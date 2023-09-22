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大選行情啟動AI主攻 生技、軍工輪漲

聯合新聞網／ 理財周刊

文‧陳春霖

過去四屆總統大選前 9至11月都有「漲」聲鼓勵

理周投研部表示，從歷屆總統大選台股指數的漲跌變化來看，2008至2012年國民黨馬英九當選第12、13兩任總統，2007至2008年以及2011至2012年大選行情，2007年以九月中旬公告後的大盤指數短線從8938點，漲至10月30日9859點，漲幅約10.31%；2011年期間雖有金融風暴，但指數仍從九月底的6877點漲至10月28日7743點，隔年三月更攻高至8170點，漲幅12.58%至18.79%。

另外，蔡英文第14、15兩任2016至2024年，2015與2019年大選行情，同樣以2015年9月中旬大盤指數從8259點，短線漲至11月5日高點8871點，漲幅7.4%；2019年從10898點短線漲至11月6日11653點，隔年一月則攻漲至12197點，漲幅約6.93%至11.92%。

理周投研部指出，大盤指數變化如前述，但欲穩定或拉抬指數非權值股無以奏效，以台積電(2330)為例，在蔡英文兩任選前都有26%至44%的漲幅，而類股輪動則因執政者政策與產業前景不同而有變化，以現任總統蔡英文偏好的生技股為例，兩任大選行情皆表現不俗，期間最高漲率達46%。儘管此次有多組候選人，執政黨目前民調仍領先，但卻是執政交替關鍵，投資人應可高度期待大選行情進而布局。

事實上，今年受到之前疫情影響，各國紛進行量化寬鬆刺激經濟，造成通膨率高漲而被迫採升息壓抑，整體消費力因而大減，台灣以出口導向為主，也飽受此波通膨消費緊縮之苦，出口年增率已連續八個月收黑，雖幅度逐步縮小，但仍未見曙光，尤以科技業仍在調整庫存因應。

鑑於上述情況政策操盤手也順勢而為，原本預計九月前大盤指數摜壓至底部低點，待九月中旬後隨著大選開跑以及產業谷底回升之際，再逐步拉抬指數攻漲，外資也是如此盤算，沒想到六月輝達(NVIDIA)AI狂潮題材率先發動攻漲，打亂操盤者一池春水，外資率先忍不住承認錯誤而大舉進場，政策操盤者因較無短線績效壓力而大舉倒貨，激勵上半年獲利高達3000餘億元，也讓下半年選舉行情政策操盤者手中滿是銀彈。

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