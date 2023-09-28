「支撐壓力」有用or無用？朱家泓、蕭明道、謝佳穎 三名師看法大不同！

文‧理財周刊

理財周刊23年慶強調「打造財務藍圖，譜出家的幸福島」，除了透過理財來提升生活品質以外，投資也相當重要，以「錢滾錢」的方式創造「被動收入」，只要每個月投入一點錢，就能幫助自己過上更精采的人生，也能讓家人過上更加幸福的人生，但是投資不是只要投入金錢就好了，茫茫股海應該要怎麼選股？要怎麼透過技術分析來預測未來趨勢？

為此理周教育學苑獨家邀請到股票市場上主攻「技術分析」的3大名師齊聚一堂，包括朱家泓老師、蕭明道老師和謝佳穎老師，從散戶、主力、大戶等不同視角去暢談技術分析，其中三位老師也從「支撐壓力」來談。

如何看待支撐、壓力？

朱家泓：提供投資人短期目標的參考

朱家泓老師認為股票就是看趨勢，自己比較注重位置，股票目前在主升段、初升段還是末升段，這樣才能去布局、分配資金做長線還是短線，而「支撐、壓力」就可以提供投資人短期目標的參考，比如在這個位置做多，我獲利的空間有多少，如果空間不夠，上面的壓力很重，可能還沒有獲利頭就撞到了，所以支撐、壓力可以幫助你選股，可以知道投資後是否有獲利空間，不過壓力也不代表獲利一定過不去，因為在多頭裡面仍會承壓，如果很強的話就一直衝一直衝，那按照操作的紀律多頭就是一直抱，因此支撐、壓力就是參考。

朱老師表示自己在進場之前會考慮好所有的條件，然後開始等待時機，時候到了就勇敢進場，因為當初就已經規劃好了，進場之後要注意做多要看壓力能不能衝過去，如果不能的話有沒有短期的停利動作，就要事先考慮好。朱老師認為在技術分析有兩大重點，一個是「趨勢」，一個是「支撐、壓力」，在多頭裡面壓力一直不過就會反轉變成空頭，所以支撐、壓力在參考上非常重要，尤其是半年線、年線。朱老師提醒支撐、壓力不是用來操作的，而是在前期計畫股票的時候要不要做這支股票。

蕭明道：不存在支撐、壓力、停損、停利

蕭明道老師則表示對於自己來說，不存在支撐、壓力、停損、停利，「漲時沒頂，跌時沒底」，一個趨勢的漲勢是有量推升，扣抵怎麼上去以及角度的問題，所以股票的走勢是行雲流水般，不要把前波的壓力當作壓力，丟掉它才不會自尋煩惱，股票從下漲上來，出現自下而上的區間，極限大量之後量縮，這地方就是一個高點轉折點。

蕭老師指出上上禮拜台股開低，但這個「低」是要和夜盤做比較，因此自己開始做空，做空之後要找回補點，自上而下區出現一個區間極限大量之後，量縮不見叫第一波的回補，接下來出現大量，會像皮球一樣來回彈，碰到底彈上來，再慢慢彈下去，就跟空頭下跌趨勢一樣，下跌又急又快，然後跌到不會動之後，再慢慢彈。蕭老師表示「跌勢沒有底」，下跌過程中就算有支撐也會被破。

謝佳穎：支撐壓力可獲得3重訊

不同於兩位老師的意見，謝佳穎老師表示支撐壓力相當重要，自己的個性就是要追究根源，支撐如果跌破就要探討為什麼會跌破、跌破以後會發生什麼結果，謝老師說明自己是結合了日本細膩的主控K線和美國派的大趨勢，變成主力控盤操作法，指標就自然形成了，「指標有用，只是要看人用，看方法怎麼用」，謝老師指出股價就是由價和量來的，像是強勢的紅K墊高往上漲，或是連續的黑K往下跌，中間穿插一兩根的止跌點。

謝老師表示怎麼把連續的K線結合，變成一條線，再結合趨勢，這就是主控盤在推廣的觀念，主控盤不是沒有支撐和壓力，而是不喜歡將這個詞叫做支撐壓力，會換成多空抵抗的概念，就是股價跌到什麼位置會有多頭支撐，叫做多頭抵抗，股價漲到什麼位置會有壓力，叫做空頭抵抗。

股價如果來到前波高點出現壓力，這時就會開始震盪，或是直接跳空越過壓力，接著容易出現開高走低下殺爆大量，因為主力要用長黑K把散戶洗出來，像是緯穎近日跌停，然後開低走高，漲了5%，就是在做出貨前的最後洗盤，要先把沒有信心的投資人洗下車。謝老師說明如果空頭壓力壓不住，那股票就會噴出，屆時股價就會凹一倍，這是主力和外圍換手的概念，一倍不到就會兩倍。

謝老師認為指標很好用，但要怎麼用才對？第一指標的公式相當重要，指標要學得精就是把公式搞懂，當你搞懂公式，知道原始設定人為什麼要設定這個指標，第二個這個公式會有一個極限，因為公式會有平滑的觀念，不可能到100或是0，這個就會有缺陷，股價就算崩盤也不會到0，這就不合理了，這是公式的關係，了解公式就會對指標有明確的了解，「指標也有支撐和壓力」，這個支撐壓力稱為控盤點。謝老師也提到控盤的支撐跌破會怎麼樣？股價可能會往下殺一倍，甚至是兩倍，這就是目標測量，所以指標提供很多觀念，第一個是多空抵抗，第二個是控盤點，第三個是目標測量。

近期台股震盪也讓投資人深感不安，朱家泓老師、蕭明道老師和謝佳穎老師從散戶、大戶、主力的角度，來教導大家如何掌握商機、洞悉股市的發展趨勢，分享自己的獨家心法與實戰技巧，來幫助散戶釐清觀念，掌握投資的方法，才能「打造財務藍圖，譜出家的幸福島」。