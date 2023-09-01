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聚焦服務隱性障礙 締造美好生活

聯合新聞網／ 理財周刊
■中華希隱力健康生活協會(原中華健康生活與運動協會)，8/27正式揭牌，由理事長卓惠珠、理事紀政等人出席見證。 圖/中華希隱力健康生活協會提供
■中華希隱力健康生活協會(原中華健康生活與運動協會)，8/27正式揭牌，由理事長卓惠珠、理事紀政等人出席見證。 圖/中華希隱力健康生活協會提供

【文．戴衣薰 圖．中華希隱力健康生活協會】

在揭牌儀式前，首先向出席的嘉賓和志工們介紹了協會的成果簡介，自從成立以來，中華希隱力健康生活協會已經取得了令人矚目的成就，包括為數眾多的隱性障礙族群提供專業的支援和服務，並舉辦了一系列活動。接著，進行志工頒獎典禮，表彰在協會服務中表現優秀、貢獻卓越的志工，這些志工不僅在隱性障礙族群的生活中提供寶貴的支持，還對協會的成長和發展付出卓越的貢獻。並宣布明年的志工招募計畫，中華希隱力健康生活協會歡迎更多有志之士加入，一同為隱性障礙族群提供支持和關懷，相信志工的力量是無窮的，他們的參與將為協會的使命帶來更多的力量和動力。

此外，協會也正式宣布全新網站的啟用，這個網站將成為一個重要的平台，讓隱性障礙族群和他們的家人能夠獲得最新的資訊、資源和支援，並鼓勵大家踴躍參觀網站，了解更多關於協會的資訊以及協會的服務。

最後，揭牌儀式是整個活動的重點，也是協會歷程中的新起點，儀式在協會辦公室進行，同時透過線上直播將這一重要時刻傳遞給協會的會員和支持者們。在儀式中，展示全新的協會銜牌，並分享背後的含意和使命，呼籲大家攜手關注隱性障礙族群，追求更加美好的生活。在這充滿意義的一天結束前，舉辦一場愉快的茶會，參與者交流互動，分享他們對揭牌儀式的感受和期待，作為友情和合作的延續，展現出協會成員的凝聚力和互助精神。

中華希隱力健康生活協會的揭牌儀式是一個充滿意義的活動，象徵著對隱性障礙族群的承諾和對更美好未來的期許。協會秘書長表示，「將繼續努力，為這個特殊的族群提供最好的支持和服務，讓他們能夠擁有更健康、更幸福的生活。」而協會更名的目的是為了聚焦地服務隱性障礙族群，讓他們可以擁有更健康、更充實的生活，並感謝所有志工們的無私奉獻和努力工作，才有了今天的成就。在短暫的儀式中，貴賓們共同揭開了協會新的名稱標誌，這一刻充滿著喜悅和期待。

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