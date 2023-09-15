中國經濟放緩 影響全球復甦

【文‧洪寶山】

人民幣貶值的時間點正好是習近平上任，開啟了一連串的改革，改革改到前陣子美國商務部長訪中時，反映美企認為經商風險增加「中國不適宜投資」，儘管北京官方多次警告市場勿炒作人民幣貶值，但真實的情況是，2022年貶值8.73%，2023年截至九月十二日為止貶值5.48%，統計從2014年到2023年的7.3682元，累計貶值達21.68%。

超英趕美踩煞車 糾正繁榮後遺症

過去的十年對中國超英趕美的四十年快速發展做了煞車，從量變到質變，是必經的陣痛期，就算沒有美國的貿易戰、科技戰限制發展，單單內部的供給側改革，民退國進整頓雲企業，打擊補教業救出生率，限制未成年人玩手遊時間，實現內循環和雙循環的發展模式，加快科技自主創新，減少對外部技術依賴，縮小貧富差距，提出共同富裕目標等措施，就夠折騰了。

簡單的說，糾正過去四十年繁榮留下的後遺症不是件易事，所以在習近平上任前，中國的GDP以二位數成長，習近平就任後，中國的GDP緩步逐年的下降到5%，再經過COVID-19疫情的動態清零折騰後，今年預估GDP可能低於5%，而且消費信心何時恢復誰也沒底，只有習近平一人知道。

習近平第三任期 重點不在拚經濟

習近平在今年五月三十日主持中共二十屆第一次中央國家安全委員會會議時，要求「國民」得堅持「底線思維」和「極限思維」，準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪」的重大考驗。筆者注意到習近平用了「國民」兩字，意思是這些話不是習近平對官員的要求，而是官員＋老百姓，從這點就可以察覺習近平第三任期的重點不在經濟。

那麼習近平的第三任期的目標是什麼呢？八月二十七日到三十日美國商務部長雷蒙多訪中，就在離華的前一天，華為Mate 60 Pro開賣秒殺，外媒表示這是給雷蒙多下馬威，但這是單一事件嗎？不是，七月華為公布了對每台4G手機將收取1.5美元的專利許可費，而對於5G手機則最多收取2.5美元的專利許可費。九月再傳華為停止對加拿大5G專利授權，還解散了加拿大分公司。

金磚五國再擴充 對抗G7新組織

從2019年的美中科技戰以來，都是美國出招、中國接招，如今中國選擇反擊，可以想見美國絕不會就此罷休，更大的「風高浪急甚至驚濤駭浪」還在後面等著，中國把拚經濟的順位擺在地緣政治角力的後面，自然影響全球經濟復甦。

八月金磚五國(中、印、俄、巴西、南非)在南非開會，峰會落幕後，路透社表示，金磚五國將擴容，邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯酋加入金磚國家合作機制，明年元旦正式成為金磚國家合作機制的新成員國。外媒認為這是中國打造對抗G7的新國際組織。

別的不說，光是OPEC+成員就佔了四個，而且俄羅斯、伊朗的「反美」色彩濃厚，沙烏地阿拉伯王儲近來跟中國走得近，顯然在經濟戰上，中國瞄準了美元石油的霸權做挑戰，短期內雖然不至於撼動美元霸權，但這些年多次的金融風暴藉著美元擴散到其他國家，特別是新興市場，於是近年來「去美元化」的聲音越來越大，顯然中國正在牽頭營造「去美元化」的聲勢，增添更多不確定因素，甚至下半年以來的NYMEX原油上漲到每桶89.58美元，為美國高通膨投下變數，都影響全球景氣復甦的步調。

出口連月負成長 景氣今年難復甦

根據財政部資料指出，八月出口金額373.6億美元，年減7.3%，連續十二個月負成長，今年前八月出口金額累計2781.1億美元，年減15.7%，主要是由於全球經濟復甦遲緩、手機等消費產品黯淡，導致電子零組件需求疲弱。對此，工商協進會理事長吳東亮預估還會出現「出口連十三黑」，甚至到今年底前都呈現衰退，整體景氣恐怕要到明年才會有明確的復甦。

正常來說，景氣有起有伏，復甦時間拖長，庫存將可多消化一些，等到庫存回到合理水位，世界景氣也開始復甦時，台灣產業最終仍然會受惠。但詭譎的是，萬一中國真的陷入日本式的通縮環境，甚至整個習近平的第三任期經濟都是這麼不慍不火的，那麼世界做好Ｌ型景氣需求的準備了嗎？