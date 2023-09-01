【文‧陳春霖】

節氣進入「處暑」尾但依舊熱氣逼人，再過幾天「白露」就要來了，癸卯兔年第三季僅剩一個多月，這正是法人機構調整成分股汰弱存強的時刻，待九月底推升一波作帳行情能有好的績效表現，因此投資人此時跟著布局搶短線搭順風車，何樂不為？理周投研部表示，法人在季底大動作挑選作帳股，可從三個面向下手，其一當然還是基本面，其二是法人持續加碼買超，其三是買進價不能較法人均價高太多且日交易量大，投資人可自設選股條件，本刊詳細條件設定於後面篇幅說明。

美中兩大經濟體 對台灣影響非同小可

進入正題前，先來檢視已經發生或已公布的整體經濟大環境、產業數據與政策變化，再預測未來的發展，上週(23日)晶片大廠輝達(NVIDIA)公布第二季財報，上季整體營收達135.1億美元，比去年67億美元翻增一倍，也比前一季成長88%，公司更預估本季營收達160億美元，均高於市場預期，產業趨勢可以明確定調，台股供應鏈當天也確實反映這現象，但僅是一日行情、曇花一現。

何以會有上述情形發生？理周投研部認為，雖然美國七月零售銷售額月增率達0.7%至6469億美元，大幅超過預期，不過，八月製造業與服務業採購經理人指數(PMI)均較前月滑落，顯示製造業仍處於庫存去化而服務業擴張意願偏弱，而中國大陸經濟持續疲軟，更爆發民營地產財務問題。

台灣經濟以出口為導向，美中兩大經濟體對台灣的影響都很巨大，如前述也因此造成七月外銷訂單動向指標仍年減12%，內需也呈現疲弱情形，七月零售總額雖仍年增5.3%，卻已較六月年增14%下降，以具指標的餐飲業為例七月年增17.6%，已較六月35%大幅減少，因此從內外需綜合來看，反映在台股除網通與AI伺服器，其他皆乏善可陳，而兩大類股股價也都在之前大漲一波段了，儘管輝達AI產業趨勢明確，似乎也載不動台股許多愁。

未來一個月 16280至17000區間操作

前瞻第三季尾與第四季，美聯會主席鮑爾8月25日發表演說，抗通膨率壓至2%仍為首要任務，因此仍有升息傾向，中國大陸則採降息因應人民幣貶值以及通縮壓力，受此影響，台灣8月外銷訂單數據尚未公布，但多數法人推估，仍以資訊通信與AI伺服器為領先代表，其他電子業與傳統產業均不理想。