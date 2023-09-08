蕭明道說這個買點 可以讓你立於不敗之地！

【文 理周教育學苑】

面對股市從高檔回落，究竟有哪些交易心法，可以成為台股常勝軍？技術派名家蕭明道老師，從不吝惜親授學生口訣與心法，這5、6年來在理周群組親自示範教學，教導學員們判斷低點、高點位置、何處是轉折點及為何他會如此判斷，往往獲勝率達到95%以上，群組很多同學都可以見證。現在，你也可以站在巨人的肩膀上，你也可讓自己有系統化的學習投資之道，蕭明道點出技術分析的精隨，「操作」才是最重要！

因此，財經教育的第一品牌-理周教育學苑將於9月16日邀請到台灣最具聲望3大技術分析派名師『朱家泓、蕭明道、謝佳穎』首次合體，於台北國際會議中心舉辦《與大師面對面》公益活動。在活動舉辦之前，特別訪問此次來賓之一蕭明道老師，為這次活動做個暖身，訪談中他也透露這次主題教學重點。

「勾」就是多頭，多頭市場就是「勾」要過高

股票或期貨使用的方法都是一樣，首先要能分辨多頭和空頭，不能把多頭看成空頭，不能把空頭看成多頭，這是最基本的道理。多頭趨勢非常簡單，蕭明道老師提到，朱家泓老師的底底高頭頭高，這是他的多頭用語。

蕭老師舉例，當小學時，老師改考卷都會打個「勾」，就是「勾」這個觀念，「勾」就是多頭，只要後面這個勾拉起來比前面高，多頭市場就是「勾」要過高。勾起來量是增的，價格是陡的，而拉回過程量是縮的、角度是緩的，這就是很典型的多頭。

此時小編我不免疑惑，「勾下來，就是回檔，回檔要回到哪裡才是安全的點？因為有時回太深就掉下去了。」蕭老師進一步分析，在勾向下的過程中，從高點畫一條垂直線，把左邊(上漲)的角度跟右邊(下跌)角度做比較，如果右邊角度是陡的，就不要買了，因為他要進入整理，或者進入一個空頭；相反的，如果上漲是陡的、下跌緩的，代表拉回量是縮、價格是穩定的，這是一個非常良性的多頭整理。

而在拉回的地方常常會形成一個凹洞量，這個凹洞量就是一個多頭底部的一個特徵，凹洞量形成之後在附近就可以看到一個活動靶，活動靶你可以用8 M a、也可以用21 M a、55 M a，往往起步的當下經常伴隨的就是一個8 M a，當8 M a形成了一個活動靶的時候，就是提醒你，「它止跌了」，在不會跌的情況下去買進，它上漲的機會就會比較高，這時候你就要看有沒有人追價。

股票市場只有兩方的力量，一個是多頭、一個是空頭，一個買方、一個賣方。在壓回的過程中，壓回量縮角度緩，代表價格是穩定的，籌碼非常的穩健，這時候再有人推升，股價就上去了，這是最簡單對多頭的研判，這時候就會形成一個價格的活動靶，形成一個波段攻擊量，就會產生一個波段了。

而「均線」只有兩個功能，就是助漲跟助跌，誰讓它助漲?誰讓它助跌?就是『量能』。你看空才會賣，量能出來就是趨勢或波段產生了。而波段產生的幅度有多大，就要用『角度』來做研判。所以操作要簡單，把複雜東西簡單化、簡單的事情重複執行就可以了。

凹洞量來了，波段攻擊量起來了

量縮要等到量增才會形成凹，但很難掌握量增的那根？該如何評估及要出多少的量才算量增呢？蕭老師表示，『凹洞量』是左邊高、右邊高，前面中間低，這是一個凹洞量的觀念。

而凹洞量的形成，只要你把量往前數5天，明天產生的量，只要比前五天來的大，就是一個凹洞量。比如說今天是9月5日，只要9月6日的量能比9月1號來的大，它就是一個凹洞量，凹洞量產生了，之前又形成一個活動靶，這地方就是一個波段起漲，不管是底部的起漲，或中際的起漲，它就是一個起漲，你買進就賺一個波段，不管股票或指數期貨都是一樣道理。

蕭明道舉技嘉為例，說到『均線』的收斂是為了發散，向上發散或者向下發散。當看到均線收斂，股價都不動，成交量稀稀疏疏的，四條均線也平鋪擺著，那是表示還沒有人注意到它，還沒有人去買入它，還沒有人去攻擊它，這種股票是列入觀察重點。等到『凹洞量』來了，5月16日的量比前面5根12345來的大，且連續5天扣低量，所以波段攻擊量(藍色線)就起來了，5月16日就是買進點。前面一小波的漲幅，沒有量，可以去注意它，因為它已經脫離糾結了，股價好幾個月沒動，而它動一定是有量，因為量沒出來，你根本也不會注意到它。

蕭老師提到，它雖然四線糾結，但什麼時候動我不曉得，但是量是企圖心、是野心，你看好它才會買它，錢才會進來、量就會出來，這是一個大觀念。而前面漲一小段，我會把它當做一個暖身的觀念，表示有人已經注意到它了。而短期量、中波量跟長期的趨勢量，5天的量，就是一個波段攻擊量，當潮汐量13均量沒有起來，就代表只有少部分人看到它了，大多數人還是沒有注意到它，在市場上只有一個觀念，錢在哪裡、信心就在哪裡。

上班族掌握到這個買點，就可抱長波段

蕭明道老師建議，上班族可以抱個長波段，只要抓到凹洞量，因為前面扣低，也就是未來這5天都會上漲不要擔心，除非有個重大利空影響到台股，但它拉回之後還是會上去的，這是開始做一個起漲的波段，起漲的這5天之後，就要注意是不是要陷入整理了。

蕭明道老師認為，股票就是一波漲、休息一波、一波漲、休息一波，這觀念就是朱老師講的底底高頭頭高，我們再把它量跟價跟扣底的觀念帶進來，你就不會再迷茫頭頭高還會不會再高。比如說一個行情，本來是勾啊勾啊勾，它總是勾不上去的一天，在什麼情況之下勾不上去，就不要玩了。如果你照這樣操作，也可以賺3倍4倍；再差，也賺了2倍。等到股價漲不動了，勾不上去的那一天，就是你要賣出去的那一天。

( 以上完整訪問可看影音 )

9/16【與大師面對面】公益講座，首次匯聚台灣最具聲望3大技術分析派名師『朱家泓、蕭明道、謝佳穎』首次合體，將從散戶、主力作手等不同視角去暢談技術分析，激發出不同思維與新火花，與會者亦可藉由３大名師的切磋，激盪出新觀點，見識「技術分析」在股市的無遠弗屆，用技術分析可投資全世界；除外，三位老師也將有各自的主題教學，學到就賺到!僅此一場，亦提供全程影音。

朱家泓老師首次公開「反敗為勝的重要策略及抄底的絕招」：

◆如何讓賠錢單反敗為勝成賺錢單

◆抄底!抄對，你就大勝!抄錯，還可以反敗為勝!!

蕭明道老師完整演繹「這個買點，讓你立於不敗之地」的操作：

◆多空轉折的量價結構與操作

◆活動靶(扶龍王)抓到強勢飆股

謝佳穎老師公開解密「用主控盤指標看台股走勢及股價目標測量法」：

◆主控盤指標控盤看台股

◆指標與股價目標測量法

本活動收入扣除支出後，所得捐贈公益(目標:雲林縣政府復康巴士一台)，歡迎投資人共襄盛舉，一起學投資做公益。

活動詳情： 理周教育學苑官網

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