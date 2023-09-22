快訊

亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否未定案

李昂批不讓博愛座！她分析原因：再次提醒年輕世代「生不逢時」

屏東科技廠化學藥劑外洩冒濃煙！居民驚聞爆炸「如雷聲」 傳有消防員受傷

高雄楠梓水環境教育中心揭牌啟用–水資源新概念與環保教育新里程碑

聯合新聞網／ 理財周刊
▲楠梓水環境教育中心揭牌典禮貴賓雲集，(中) 高雄市水利局梁錦淵副局長、(左五) 綠山林開發事業(股)公司 廖宗銘總經理、(左三) 台灣濕地保護盟康敏捷理事長。
▲楠梓水環境教育中心揭牌典禮貴賓雲集，(中) 高雄市水利局梁錦淵副局長、(左五) 綠山林開發事業(股)公司 廖宗銘總經理、(左三) 台灣濕地保護盟康敏捷理事長。

文‧許洛婕

為了推動水再生資源運用和環境教育，楠梓水環境教育中心於今(20)日 上午10:30時舉行揭牌典禮。邀請高雄市水利局梁錦淵副局長、台灣濕地保護聯盟康敏捷理事長以及里長、社區、學校等貴賓蒞臨，共同見證環境教育的新里程。楠梓水環境教育中心為綠山林開發事業股份有限公司(以下簡稱綠山林)所經營之環境教育場域，是高雄近三年來唯一取得認證之環境教育場域，更攜手援中港濕地共同打造結合濕地生態與水再生、水循環之環境教育場域，同時也是全國唯一結合污水處理廠與濕地的環境教育場域。

綠山林長期推廣與倡導環境教育，更配合母公司山林水環境工程股份有限公司積極執行聯合國永續發展目標（SDGs），廖宗銘總經理指出，集團致力於環境、社會治理（ESG）與企業社會責任(CSR)，楠梓水環境教育中心的成立，代表綠山林對環境和環境教育重視與實踐，將透過楠梓水環境教育中心繼續為永續環境努力。

楠梓水環境教育中心以「水回收」、「水再生」、「水循環」、「水生態」為主軸，設計2套課程「跟著水雉，找尋水的足跡」與「江湖濕地傳說」，在互動式學習中讓民眾感受水資源活化與濕地保育在環境永續上扮演的重要角色，透過教育、體驗等讓民眾理解水資源管理的重要性，並與在地連結，串聯帶動周邊社區的產業，以流域守護的視野共造兼容生活環境品質與生物多樣性，讓理念向下紮根，共同朝向環境永續、產業永續之目標邁進。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1204期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

高雄偏鄉學童參訪世客博 盼認識各地客家文化

把握好「食」光！高雄觀光圈200元餐飲抵用只到9月底

台水花5.71億膠管換鐵管 要讓高雄民眾有感

結合援中港濕地水雉、招潮蟹生態教育 楠梓水環境教育中心啟用

相關新聞

滬深股市不再是避風港 市場資金何去何從

中國「直播一哥」李佳琦日前在賣一支本土眉筆時，被粉絲指這個牌子越來越貴，李佳琦則表示「哪裡貴了，這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的」。後來這段視頻被網友修了背景，換上了上証指數Ｋ線圖，大大的調侃了過去八年來上証指數都在三千點附近震盪，「這麼多年都是這個價格。」根據中國國家外匯管理局發布的統計，今年第二季的外商直接投資(FDI)金額為49億美元，是中國開始統計FDI以來的最低紀錄，比去年同期衰退87%，一場COVID-19疫情改變了外資對中國的觀點。

朱家泓、蕭明道、謝佳穎 三大名師高手過招 波浪理論解讀不同

理財周刊23年慶強調「打造財務藍圖，譜出家的幸福島」，除了透過理財來提升生活品質以外，投資也相當重要，以「錢滾錢」的方式創造「被動收入」，只要每個月投入一點錢，就能幫助自己過上更精采的人生，也能讓家人過上更加幸福的人生，但是投資不是只要投入金錢就好了，茫茫股海應該要怎麼選股？要怎麼透過技術分析來預測未來趨勢？

高雄楠梓水環境教育中心揭牌啟用–水資源新概念與環保教育新里程碑

為了推動水再生資源運用和環境教育，楠梓水環境教育中心於今(20)日 上午10:30時舉行揭牌典禮。邀請高雄市水利局梁錦淵副局長、台灣濕地保護聯盟康敏捷理事長以及里長、社區、學校等貴賓蒞臨，共同見證環境教育的新里程。楠梓水環境教育中心為綠山林開發事業股份有限公司(以下簡稱綠山林)所經營之環境教育場域，是高雄近三年來唯一取得認證之環境教育場域，更攜手援中港濕地共同打造結合濕地生態與水再生、水循環之環境教育場域，同時也是全國唯一結合污水處理廠與濕地的環境教育場域。

大選行情啟動AI主攻 生技、軍工輪漲

9月12日中選會正式發布第16任總統、副總統選舉公告，大選開鑼，股市大選行情也正式揭開序幕，觀察歷屆大選行情，從2007年馬英九兩屆再至蔡英文兩任，選前開跑大盤指數的短、中線漲率高達百分百約7%至10%，理周投研部表示，此次是執政黨交替關鍵，大選行情絕對值得期待，預期由AI權值股主攻、生技股與軍功股輪漲為主要走勢格局。

參選是意料之外的順心而為─哈佛女孩謝佩芬

「哈佛女孩」、「學霸女孩」，這些來自各界的稱號都難以詮釋謝佩芬的全貌。

中國經濟放緩 影響全球復甦

人民幣的走勢把中國的經濟局勢說明得一清二楚，2013年底人民幣收在6.0568兌一美元，諧音像是「溜！我溜吧！」這麼貼心暗示人民幣的長期貶值趨勢到來，十年過後回顧，真的是風雲莫測，世事無常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦