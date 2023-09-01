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息滾息 善用金融工具打造穩定收益

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧蔡武穆】

廖仁傑30歲以後才開始做財務規劃，令人訝異的是，他累積第一桶金的方式竟是大家所輕忽的美元儲蓄險保單。

*存錢起手式：美元儲蓄險

他分享，儲蓄險報酬雖低，卻是強迫自己存錢最好的方式。30歲薪水大概4萬多元，扣掉生活費，每月可存下2萬元，一年可以存24萬元，加上年終獎金，至少可以買折合台幣約50萬元的美元儲蓄險保單。

一般儲蓄險是六年期，每年存50萬元，六年下來就有300萬，再補個幾十萬，就可以當作買房的頭期款。

從30歲到48歲，他陸續買了三張六年期美元儲蓄險保單，前面兩張都期滿贖回，成功買下兩間房子，第三張保單目前已期滿未解約，每年可拿回3%利息。

手上的兩間房子，一間自住外，另一間出租賺取現金流。第二間房子總價2000萬，貸款1400萬，以現在房貸最低利率2.06%計算，每月繳息2.4萬元，租金4.5萬元，扣掉繳息，每月還有2萬元的租金收入。

*租金+息收 打造穩定被動收入

而這2萬元的租金收入，就成為他的基本樁腳，其他的用外幣、股票、債券、保單的利息來補足，創造每月5萬元的被動收入。

首先是股票，為了創造穩定收益，他選擇股價波動小、EPS穩定、配息不會太低的金融股和民生消費類股，金融股以兆豐金、國泰金為首選，民生消費類股則以中華電和統一超為主。

他說明，兆豐金連續22年配發股利股息，配息率超過80%，國泰金以保守穩健為主，股價波動不會太大，二檔各持有20張，過去國泰金配發股利3.6元，每年7、8月大概領到七萬多元股息，兆豐金配息2.5元，也可以領到5萬多元股息。

中華電和統一超，各投入100萬元，目前中華電配發股利4.7元，殖利率3.87%，每年領息約3.8萬元，統一超目前配發股利9元，殖利率3.21%，每年配發股息也有3.2萬元。

再來是債券，廖仁傑目前投入債券的資金有300萬元，其中，100萬買單一債，剩下200萬買債券ETF，單一債總利率是4.5%，一年配息二次，每半年可領到2.2萬元。

*長債短債同時作 加碼債券ETF

廖仁傑擅長操作單一債券，短天期債券和長天期債券同時操作，短天期債權買BBB級以上的公司債，長天期債券以AAA級的公司債或公債為主，他說，經濟景氣差，聯準會才有可能降息，一旦景氣轉壞，短債可以隨時賣出，風險相對低，聯準會降息，對長債有利，屆時可賺取價差，再把獲利轉投資房地產。

另外，他買進債券ETF，債券ETF一年配息四次，以4.5%的利息來算，同樣有9萬元息收，分配到各季，每季可領到2.2萬元。

第三，保單部分，他還有一張價值台幣300萬元的美元儲蓄險保單，以利息3%計算，每年還可以領至少10萬元的息收。

*美元貶大買 降低匯差風險

如此一來，股票、債券、債券ETF、保單，十個月可以領到平均2萬至3萬元的息收，剩下的二個月，則用美元定存的利息來補足。

「美元最重要，做任何投資都要從美元開始」，廖仁傑分享，他會趁著美元貶值時大量購買，再用美元購買美元保單、債券、債券ETF，減少匯差的風險。

廖仁傑說，美元兌台幣只要低於30元，他就會買進，過去三年，美元兌台幣最低來到27元，光匯差就有10%的報酬，加上定存美元利息4%之多，加起來至少有15%的報酬。

他每年投入折合台幣約100萬元投入美元定存(約33萬美元)，分為二次，一次定存50萬台幣，以利息4%計算，每半年可領到2萬元的息收。

總結起來，每月二萬多元的租金收益，加上股票、債券、債券ETF、美元保單、美元定存，平均每個月可創造2至3萬元的收入，實現每月5萬元的被動收入。

值得一提的是，他是用美元定存的利息收入來繳保費，所創造的保單價值再用以支付房子的頭期款。他分享，美元定存一般可做三年，儲蓄型保單一張六年，保單第一期先用薪水負擔，保單第二期用美元定存的第一期利息繳交，保單第三期用美元定存的第二期利息繳交，以此類推，達到以息滾息的目的。

*三個買房獨門心法

廖仁傑在買房上也有獨特的方法，第一，他會考慮未來賣出時接手的對象，選擇市價介於2000~3000萬元的房子，因為如果是2500萬元，每坪單價70至80萬元，絕對不是一般人可以買得起，這些人接手可以談到的價格不會太差。第二，交通便利，最好離捷運站十分鐘可以到。第三，最好有知名房仲，如永慶、信義等進駐，有仲介進駐，代表該地段不會太差。

以他當初買入一坪55萬，現在漲到一坪80萬，中間價差20萬，30坪就賺600萬元，一般人要花六年才能賺到。

目前他有一份穩定的薪水，每年創造至少60萬元的被動收入，他會等機會再把資金投入股市、債券或房地產，持續把息收放大。他提醒投資朋友，要創造長期的穩定收益，最重要的是要能堅持，不能隨波逐流，才能達成穩定收益的目標。

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