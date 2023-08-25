慘賠百萬如何翻身？張琨琳：「別輕忽小錢」

【文‧林怡妏】

*初入股市玩融資 一年慘賠數百萬

「我第一份工作在花旗銀行，我還記得當時的主管告訴我們，作為一名banker一定要學會投資理財。」於是，1999年張琨琳開始投資股票，主攻聯電、台積電、宏碁等科技類股，他回憶當時初入股市，在新手運加持下，信手拈來都是會賺錢的股票。

隨著台股突破萬點，張琨琳的資本也不停膨脹，為了加速獲利成長，他仗著自己擁有銀行的專業融資知識，玩起股票融資，銀行間的信用貸款也隨之增加。

好景不常，2000年張琨琳的第一個孩子出生時，正好碰上網路泡沫化，台股市值蒸發過半，加權指數一路滑落到5000~6000點，為了支付生育費用，他不得不出清手頭上所有股票部位。

「我算了一下我的投資虧損部位，發現我竟然在一年內賠了二百多萬，同時還得還清銀行的各式貸款。」張琨琳表示當時他手頭上的現金剩下十萬元台幣，那是他第一次嚐到「從天堂跌落地獄」的滋味。

出師股市不利是許多投資新手容易碰到的事，張琨琳檢討自己的投資策略，並購買投資書籍與股市相關軟體系統，用半年的時間自修、重整旗鼓。

*單押期貨 半年還清百萬貸款

「重回股市，我把所有本金投入期貨市場，」常人眼裡的高風險投資標的，當時張琨琳卻認為期貨不易受資金撼動的特性，風險反而比股票還低，只要懂得善用就能提高資金槓桿效率。

期貨投資創造的高報酬不僅使張琨琳成功在半年內還清所有貸款，還有餘裕拿來花費。「期貨操作的獲利速度太驚人，每天都有幾十萬的進帳，對當時的我來說錢已經不是錢，我開始有點迷失自我。」

他回想起那段投資失利、債務纏身的日子，毅然停止期貨操作。張琨琳說，如果自己獲利很快，就代表同時間有人以同樣的速度在虧損，就跟曾經的自己一樣。

*零股投資 打造穩健資產

經過幾次調整，張琨琳的投資策略趨於穩健。

在花旗銀行擔任理財專員期間，他是業內少數熟悉技術分析的理專，有許多客戶會請他判斷所持股票的走勢，調整財務組合，這個過程不僅讓他逐漸熟悉各大股東會相關資訊，也發現原來買零股也能成為上市櫃公司的股東，掌握一間公司的營運狀況與未來發展，而「零股投資」也成為他爾後創業從事債務協商、協助債務人理債時的利器。

2005年台灣爆發卡債風暴，全台信用卡債務達八千億，當時張琨琳協助許多債務人與銀行協商，他想起過去幫客戶理財的經驗，認為零股投資或許可以是協助債務人活下去的機會。

「許多債務人覺得不可思議，直說自己都沒錢了，哪裡還有錢投資？」張琨琳回憶。

「事實上，有些上市櫃公司一股不過十幾元或幾十元，在當時買完五百家上市櫃公司不到兩萬元，」他表示，「就算只買一股，也可以成為上市櫃公司的股東，一方面收穫紀念品，像是米或是一些乾糧，至少不會沒飯吃，另一方面還能強迫儲蓄，並且收穫一點投資報酬。」

危機就是轉機，張琨琳認為「零股投資」是幫助債務人從理債進化到理財、從負循環轉向正循環的重要管道。而這樣的投資模式也適用於小資族，「不要小看每一筆小錢，就算沒有充足資金，也可以從零股買起，培養自己的投資策略，利用小錢滾出大財富。」

*「定期定股」比「定期定額」更快達到財富自由?!

零股該如何投資？張琨琳打破傳統定期定額的理財思維，強調「定期定股」才能更快達到財富自由。

他舉例，「假設你每個月定期定額一萬元，一年後你只會記得自己的投入成本以及報酬或虧損，但對於股價的感受度並不高；相對地，定期定股對於股價的感受度高，有助於督促投資人隨時關心公司基本面、積極掌握市場概況。」

他進一步解釋，相對定期定額投資人在資金規劃上較有彈性，定期定股更像是目標導向的投資策略，假設投資人計畫在十年內存到一萬股股票，定期定股有助於穩定達成存股股數目標，在股價上漲期間，仍固定買入股數，有利維持存股效率。

目前台灣券商中有提供定期定股的家數並不多，其中包含統一證券、台新證券、中國信託證券以及元富證券，另外永豐金證券與國泰證券則有提供美股定期定股交易，投資人可以根據自身需求與財務水準選擇適合自己的投資方法。

*投資其實很簡單 首先掌握兩原則

針對個股標的選擇，張琨琳的投資邏輯很簡單，只要掌握低基期、基本面佳兩個原則，就可以在台股九百多家上市公司中挑選出具投資價值的績優股。

投資人必須要有慧眼識英雄的獨到眼光，就像目前市場聚焦AI題材，張琨琳卻關注尚處低檔的生技股，如晶碩(6491)以及去年底從興櫃轉上市的視陽(6782)，另外還有塑化股如台化(1326)。

這幾檔股票除具備低基期特性，張琨琳也看好這三家公司的基本面。他以晶碩及視陽為例，這兩家公司以隱形眼鏡為主力產品，販售的是必需消費品，也是一種非耐久財，在營收上相對穩健，其中被稱為亞洲「矽水膠隱眼王」的視陽更憑藉矽水膠隱形眼鏡站穩全球市占第五、亞洲第一的寶座。

除了透過價差套利，張琨琳也以零股買入主題型ETF，布局海外電動車市場，包括富邦未來車(00895)、國泰智能電動車(00893)及中信綠能及電動車(00896)。前兩者沒有配息，屬進攻型標的，是瞄準全球市場的高純度電動車ETF；搭配季配息的00896則屬防禦型標的，目標從國內上市櫃的綠能及電動車供應鏈公司中，選擇較抗跌的ETF，進行投資平衡。

「投資其實很簡單，」張琨琳表示。勤做功課，了解公司體質，逢低買進價格低於公司內在價值的股票，就算是小財富也能積少成多，創造可觀收益。