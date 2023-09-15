傳承與蛻變 表現當代多元思潮

【文‧蔡武穆】

「麗水畫派」起源於麗水精舍，民國五十三年由喻仲林、孫家勤、胡念祖三位畫家共同成立，喻仲林擅長工筆花鳥，孫家勤專攻人物，胡念祖則以山水見長，2002年，為將麗水精神傳承下去，胡念祖聯合學生於新光三越舉辦「山水風韻」首展，正名為「麗水畫派」。

動 融入多元性媒材 畫風氣韻生

陳正治習畫四十多年，早年跟隨胡念祖的學生廖賜福學習山水畫，承襲黃君璧白雲堂的畫風，後期跟隨胡念祖融合新舊、東西，將多元性媒材融入山水，開創氣韻生動、唯美朦朧的畫風。

陳正治說，黃君璧的大山大水，用抖動的筆法勾勒留白，雲會飄水會動，特別有氣勢，隨著時代更迭，現在流行的是精巧寫生，捉住某種神韻，不以畫面的氣勢取勝，而以山水的氣韻見長。

繪畫有三個基本元素，厚度、重量、氣勢，「氣勢大，畫面不一定大，畫面大，氣勢不一定大」，所以畫幾十丈的瀑布和畫一張小面積的瀑布都可以表現氣勢，雲山浩蕩，雖然只有三尺六尺，站在畫作面前，仍會感覺視覺開闊，「我們對於山水的感情，不應取決畫布的大小，而是細微觀察裡頭的神韻」。

中國山水的「皴、擦、點、染」流傳千年之久，胡念祖到美國學習藝術，大膽將西方的噴彩技法融入山水畫中，訴求「朦朧看世界、意象寫山河」，微觀、宏觀、特寫的多重視角，把水墨畫帶進一個全新的面貌。

傳統與現代、工筆與寫意的融合

「噴彩」，就是把顏料裝入水壺中慢慢地噴灑，可以點狀、可以堆疊，給人一種抽象、模糊的視覺效果。

事實上，西方的技法融入東方水墨，胡念祖並非第一人，水墨畫的改革可追溯到晚清的徐悲鴻，把西方素描當作造型的開始，同時期的李可染、吳冠中亦在改革行列中，隨後「嶺南三傑」─高劍父、陳樹人、高奇峰等人學習日本畫風，強調寫生精神，直到當代劉國松喊出「革中鋒的命」，對傳統的強烈反動，影響最為深刻。

文人畫講究筆墨精神，三千年來價值論述已堅不可摧，「革中鋒的命」意味著要把畫筆丟掉，這談何容易？除非找到新的媒材代替畫筆，此時，拓印、噴彩應運而生，把水墨畫帶進一個全新的境界。

陳正治說，劉國松與胡念祖的觀念不謀而合，就是要減少筆墨的操作，融入新時代的媒材和技法，比起劉國松，胡念祖在傳統的部分保留較多，不以改革為口號，而是以折衷的作法，東方與西方的融合、傳統與現代的融合、工筆與寫意的融合，保留山水的底蘊，而以西方的技法呈現。

藝術家不能只守成 還必須求變

陳正治為麗水畫派第二代掌門人，傳承胡念祖的思維，以求變為宗旨，他認為，繪畫有傳承與蛻變關係，傳承是對傳統筆墨的守護，蛻變是對新時代新思想的迎合，作為一個藝術家不能只守成，還必須求變，這是藝術家最大的本分。

「劉國松大量用拓印，所以，你看到我的畫作中，技巧的操作很多，噴彩、流彩、拓印、壓印、遮擋、裂變等多元技法，就是改革底下的產物，欣賞我的畫作，翻來覆去會有不同的視覺效果」。

過於強調技法，會不會掩蓋對藝術的真實看見？他說明，形式與內涵互為表裡，相輔相成，現代水墨是建立在傳統的基礎上，尋找個性化的表現空間，如果只停留在過去的皴、擦、點、染，形式上無法作太大的突破，就無法真實表達新思潮與新的看見。

活用新媒材 守住傳統底蘊

他反問，如果中國古代畫家如元朝的黃公望、清初的石濤生於現代，會不會活用這些新媒材？無庸置疑，而且用的比我們精彩，因此，改變要有憑有據，並非把傳統全部丟棄，而是守住傳統的底蘊，搭配新媒材、新技術讓畫面有新的呈現。

觀察他的畫作，可以看見各種媒材應用，如壓克力、擴散劑、分離劑、礦物原料、拓印、噴彩、生紙、礬紙、雪銅紙等，幻化出不同感覺，如《濱海燈塔》以拓印取代皴法，山形肌理自然湧現；《雲來青山白》以礬棉和壓克力作為基底，雲霧的塊狀明暗用習染的方式，山的外貌造型用顏料傾倒，一體成形；《清夏映翠》工筆、寫意融合，蜂窩石用工筆染出精緻造型，旁邊的礁石用習染大片寫意，豐富而多變。

最特別的是，他獨創「裂變」技法，利用材料的物理及化學特性，將壓克力顏料加入分離劑，顏料變成顆粒狀，傾斜畫面任顏料自然流動，山形壯闊躍然紙面，連岩石裂紋都清晰可見，《石猴觀海》即是採用裂變技法的上乘畫作。

「筆觸越多，離自然越遠」，他強調，並非要丟掉筆墨的操作，而是要在技法與媒材的應用中補足筆墨所無法達到的境界。藝術家透過技法表達思想和情感，探求更多技法有助於情感的詮釋。

多元面貌 開創新時代畫風

藝術家鍛鍊思想情感，傾瀉於畫布上，如何不被技巧所侷限？陳正治分享，自己的繪畫歷程得益於教學相長，長期的作畫教學，手上的彩筆早已練到忘我的境界，與學生的切磋交流，更是觸發創作的靈感，最重要的是，一個畫家的養成必定經歷五個階段：

一、對古畫的研究，臨摹欣賞古人如何作畫，這是傳統精神的養成。

二、自然寫生，直接面對大自然寫生磨練，他經常跟學生到戶外露營寫生。

三、對哲學的心靈探索，哲學充滿想像力，提升美學素養才能提高創作層次。

四、對現代畫的研究，有些藝術家故步自封，優游於自己所擅長的領域，非關對錯，藝術家應該跨界學習，擷取新時代的養分，成為自己創作的動力。

五、新技法的開發，熟悉傳統的創作技法，更要開發新技法，樹立個人風格，開創新時代的畫風。

陳正治目前致力於開發新技法、新媒材，把對自然界的觀察用新媒材、新技巧呈現，樹立個人、時代的風格。他分享，過去文人畫家勾勒幾筆表現形而上的思想，現代人可能很難體會藝術家創作的心境，身處當代，要有更具體的面貌，才能述說豐富的情感，所以採取多元的策略，畢竟「留白不是空無一物，既然可以留白，當然也可以留黑，或著上色彩」，以表達當代多元豐富的思潮。