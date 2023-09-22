文‧洪寶山

滬深股市不再是避風港 市場資金何去何從

過去每當國際金融市場出現動盪不安時，處在相對低檔的滬深股市就會被視為基期低的避風港，尤其是2016年MSCI納入滬深股市後，並且逐年調高權重，外資前仆後繼的湧入。但MSCI中國指數今年以來已下跌7%，可能連續第三年下挫，創超過二十年來最長跌勢，在歐美面臨高通膨威脅，美國經濟可能衰退的處境，滬深股市非但沒有發揮避風港的作用，外資反而用出走來表態。

彭博根據中國人民銀行最新數據估算，截至今年六月底，外資持有的中國股債部位已從2021年十二月的最高點減少17%，或1.37兆人民幣(六兆台幣)，這還是在中國股市八月出現紀錄性的120億美元(3827億台幣)資金外流之前。

國際貿易「碎片化」 外資避中國成主流

世界貿易組織(WTO)警告，國際貿易「碎片化」的跡象已經浮現，現下風頭最盛的是「去全球化」的潮流，說得更精準一點是「去中國化」，歐美以國安為理由進行全球經貿脫鉤中國。中國致力實現供應鏈自主，WTO認為如果不重新擁抱全球化，那麼世界就會朝裂解的方向而去。但中國十四億人口的量體無論是作為世界工廠或世界市場，中國的影響力都難以忽視。

不管怎麼說，疫後的中國與西方的地緣政治角力緊張，以及動態清零期間的強硬措施，加上房地產債務危機，使得「避開中國」的主題，成為外資最堅定的信念之一。

台股多頭指標 從iPhone換成輝達的AI

從這個觀點不難看到台股當中涉及中國市場較深的產業，在這波中國房市與消費支出的低迷衝擊，自行車、塑化紡織、水泥鋼鐵、製鞋等產業的股價表現都相對疲弱，中國收成股已經不再吃香，甚至被紅色供應鏈搶食的蘋果供應鏈也早已不香了，這次iPhone 15的推出，台積電與大立光的表現都淡定，鈦合金的鴻準也只漲了一天，台股的多頭指標已經從蘋果的iPhone換成了輝達的AI。

但是原本支撐今年多頭行情的AI概念股，在八月二十四日輝達第二季財報公布後，開始漸漸失去勢頭，台股的電腦類股資金比重從最高的四成降到15%，以持倉電腦股比重最高的國泰永續高股息ETF(00878)來看，七月三十一日的基金淨值為2185億元，到了九月十九日為止，淨值剩下2120億元，對照八月初以來，標普500指數跌2.8%，而費城半導體指數跌9.8%，最近還跌破了五十日均線和一百日均線，半導體相對弱勢，代表了今年大漲兩倍的輝達正面臨拋售。

過去一個月，不計入市值計價，高盛的報告指出半導體和半導體設備類股個股空頭部位流入資金增加20%，而同期美股個股空頭的總體資金流量僅增加4%，本月截至十九日為止，輝達已下跌-11.82%，半導體類股目前合計佔美股科技類股市值將近40%，費城半導體指數的走弱，很有可能是拖累美股年底行情的關鍵。

高利率抗通膨依舊是投資市場的主軸，當下聯準會仍不鬆口暫停升息的立場，使得美元與黃金等傳統抗通膨的避險工具相對走強，與美元掛鉤的原油價格也站穩每桶90美元，美債殖利率也持續走高，避險策略仍受歡迎。

高利率環境不利科技股 房市是經濟軟著陸關鍵

其實高利率環境對於科技股來說並不友善，因此如果少了AI的助力，科技股要面對十一月的雙十一與黑色星期五，可能滿辛苦的，畢竟英特爾在十九日推出AI晶片時透露，資料中心業務的復甦「有些遲到」，股價大跌-4.34%。英特爾表示通路端消化資料中心處理器庫存的時間，還要再過幾季，才能讓庫存水準進入良好的狀態，反映了中國通縮與歐美高通膨的現況。

在不確定的年代，中國頻降利率及鬆綁購房資格來刺激房市買氣，台灣藉由新青年安心成家貸款擴大可貸金額到千萬元吸引首購族，顯然房市是這波經濟調整最後能否軟著陸的關鍵。