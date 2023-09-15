音樂不會消失！古典與現代的跨界交流

【文‧蔡武穆】

十三歲，大家還是懵懵懂懂的年紀，國際鋼琴大師陳瑞斌已經飛到維也納追尋自己的音樂夢，十六歲在義大利拉赫曼尼諾夫國際鋼琴大賽嶄露頭角，不到二十歲就拿下五項世界音樂大獎，有「天才鋼琴家」、「天使手指」的美譽。

家裡擺放的舊鋼琴，成為他音樂的啟蒙。這台琴鍵高低不平的琴，本來是父親要栽培叔叔成為鋼琴家，卻無心插柳成為他兒時的玩伴，自彈自唱，玩出興味來。

相較於音樂科班的孩子被家長盯著練琴，陳瑞斌則是土法煉鋼，少了正統框架，多了點興趣和自由。

年少負笈歐洲 孕育日後彈琴養分

「音樂這條路，我有自己的想法」，十三歲，他揹起行囊，先後負笈維也納、法國、德國的音樂殿堂學習，最後拜師俄國鋼琴大師貝爾曼，十年不曾回家。

問他會不會想家？他毫不遲疑，當然會！最主要是電話費太貴，當時美元兌台幣一比四十，跟家人用郵件往來報告近況和生活瑣事，十年不曾間斷。

陳瑞斌還有個弟弟小他二歲，同樣到維也納學琴，身為兄長的他必須張羅生活一切所需，兩個人都是未成年，自己要找監護人，也要幫弟弟找監護人。

他每天看存款簿省吃儉用，生活費用、交通費、比賽費、各項支出等，精打細算，半年前就必須告訴家人手邊剩下多少錢，預估下半年的生活費用。

住的是三百年的房子，沒有衛浴設備、水管不通，彈琴還要兼修繕。起先覺得累，心裡嘀咕為何都要自己張羅，但他不曾後悔，經過這麼多生活細節，才深入了解歐洲人的文化生活，成為他日後彈琴的養分。

回歸歷史脈絡 譜出純正樂章

陳瑞斌說，德國人非常重視自己的文化，開口閉口都是奧匈帝國的歷史，不論建築、音樂、繪畫，乃至宗教，都不能跟歷史脫節，這也是為何所彈奏的每一個樂譜，無論是貝多芬、蕭邦、柴可夫斯基等，都要回歸到作曲家所處的歷史脈絡，不能隨興亂彈。

曾經有個亞裔的演奏者，手指在琴鍵跑來跑去，一聽就知道是亞洲人彈的。陳瑞斌在美國的音樂會場場爆滿，許多聽眾對他的印象不是只有華裔，而是小時候在維也納長大，才能彈出這麼純正的樂章，這多少與他在維也納的生活學習有關。

歐洲人生活很簡單，但對音樂很尊重，要去一場音樂會之前，一定會事先研究，了解曲目內容，並且穿著西裝赴宴，二、三百年來傳承的文化，他們再熟稔不過了，哪能掩蓋他們的耳目。

就好比西方人拉二胡，就是拉不出東方人的味道，那是一種詮釋的風格，是長久以來文化的薰陶。

放下執著 尊重原創

你可以跨界，但角色一定要清楚，做為一個演繹者，是詮釋作曲家的原意，樂譜就好像聖經，不是說愛怎麼彈就怎麼彈，否則他們會懷疑你的專業。

為了融入樂譜，還原作曲家創作的心境，他親訪作曲家的故居、墓園，深刻感受作曲家創作的環境，甚至翻閱手稿，與自己的彈奏一一核對。

陳瑞斌說，三、四百年前生活條件很差，為何作曲家能創作出流傳百年的作品，舒伯特一生窮困，過世的時候只剩下一雙鞋子，如何能有這樣的意志力，堅持這一生就是為創作而來？

「自己是演繹者，不是創作者，拿藝術來包裝自己，那不正確，除非自己創作，可保留自己的風格，但是要詮釋幾百年前的作品，就必須尊重原創」。

但是，藝術家都有自己的個性，要融入別人的作品，談何容易？很多自己的個性、執著都要被打破。

陳瑞斌說，三十七歲那年，他在彈奏上遇到很大的挫折，自己的個性很難打破，蕭邦和貝多芬的個性截然不同，你如何彈奏這兩人的曲子？更何況，歷史傳言，蕭邦最不喜歡的作曲家就是貝多芬。

他坦言，人很難放下執著，除非是遇到很深的打擊，或突然的劇變，「那純然是上帝給的，當你心境無所求，連執著的本事都沒有，那個境界自然來，突然間，你彈出沒有執著之後原來的你，你才會發覺，那個刻意的執著掩蓋了真實的你！」

親炙大師對藝術的堅持 啟迪人生

談及鋼琴大師貝爾曼，他心裡有說不出的感懷，每一次上課五個小時不間斷的彈奏，「他彈奏一遍，不會要求我跟他一樣，卻要求我跟他一樣的好」。

「他教我的東西是作曲家在想什麼、詮釋什麼，不是手指在琴鍵上跑來跑去、技巧性的東西」。

「從那時開始，我從小孩變大人」，陳瑞斌說，「他會給我三分鐘思考，要求我一次作到好，要我有辦法說服他」。

貝爾曼早年受到政治的打壓，五十歲以後才能到西歐表演，被禁錮在小小的圈子，只能在音樂中找答案，陳瑞斌說，「他是我學習的對象，不只是琴藝，更像是一個人生導師，在惡劣的環境下，如何保有對藝術的認知與興趣，持續走下去」。

他說，年少時在歐洲獨自生活，沒有父母親的陪伴，一路走來很累，乍看起來很浪費時間，但那並不是壞事，沒有這樣的經歷，台上被肯定的東西就是虛的、假的。

改編創作 以原創為基礎

難道只能重現曲目，鋼琴家不能有自己的創作？他說明，當然可以，但是必須基於對作曲家的尊敬和忠誠，以原創為基礎，不然都是假的。

包裝過的東西，歐洲人一定聽得出來，「我不會小聲的彈大聲、快的彈慢的，三十分鐘拉長為五十分鐘，那是個人主義，拿音樂來墊高自己」。

當然，他也彈奏一些跨界的東西，東方與西方的跨界、古典與流行的跨界，例如，2020年八月在台中偏鄉的演奏，就是自己改編創作，融合日本、廣東、客家歌曲的元素，成功吸引了不同的族群。

今年十月份即將在台表演作曲家江文也和蕭邦的曲目，就是東方遇見西方的概念，涵蓋閩南、客家、原住民，連電影的元素都拉進來。

擴大古典與現代的交流層面

他認為，西方流行音樂，八○％有古典的根基，台灣作曲家的古典根基沒那麼強，他現在所要作的，就是把古典根基放進流行音樂，提升流行音樂對古典的認同，擴大彼此的交流層面。

至於古典音樂能不能融入流行音樂，他說，要看融入到什麼狀況，新世代的音樂家或許還可以接受，但老一輩的音樂家則無法認同，覺得耳朵被破壞，連聽都不想聽。

近一年，AI橫空問世震撼音樂界，陳瑞斌坦言，AI影響創作內容，未來音樂要怎麼走，目前抓不到答案，可能三到五年就會有一個新東西出來，歐洲文化經過四、五百年的淬鍊，被影響的層面較少，其他文化還不能定論。但無論如何，可確信的是音樂不會消失，自己的下一步不會跟歷史文化脫節，二十歲時立下的信念，「離開地球之後，能夠為世人留下什麼」，會一直堅持下去。