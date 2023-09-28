■存股族領股利 怎麼節稅省最大？

文‧蔡武穆

台灣人喜歡存股，打造被動收入，不過一到報稅季，繳稅繳得好心痛，會計師胡碩勻提供幾項省稅的妙招。

存股族申報個人綜合所得稅，有合併申報、分開申報二種，合併申報採用累進稅率5%~40%不等，分開申報股利所得要課28%的稅。

至於要用哪一種，要視狀況而定，胡碩勻說，經過計算，股利所得在七、八百萬以上，比較適合用分開申報。

大額股利 以公司持有股票較划算

他表示，股利可以扣抵8.5%，最高上限8萬的免稅額，所以470萬元以下的股利，平均有效稅率都還在10%~20%的稅率左右，比分離報稅的28%還低，當然是採用合併報稅。經過縝密計算，股利在七、八百萬以上，才適合用分開申報。

另外，個人可以持有股票，法人也可以持有股票，對於高股利所得者，可以用投資公司來節稅。

根據所得稅法第42條，國內營利事業取得國內其他營利事業的股票，所領到的盈餘跟股利，不用課徵20%的營所稅，只須課徵5%的未分配盈餘加徵營利事業所得稅。

但如果公司隔年度開股東會決定分配股利，也就是「自己公司分配股利給自己」，就回到個人股利所得制度，合併最高40%計算，可扣抵8.5%，上限8萬的免稅額或分開計稅28%。

比方說，1000萬的股利，分開申報以28%計算，需要繳280萬元的稅，轉換為法人持有股票，且隔年度不分配股利，則只需要繳50萬元的稅，馬上節省230萬元稅金。所以如果你是大額股利的存股族，用公司持有股票較划算。

坊間也有人在除權息之前賣出股票，除權息之後再買回，以避免最高28%的稅。如果在除權息之前賣掉，就要保證除息之後的價格要能COVER節稅的價格，有時可能為了省稅，賠了價差。例如，賣掉之後，連續二天漲停鎖死，買都買不到，上漲的部分等於節稅的金額，還是沒有省到稅。

若投資朋友要在除息前賣出股票，胡碩勻建議，可以透過權證、期權來鎖住份額。假設某權證的權利金只需股價的十分之一，比方說，買一張1000萬元股票，權證只需100萬，不過，權證是十倍的槓桿，暴漲也會暴跌，如果暴跌時可能大賠，同樣沒省到稅。

海外所得繳「基本稅額」

海外投資獲利同樣要繳稅，無論投資股票、基金、不動產或經營企業，依現行基本稅額條例，從民國99年開始只要有海外所得都要課稅。

《基本稅額條例》中有「最低稅負制」，過去高所得的公司或個人，因符合一些租稅的規定，只要繳很低的稅或根本不用繳稅，所得高者付出較少，相當不公平，因此，政府實施最低稅負制，讓所得高者對稅收有一些基本貢獻。

依據《基本稅額條例》海外所得必須繳「基本稅額」，基本稅額是基本所得額扣掉670萬元的免稅額，再乘上20%稅率。

胡碩勻說，海外所得只要超過新台幣100萬元就必須申報。很多人誤以為錢沒有匯回來，就不是海外所得不必申報，但稅法規定，不是看錢有沒有匯回來，而是看海外有沒有獲利，例如，你在美國買了一檔股票有獲利，帳戶雖然在美國券商，仍必須視為海外所得。

如果海外所得有每年正常申報，哪一天錢匯回來，就不用再申報一次，因為這是過去申報的所得，但如果過去沒有申報，現在匯回來，國稅局就會追查這一筆款項，是獲利、遺產、贈與，還是借貸？若是借貸，就要提出證明文件。

「其實每年按時申報海外所得，也不見得會繳到稅」，最低稅負有670萬元的免稅額，如果基本稅額沒有超過670萬元，會全部扣抵，不會繳到稅，這也是政府的美意，鼓勵大家按時申報。

然而，海外所得國外當地政府要課稅，台灣政府也要課稅，會不會重複課稅？胡碩勻說，政府也會擔心重複課稅，所以海外繳過的稅，若有納稅憑證，可以拿回台灣做扣抵，不至於重複繳稅，但若沒有納稅憑證，那麼台灣這方面還是必須繳稅。

持股改間接持股 免個人最低稅負

另一種節稅方式是由個人持股改成間接持股，也就是由國外公司來持有這檔股票，所得來自於海外公司，就不會有個人最低稅負，只有當海外公司分配盈餘或發薪水給自己時，海外所得實現那一個年度就要申報所得。

不過，要注意的是，為防止個人在低稅負國家成立受控外國企業(Controlled Foreign Company，以下簡稱CFC)，保留盈餘不分配，規避台灣稅負，財政部在106年5月增訂基本稅額條款，建立個人CFC制度，經過行政院核定於112/1/1施行，接軌國際維護租稅公平。

也就是說，當你在國外有公司註冊在免稅天堂或低稅負國家，如開曼群島、薩摩亞，持股超過五成，過去有分配盈餘才會產生所得，現在即使沒有分配盈餘，財政部也會當作有分配，必須回來台灣申報海外所得。

有海外納稅憑證可扣抵稅金

其次，根據CFC制度，當年度若獲利沒超過700萬元，可以豁免不用繳稅，若超過700萬，則必須申報並課稅。

如前所述，當年度有申報，在實際分配時就不會課稅，如果當年度沒有申報，實際分配時就會被課稅。

台灣境內公司持有海外所得，沒有免稅額度，全部都要被課20%的稅，不過若有海外納稅憑證，回來台灣繳營所稅時，可以憑證扣抵。

相對的，海外公司持有台灣資產，以實現獲利為主，若有實現獲利，就要被課20-21%的扣繳稅。另外，前面提到CFC制度，海外公司所得從112年度開始，不管有沒有分配盈餘，都要被當作已經分配盈餘來課稅。

至於國人在海外開設公司，持股超過五成，持有國外股票，同樣採CFC制度，未分配盈餘保留在帳上，當年度賺超過700萬元，還是有可能併入CFC課稅。