量價看出股票未來？蕭明道、朱家泓、謝佳穎各自解讀

文‧理財周刊

理財周刊23年慶強調「打造財務藍圖，譜出家的幸福島」，除了透過理財來提升生活品質以外，投資也相當重要，以「錢滾錢」的方式創造「被動收入」，只要每個月投入一點錢，就能幫助自己過上更精采的人生，也能讓家人過上更加幸福的人生，但是投資不是只要投入金錢就好了，茫茫股海應該要怎麼選股？要怎麼透過技術分析來預測未來趨勢？

為此理周教育學苑獨家邀請到股票市場上主攻「技術分析」的3大名師齊聚一堂，包括朱家泓老師、蕭明道老師和謝佳穎老師，從散戶、主力、大戶等不同視角去暢談技術分析，其中三位老師也從「量價時間跟角度」來談。

蕭明道：量價見真章，時勢造英雄，角度竟其功

蕭明道老師指出，所有技術分析指標以及所有任何操作系統，都跳不過量價時間跟角度，「量是信心，量是企圖心」，市場上只有兩股力量看多跟看空，沒有主力、散戶或是法人之分，這個點位如果兩股力量都看多，那股票就會直線上升；如果兩股力量均衡就不會動，兩邊退縮；而價格就是K線，一組K線形成均線，所有指標都來自K線，除了OBV外，這些指標都沒有量的觀念，看到W底為什麼會變三重底，或者繼續盤變成圓弧底，萬一破變成頭肩底，為何買進之後卻不會漲，就是因為沒有量，「沒有均線位置，沒有量怎麼漲，型態形成都是無用的」。

蕭老師表示時間就要談均線扣抵，什麼時候由空頭走平什麼時候回升，什麼時候回升走平變成空頭，均線只有兩個功能，一個是助跌，一個是助漲。再來是角度，這一波漲40度，角度陡叫強勢，傳統技術分析告訴大家突破前波高點買進，但為什麼買進卻死在那邊，就是因為角度，前波漲了40度，這波漲了25度，因此角度非常重要，「量價見真章，時勢造英雄，角度竟其功」，角度就是用來抓飆股。蕭老師也說明要看法不同才會成交，買進賠多少自己可以決定，但漲多少卻是市場的大家來決定，所以預測就難在這。

朱家泓：有量也會漲，無量也會漲

朱家泓老師則看重「價」，市場交易決定價格漲還是跌，不是沒量就不會上攻，市場上有兩派，一派是有量才有價，有量才能推升股價，不然股價要怎麼漲；一派是有價才有量，因為價漲大家才會追，主力把價拉上來，散戶才會追。朱老師表示價才是中心，投資就是要賺錢，賺錢就是在價，而不是在量，成交量是副的，「如果多頭我進場買了，他漲我就抱，他跌我就賣，做短線有短線跌的位置，像是跌到五日均線就賣，用K線在買的話，跌破昨天低點我就賣，不一定有量」。

朱老師提到價量背離，他認為賣的規則是價有沒有跌，沒跌為什麼要賣，爆量股價不跌就繼續抱，「以價為中心」，消息面、基本面、財報面、政治面都圍繞著價，抱到股價有變化才會賣，朱老師也提醒大家，學習要經過自己的思考，否則大家說得都有道理但衝突那要怎麼辦，要找出最適合自己的方法。

謝佳穎：價量關係是一體

謝佳穎老師表示，主控盤強調理性的邏輯引用，推導出K線未來可能走勢與目標預測，推薦大家可以去看自己的著作，嚴絲合縫的將K線與成交量整合分析，價量關係原本是一體不應分割，當研判成交量增減時，它的K線必然也隱含了主力控盤的意圖。

謝老師說明，把K線的頭底形態投影到每一檔股票的每一次轉折，預期就不一定能夠實現；只有K線的信號告訴你有買方或賣方出現時，務必再對照成交量，當價與量構成一個確認的組合及條件後，再考慮未來趨勢是否轉換，能夠將價與量整合無疑對研判上更有把握，操作上更有保障。

近期台股震盪也讓投資人深感不安，朱家泓老師、蕭明道老師和謝佳穎老師從散戶、大戶、主力的角度，來教導大家如何掌握商機、洞悉股市的發展趨勢，分享自己的獨家心法與實戰技巧，來幫助散戶釐清觀念，掌握投資的方法，才能「打造財務藍圖，譜出家的幸福島」。