氣對策燈號不容易出現紅燈，就算有，通常也代表股市進入到相對高檔區，是應該考慮伺機逢高獲利了結。但反過來說，台灣一旦進入到景氣衰退的藍燈時，通常時間都不會太短，而且每逢十年一次的景氣大循環輪替時，例如1990、2000、2010走出景氣谷底往往需要接近一年或超過一年的整理時間，2020年因為疫情打亂了原本十年一輪的節奏，推遲到2022年，換言之，當下的景氣衰退時間有可能比照2000年12月到2002年2月那次的連續十五個月藍燈的規模，股市探底的過程需要謹慎。