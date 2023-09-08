技術分析名師朱家泓「抄底」策略 首次公開

【文‧理周教育學苑】

2023年全國「技術分析」盛典即將展開，9/16(六)【理周教育學苑】開辦『與大師面對面公益講座』，本活動特聘台灣最具聲望3大技術分析派名師『朱家泓、蕭明道、謝佳穎』首次合體，將從散戶、主力作手等不同視角去暢談技術分析，激發出不同思維與新火花，與會者亦可藉由３大名師的切磋，激盪出新觀點，見識「技術分析」在股市的無遠弗屆，用技術分析可投資全世界，僅此一場，亦提供全程影音。

主講人之一朱家泓老師，從57歲才開始學習技術分析，耗時3年時間日以繼夜不間斷鑽研練圖畫圖，於60歲靠「技術分析 」讓自己的人生「反敗為勝」達到每年報酬100%的目標。歷經股市多空循環近15年的洗禮，這套穩紮苦練而成的硬功夫，仍在股市中屹立不搖，更帶領出千千萬萬的學生籍由「技術分析」翻轉人生，且相信「股市投資」可以是終身志業，只要您有對的觀念及方法。

朱老師在本場活動分享主題為「反敗為勝」，將從「技術面」與「人生觀」切入，並提供實務上可執行且有效的方法給與會者。

近2年股市操作難度偏高，大漲大跌習以為常，大漲時投資人最愛問還能不能追?;大跌時問是不是夠便宜可以買? 只要股市存在，這些問題永遠不會消失。

朱老師首次公開「抄底」，這是反敗為勝的重要策略，實務常見舉兩例：

１． 如何讓賠錢單反敗為勝成賺錢單

２． 之前的熱門類股跌深，是否可以摸底

這些都是散戶常見問題，其實並不難，一旦學會終身受用，因為股市常見，「抄底」幾乎是穩賺不賠的必勝招式，朱老師表示「抄底」要如何接該撿哪個位置都有其條件，做對有機會大勝，沒有大勝也有小勝，就算抄底再破底，亦可反做空，只要熟悉策略活用，進可攻退可守。

例：朱老師列舉近期實例「通嘉(3588)」

從週線看位置趨勢，切日線找買點，這一小波亦有30%獲利， 操作詳情見影片連結 。9/16活動將會有更多的反敗為勝策略及抄底SOP分享給大家。

9/16【與大師面對面公益講座】，本活動收入扣除支出後，所得捐贈公益(目標:雲林縣政府復康巴士一台)，歡迎投資人共襄盛舉。

活動詳情： 理周教育學苑官網