如何在股市賺盡財富？蕭明道、朱家泓、謝佳穎 三大名師告訴你

文‧理財周刊

理財周刊23年慶強調「打造財務藍圖，譜出家的幸福島」，除了透過理財來提升生活品質以外，投資也相當重要，以「錢滾錢」的方式創造「被動收入」，只要每個月投入一點錢，就能幫助自己過上更精采的人生，也能讓家人過上更加幸福的人生，但是投資不是只要投入金錢就好了，茫茫股海應該要怎麼選股？要怎麼透過技術分析來預測未來趨勢？

為此理周教育學苑獨家邀請到股票市場上主攻「技術分析」的3大名師齊聚一堂，包括朱家泓老師、蕭明道老師和謝佳穎老師，從散戶、主力、大戶等不同視角去暢談技術分析，其中三位老師也分享自己的投資心得，幫助上班族投資「速成」，找到適合自己的選股方向或是操作方法。

朱家泓：學會技術分析才能了解股票漲跌邏輯

朱家泓老師指出，重點還是要有技術分析的專業知識，鼓勵大家用「小量」先磨練一下，朱老師表示自己如今能夠縱橫台股都是因為學會了技術分析，「如果沒有學會技術分析，我今天也不會坐在這個地方」，朱老師認為股票漲跌一定有他的道理，絕對不會是憑空跑出來，他的後面一定有自己的原則和邏輯性，大家如果懂了這個邏輯，就能找到一個簡單的方法，「最簡單的就是頭頭高跟底底高」，然後在注意進場位置，不要沒事就去追高，股票漲了三、四天了還去追高，學會技術分析就能自己判斷股票要漲還是要跌，不管怎麼樣都可以賺。

蕭明道：用實際行動來驗證說法

蕭明道老師則認為，自己只在乎實際性的東西，要能了解這些東西，而不是理論而已，要先摸好自己的投資個性，像是自己就是狼性，做股票很敢衝，每次都會示範給學生看，用實際的東西告訴大家，可以立刻驗證自己的說法，「當你說出你的看法，而我不認同，我就做給你看，明天、後天馬上就能驗證，這就是技術分析」。

謝佳穎：這樣做筆記可以幫你「貼盤」

謝佳穎老師表示，自己當初在中國的時候就曾經被問過這個問題，中國的股票比台灣更複雜，所以選股是個非常難的課題，大家都聽過類股輪動，大家可以去看券商的早盤分析，因為這會關係他們的零售，所以他們不會亂寫。

謝老師說明用「技術面」選股只能說對一半，因為技術面選的股，即使他的指標不錯，但他不是現在主流的話，成交量出來也不見的會動，大家常常看到很多股票拉回到支撐，然後就停在那裡跟死了一樣，原因就是因為他不是現在的主流，那麼主流在哪裡？大家可以去看券商解盤，他們每天都會告訴你，這是第一個方法。

第二個方法則是靠自己，謝老師表示自己早期曾做過筆記，每天漲幅前三大類股，選股要先從類股開始，跌幅前三大的類股，要看前一波的主流族群是不是現在在下殺，選一天不夠，不是一天轉強就是一定強，可能會消風，最少要看到一個禮拜三天「連續轉強」，這時量自然就會來，這時就要靠記，不能靠印象，上周誰比較強，誰比較弱，「要賺錢就要用功」。

謝老師說明當你寫好筆記，你往回翻就知道哪個族群出現的頻率最高，選股不是簡單的選價量，用KD指標選，一定要貼主流，主流是你在操作股票的第一選擇。接下來這類股裡的漲幅、跌幅前五大個股，這樣整理一個月後，你就會習慣，這可以幫助你把握行情，這就是「貼盤」，對行情的走勢相當了解。

近期台股震盪也讓投資人深感不安，朱家泓老師、蕭明道老師和謝佳穎老師從散戶、大戶、主力的角度，來教導大家如何掌握商機、洞悉股市的發展趨勢，分享自己的獨家心法與實戰技巧，來幫助散戶釐清觀念，掌握投資的方法，才能「打造財務藍圖，譜出家的幸福島」。