朱家泓、蕭明道、謝佳穎 三大名師高手過招 波浪理論解讀不同

文‧理財周刊

理財周刊23年慶強調「打造財務藍圖，譜出家的幸福島」，除了透過理財來提升生活品質以外，投資也相當重要，以「錢滾錢」的方式創造「被動收入」，只要每個月投入一點錢，就能幫助自己過上更精采的人生，也能讓家人過上更加幸福的人生，但是投資不是只要投入金錢就好了，茫茫股海應該要怎麼選股？要怎麼透過技術分析來預測未來趨勢？

為此理周教育學苑獨家邀請到股票市場上主攻「技術分析」的3大名師齊聚一堂，包括朱家泓老師、蕭明道老師和謝佳穎老師，從散戶、主力、大戶等不同視角去暢談技術分析，其中三位老師也先從「技術分析核心技巧」、「波浪理論」來談。

三位老師如何看待「技術分析」？

新手投資一定會聽到「技術分析」，過去金融市場的資訊來預測價格的趨勢與決定投資的策略，而技術分析也分成了許多學派，如K線、道氏理論和艾略特波浪理論等，不同的專家看中不同的重點，本次講座朱家泓老師、蕭明道老師和謝佳穎老師也分享自己在看技術分析的「核心技巧」。

朱家泓：散戶也能用簡單的方法看懂股票

朱家泓老師表示技術分析是股市中最容易入門的學問，跨入的門檻並不高，相較於產業面和籌碼面不容易入手，散戶也沒有機會去了解，因此朱老師認為只要弄通技術分析，就可以立於不敗之地，大勝或許還要磨練，但只要學會了技術分析，就可以不會被「割韭菜」，朱老師的核心價值就是即使是散戶也能聽懂，透過簡單的方法看懂一支股票，在好的位置賺到錢。

蕭明道揭技術分析的三大主軸

蕭明道老師則認為技術分析有三個主軸，第一個是「等待」、「行動」、「準確性」，透過技術分析來抓到股票的轉折，在轉折出現就立刻行動，「行動代表了你的決心」，並從此來磨練準確度，蕭老師也指出自己經常會操作給學員們看，透過實際的動作讓大家了解。

謝佳穎：關注數據背後的意義

謝佳穎老師說明自己是學計算機出身，理工科會比較注重數據和邏輯，當時公司要開發股市相關的軟體，所以自己就開始研究股市，謝老師認為大家要懂得數據背後的涵義，每個數據都是由公式去推算出來，那個公式代表的意義很重要，為何會有這個公式，他的目的是什麼？了解這個背後的邏輯是重點。

如何看待「波浪理論」？

波浪理論是技術分析的主要理論之一，由美國經濟學家艾略特（Ralph Nelson Elliott）提出，認為金融市場有一個周期，市場價格的走勢具有特定的形態，可以透過一定的方式來預設市場趨勢，不過不同的專家對於波浪理論看法也不同，甚至有些人是持反對意見，像是本次講座謝佳穎老師就相當認同波浪理論，而朱家泓老師也認為波浪理論可以提供讀者掌握股票在哪個階段；蕭老師則持反對意見，並不相信波浪理論。

謝佳穎老師揭波浪理論的三大好處

謝佳穎老師表示美國股市講究趨勢、架構，不注重細節，而日本股市則是比較細膩，注重K線型態，比如兩根K線組合、三根K線組合，但是其實這跟你從事的是「短線交易」、「波段策略」，還是「長線」大方向的研判有關，這也跟資產配置有關係，比如一部份放在短線賺錢，一部份放在比較安全的基金等，而波浪理論可以提供投資人三個好處。

*第一個是知道目前股價位置在哪，像是在主升段、末升段等。

謝老師指出股價基本上是「五漲三回」八個周期，五個上漲的波段之後一定會來個回檔，那麼會回檔多少，幅度就可以計算，是否要清空或是加碼也必須要看他在哪個階段，如果是在主升段，那麼拉回月線加碼就是正確的，若是五波已經漲完了，準備要三波修正，股票才在第一波拉回，這樣就會被套在山上，因為後面還有一波下殺，而波浪理論就可以讓投資人掌握股價位階。

*波浪理論除了提供「位置」以外，第二個就是「時間」。

謝老師表示今年是很重要的一年，是台股自1990年12,682點，當時是台股30年來的最高點後的第34年，隨後台股6個月跌到2485點，當時對投資人造成了重大的打擊，謝老師說明自己當時判斷錯誤，因此進場時慘賠，而波浪理論能提供的第二點就是「時間波」。

*第三個波浪理論的用途是「幅度測量」。

謝老師指出主升段是初升段的1.618、2.618，末升段的位置是初升段最低點跟最高點加3.236，這就是未來整個股價的走勢，因此波浪理論可以提供這三點給大家在投資時做參考。

朱家泓：散戶可以判斷在哪個波段

朱家泓老師則認為波浪理論相當複雜，波中有浪、浪中有波，所以他個人是強調在做一支股票時，就要以那支股票當下的位置作為重點，要知道是在哪一個初升段、主升段或是波段，不同的階段有不同的投資策略，初升段可以做長線，末升段做短線。對於朱老師來說，注重的是波浪的趨勢，當下是什麼趨勢，初升段的時候是多頭那就做多，末升段的時候也許波浪理論是ABC在修正，股價反彈無法再突破前高，出現「頭頭低」，也就是趨勢反轉成了空頭，那這個時候就要退出，等波浪完成反轉再去投資，這對於散戶來說比較好接受，當下也比較容易判斷。

朱老師也提到目前的大盤看起來是B的反彈波，後續還會有一個C波下去，所以大家在投資的時候需要小心處理，因為目前正處於ABC的修正，除了能確定整個B波已經結束了，才可以大膽的把資金投入，朱老師認為對於散戶來說，比較難判斷很大的一個波浪，所以就以當下的趨勢來作為操作方向就好。

蕭明道：波段中的行情才是重點

蕭明道老師與兩位老師持相反意見，他表示自己不相信波浪理論，自己曾經拜讀過相關著作，但認為對於投資並沒有用，蕭老師在乎的是多頭結構和空頭結構，就像朱老師的底底高和頭頭高，在股票「勾」的過程中，轉折區量縮，突破前波高點是量增，一直到股票「勾」不動的時候，就是行情的結束，以這個點畫出一條直線，左邊是前世，右邊是今生開始「挖」，蕭老師表示自己在乎的是在這個點買入是否能賺到錢，把複雜的東西簡單化，比較在乎波段中的行情，以及錯誤之後要怎麼修正，太長遠的未來對於投資人來說壓力太大。

近期台股震盪也讓投資人深感不安，朱家泓老師、蕭明道老師和謝佳穎老師從散戶、大戶、主力的角度，來教導大家如何掌握商機、洞悉股市的發展趨勢，分享自己的獨家心法與實戰技巧，來幫助散戶釐清觀念，掌握投資的方法，才能「打造財務藍圖，譜出家的幸福島」。