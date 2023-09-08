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基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

iPhone 15、國防展登場 蘋概、軍工挑強股

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧陳春霖】

另外，航太國防展除秀新產品與新技術外，最值得矚目的是有多項軍工產品例如無人機，已通過認證進而正式下單，轉為實質獲利，股價因此連動，不容小覷。

蘋果財報與股價連動性高 蘋果新品備受市場期待

早在5月蘋果iPhone 15新機發表前媒體陸續已有報導，現再做一次綜合整理，讓讀者更容易了解，投資人屆時操作也較有所依據。

先從蘋果財報與股價連動性談起，8月初公布上季營收818億美元，較去年同期下降1.4%，但較前季年減4%已經有趨緩現象，每股獲利1.26美元較去年同期略增，居市場預測中值，股價因此從八月中旬的172元，現已回升至189元。

蘋果財報與股價連動如此，其代表兩個涵意，一是營收年減幅度趨緩，末端消費有止穩回升態勢；二是13日蘋果新手機iPhone 15發表題材效應。

蘋果每年9月發表新機，市場估iPhone 15至年底總銷量約7000~8000萬支，此次iPhone 15因有前述末端消費疲軟因素，但因蘋果新機共有12項新功能與革新設計，甚至傳出基本款即有主鏡頭配備新式堆疊感光元件會較高階強大，顯然都是為了刺激買氣，DIGITIMES因此推估銷量可達7500萬支，會較去年表現亮眼。

iPhone 15概念股 六檔蔚為指標

那麼從新功能解構台廠供應鏈個別實質受惠程度，或許較能與股價連動。高階版iPhone 15 Pro將全球首次採用台積電(2330)3奈米先進製程A17處理器，個股在日前AI題材狂潮股價衝高後回檔半年線，目前來到550元月線之上有逐步轉強走勢，顯然與iPhone 15即將登場題材有關。

圖片來源：Pixabay

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