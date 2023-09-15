玩直播、導專利、引創投，金門創業好easy！

【文、攝影．章佳誼】

參與論壇的包含金門縣副縣長李文良、建設處處長張瑞心、金門就業服務中心主任張哲銓和在地青創青年代表恒旨味日式鍋物創辦人洪嘉偉、光前觀光休閒牧場接班人李鍾靈，以及來自金門各產業的企業菁英，金門青年創業的熱情感染了每一個參加討論的來賓。

代表縣長陳福海出席的副縣長李文良指出，為了讓金門的年輕人返鄉，不僅提供免徵營業稅的誘因，更積極致力於打造友善的創業環境。

他強調，縣長特別重視青年三創平台一站式的服務，此次論壇規劃，就是要創新並抓住時代趨勢。

李文良表示，縣長非常重視「後疫情時代」的金門經濟發展，因此特邀了時下最夯的浪直播平台總監侯沛吟、智財權專家王美心教授，以及資深創投家陳儀雪來一同探討，如何讓金門產業在後疫情時代創造品牌附加價值、善用影音串流平台、發展專利與商標，及從長期投資的觀點，為疫情後金門產業把脈。

浪直播公關總監侯沛吟分享「影音新科技帶動金門產業之迎向自我品牌IP世代—直播產業解碼」的主題，她用自身的經驗，向與會者解析了直播產業的發展和各個直播平台的功能及其差異，並鼓勵大家利用直播平台來打造自我品牌。

英國皇家化學會院士王美心則以智慧財產權專家的身分，為青創青年提供了智慧財產權的策略性運用建議，並通過BURBERRY、Hermes和Hello Kitty的案例來說明如何利用智慧財產權進行保護和獲利。

穀神星資本創辦人、前HTC投資部總監陳儀雪則分享了她豐富的創投業經驗，並從金門的投資環境、地理位置和小三通優勢出發，分析了金門的長期投資潛力，也建議金門觀光可以透過多語言導覽來吸引全世界的觀光客，從而分散市場風險，增加金門的投資價值。

論壇綜合座談時，三位講者和在地的青創代表洪嘉偉、李鍾靈與聽眾進行了熱烈的互動。

特別來參加的金門縣前觀光協會秘書長、民眾黨金門選區立法委員候選人尚文凱也分享了她的心得，她說，青年才是金門的未來，金門政策應當鼓勵青年創業，她若有機會進入立法院，不僅會爭取預算給年輕人，更會在保護智慧財產權的修法上著墨，讓創業者的智財權受到更完整的保護！

副縣長李文良在閉幕時表示，這場論壇是一個創新的開端，他期待論壇不僅能啟發青年創業的熱情，一連串的課程更將帶給金門的青年知識與信心。

他強調，後疫情時代，金門的各式產業已經準備就緒，除了迎接陸客，金門青年將利用各種科技工具面向全世界。他也期待看到更多年輕人在金門創業成功，安居樂業。

▊金門青年熱烈參與2023新創產業趨勢論壇。