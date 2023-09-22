高雄楠梓水環境教育中心揭牌啟用–水資源新概念與環保教育新里程碑
文‧許洛婕
為了推動水再生資源運用和環境教育，楠梓水環境教育中心於今(20)日 上午10:30時舉行揭牌典禮。邀請高雄市水利局梁錦淵副局長、台灣濕地保護聯盟康敏捷理事長以及里長、社區、學校等貴賓蒞臨，共同見證環境教育的新里程。楠梓水環境教育中心為綠山林開發事業股份有限公司(以下簡稱綠山林)所經營之環境教育場域，是高雄近三年來唯一取得認證之環境教育場域，更攜手援中港濕地共同打造結合濕地生態與水再生、水循環之環境教育場域，同時也是全國唯一結合污水處理廠與濕地的環境教育場域。
綠山林長期推廣與倡導環境教育，更配合母公司山林水環境工程股份有限公司積極執行聯合國永續發展目標（SDGs），廖宗銘總經理指出，集團致力於環境、社會治理（ESG）與企業社會責任(CSR)，楠梓水環境教育中心的成立，代表綠山林對環境和環境教育重視與實踐，將透過楠梓水環境教育中心繼續為永續環境努力。
楠梓水環境教育中心以「水回收」、「水再生」、「水循環」、「水生態」為主軸，設計2套課程「跟著水雉，找尋水的足跡」與「江湖濕地傳說」，在互動式學習中讓民眾感受水資源活化與濕地保育在環境永續上扮演的重要角色，透過教育、體驗等讓民眾理解水資源管理的重要性，並與在地連結，串聯帶動周邊社區的產業，以流域守護的視野共造兼容生活環境品質與生物多樣性，讓理念向下紮根，共同朝向環境永續、產業永續之目標邁進。
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