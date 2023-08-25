NVIDIA股價反應大接單與CoWoS跟上 AI股再起

【文‧陳春霖】

網通+生技+AI股不熄火 等待權值股與高價股回神

大盤指數疲弱，此期間多頭資金紛轉進上半年具業績保護族群，包括金融、生技與網通等。金融股在全球解封興起觀光熱潮增加銀行換匯(SWAP)收入，壽險也因2700億防疫險虧損近尾聲，證券業則在台股站上萬七激出高額交易量挹注獲利，三業上半年財報轉強稅前盈餘達3478億元，三業轉好金控是最大受益者，但因中國大陸陸續爆發民營房產碧桂園債券違約與資產管理商中融信託投資曝險1.5兆元影響，外資紛走避類股操作，近日買盤顯然是內資與政策護盤力道使然。

其次，網通產業則在各國政策積極推動5G高速上網的商機挹注下，三檔指標中磊(5388)、智易(3596)與啟碁(6285)業績表現逐季高，上半年獲利更有創新高，股價近日反應基本面也相當強勢。

另生技股不僅有政策支持，上半年基本面表現也不錯，29家EPS超過2.5元，醫材重回疫情前水準，製藥則在新藥證陸續取得後財報逐步翻轉，通路與眼球股則獲利穩定成長，生技指標股以美時(1795)為馬首是瞻，個股雖非獲利居冠但日成交量為最多，所謂人氣聚集處也即是資金匯集地，帶動類股最具實力。

如前述，回顧一下對抗熊市的空方勢力時，具上半年業績保護的類股基本面與股價動態，光是三大類股漲紅臉，仍載不動大盤指數許多愁，而指數再次上攻仍需權值股、高價股與日成交量比重排名前十的AI族群共襄盛舉，否則便無以為繼。

輝達回測半年線低點 市場普遍預期未來會更好

輝達財報公布前市場疑慮多，回測低點支撐原本就是市場股價保守操作的策略，輝達因上季財報出乎市場預期的好，股價一路漲至476美元，本季財報公布前因股價已來到高點，回測修正407美元半年線低點是OK的。

觀察國外機構對輝達股價後續表現從460至1000美元都有，平均目標價以540元估之，當然外資機構的喊價都是有所本，包括AI資料中心需求年複合成長率達85%，企業大舉轉向AI對晶片需求會持續增加等，因此市場對於輝達本季營收與獲利均高於公司預估，法人甚至外資大摩都認為這股產業趨勢方向只會愈來愈明確，且目前正處於初期階段，產業大發展可長達十年。