品牌要保持彈性和靈活！「茶山房手工皂」拚搏逆轉勝

【文．編輯部 圖．茶山房】

*傳承於美盛堂的「茶山房」

創立之初將三峽的碧螺春綠茶應用於肥皂的製作，大受歡迎，讓茶山房更堅定的投入肥皂市場。茶山房獨特浮水肥皂，堅持遵循傳統古法製皂，萃取天然草本植物揉合調製成自然純淨、無化學香精的手工皂，散發獨特香氣，其氣味清新令人舒爽，洗後滋潤、不易緊繃、不易乾澀，徹底洗淨肌膚的污垢及油脂。

用心做皂的茶山房，以同樣的心情，洗滌著人們的在地記憶與歷史情感，回應這片土地的溫暖與人們的熱情。

*浮水皂【誠懇 實在 樸實 簡單】

茶山房第一代創辦人林義財先生早期學習製皂，後研發浮水皂。堅持古法製皂，傳承超過五十載良心作皂的精神，調整配方降低皂鹼比例，展現肥皂獨特「浮水」特性，成為經典商品。茶山房從一塊肥皂出發，一步一腳印，這趟製皂路，見證台灣肥皂演繹歷史，美盛堂第三代傳承了手工製皂技術，要給充斥在現代科技文明、各種污染下的人類，另一個健康新選擇。

*茶山房走過疫情，浴火重生

在2019年疫情期間，茶山房總公司受到嚴重影響！因商品是伴手禮，如果沒有觀光客，生意會十分慘淡！而且當大家以為疫情期間，肥皂生意和清潔殺菌商品應該要更好？其實業績非常不好！因為當時民眾幾乎都不出門，相對減少洗澡、洗衣、洗手的需求！因為民眾更喜歡酒精的方便性，所以茶山房總公司最艱辛時候手工皂甚至要降價大出清，讓員工的薪水可以順利支付！茶山房第三代承人林祐安為了維持住茶山房的招牌，與全體員工一起努力，信心喊話、咬牙苦撐過最辛苦的2021年。所幸茶山房手工皂深耕台灣市場多年，在忠實會員的支持下，並秉持著高度彈性和行銷策略，搭配積極主動銷售方案，活絡現金流讓品牌營運得以生存。

*全新商品，獲2023友善臺灣特別獎

2022年台灣疫情終於慢慢解除，林祐安同時認真研發三款新商品，分別是「海葡萄皂」、「蜜香紅茶皂」、「紅茶皂」。採用被譽為「海洋的綠色魚子醬」台灣原生產的海葡萄，因含有高營養價值，被視作高級日料食材、超級食物。國立臺灣海洋大學水產養殖學系博士李孟洲專精藻類養殖及藻類分子生物學，他表示小葉蕨藻為綠藻的一種，為台灣原生種海藻，但受限於自然環境，藻體產量稀少。

茶山房堅持使用最好原物料，採用食用等級的海葡萄，磨粉加入手工皂，並添加純淨的苦茶油、天然蜂蜜和香甜牛奶，讓肌膚能夠彈潤和保濕。經充分日曬後的海葡萄細細研磨成粉末，保留住海葡萄和裂片石蓴的高營養成分，天然的海葡萄皂可以看見海藻粉末均勻分佈在皂體上，並散發著大海的獨特清香，翠綠色的外觀讓人賞心悅目。

*一皂入魂，三峽之光

純樸的三峽區，總是看到綠油油的茶葉園，無汙染的環境與乾淨水質，孕育出碧螺春、東方美人茶、蜜香紅茶，是品質優良的農特產品。

三峽特有的茶青屬青心柑仔種，會產生特有的香氣及豐富胺基酸，茶葉受到小綠葉蟬叮咬(著涎)後，烘焙後造就了蜜香紅茶自然果香，讓人回味無窮。秉持用最好的原物料入皂，將享負盛名的蜜香紅茶融入浮水皂，還能保持肌膚的清潔和馨香！這款「蜜香紅茶皂」洋溢馥郁甜柔氣味，特別添加檸檬和薄荷，提神又清爽，洗後保濕不乾澀，溫和去除老廢角質，讓肌膚重現光滑透亮。

在每一塊茶山房手工皂中，蘊含了感恩與傳承的價值。我們深深感謝土地的滋養，客人的支持，員工的付出，讓我們有機會持續營運與發展。在未來的日子裡，我們將以感恩的心，秉持永續經營的理念，為大家帶來更多的優質商品。希望茶山房手工皂能與時俱進，並以傳承與感恩的精神，為更多人帶來幸福與健康。

▊茶山房第三代承人林祐安大哥體現製皂人的堅持