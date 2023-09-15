【文‧陳春霖】

投資人跟著集團股作帳也非盲目投入，理周投研部認為謹守三面向原則，較能獲利落袋，即便短線慘遭套牢，仍有中長線基本面的保護，其一是產業前景明朗基本面無虞者例如汽車、相關零配件與網通；其二是題材性發酵者例如蘋概；其三是集團作帳有歷史紀錄可循者，例如威盛集團、聯電集團、台塑集團、鴻海集團與光寶集團等。

車用概念股轉強 網通指標股續旺

季底與年底通常是法人與集團作帳時間點，法人為求季底績效會在季底前一個月的中旬後，也就是財報公布後八月中旬重新檢視成分股的投資價值，汰弱存強進行調整，待一個月的股價發酵與操作；而集團求的是交叉持股美化帳面，通常是在季底前兩週發動攻勢至季底，這是二者在時間點與實質內涵不同的地方。

不落俗套，在進入正題前還是先來看看整體經濟環境如何。台灣八月出口年減7.4%，雖擺脫長達九個月雙位數衰退，但市場普遍認為僅看到AI相關產品訂單強勢需求，其他大部份是在反映原料價格；而進口則年減23%，較上個月的年減21%有增加態勢，顯見目前經濟狀況呈現外冷內漸冷的情形，這也是近日來大盤指數總在半年線上震盪，無法有效攻漲的原因。

綜觀前述欲要指數有所表現無異緣木求魚，因此為達短線操作能夠獲利，或許跟著集團股作帳走較有機會賺錢。從第一個面向產業前景明朗基本面OK找集團個股就不會錯，汽車業的復甦已確立，尤其中國大陸不僅是內需第一大市場，第二季也成為汽車出口第一大國，法人指出，全球汽車銷量達4274萬輛，年增10.7%，電動車則達583萬輛，年增10.7%，滲透率逐步提高，且目前進入北美售後維修市場(AM)的旺季，因此從整車、車燈相關零配件以及充電樁、PCB等值得留意。

這裡面的個股很多都具有集團成分，例如近日漲勢相當強勁專注車用電容觸摸曲面玻璃的閎暉(3311)是兩大集團旗下子公司，被動元件大廠華新集團持股率25%為最大單一股東，光寶集團持股率達17%，兩大集團同時季底作帳，加上個股業績逐季轉強，股價欲小不易；另外，整車概念的裕隆集團相關個股也值得留意。