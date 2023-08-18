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專寵自住客 新重劃區享高CP值精緻好宅

聯合新聞網／ 理財周刊
▲弘富重劃區交通便利、房價親民。理財周刊提供
▲弘富重劃區交通便利、房價親民。理財周刊提供

文‧林怡妏

平均地權條例修正上路，自住客的時代到來，在潭子弘富重劃區，品牌建商久樘開發，為自住族群量身打造精品花園宅「久樘臻綻」。

今年7月平均地權條例修正上路，短線投資型產品逐漸降溫，專屬首購的高質感住宅則愈趨搶手，如台中老字號的久樘開發，近期公開的新案「久樘臻綻」詢問度極高，位處新重劃區、近綠空廊道，搭配絕佳減噪、採光、淨氣性能，針對自住客群設想的規劃，在新制上路之際更受青睞！

台中74線環線周圍，目前重劃區新案單價幾乎多要4~5字頭起跳，平價適居的首購案寥寥可數，反觀潭子，以弘文中學和千坪公園為核心的弘富重劃區，周邊有台鐵紅線雙站、國道4號交流道，交通、綠意、新穎、靜謐兼備，房價3字頭，近期成了不少首購族的新寵。

弘富重劃區雖僅19公頃，卻有不少知名大品牌進駐，如久樘、嘉磐、寶璽機構、喬立，都是深耕台中已久，專注經營自住客群的建設公司，不約而同的塑造品牌建築街廓，其中久樘開發更一口氣拿下3塊地，繼「久樘臻星」、「久樘臻悅」，壓軸的最終一期「久樘臻綻」也正式公開，備受矚目。

「久樘臻綻」從中山路進入弘文街，串連「久樘臻星」大幅退縮的童話風花園綠帶，規劃2棟地上15層及7層的古典建築，延續久樘開發對建築的一貫風格，特別是純住宅0店面的規劃，無論2、3房皆享大棟距、2~3面採光，樓板特意加厚約25%達20公分，更是市場少見、大幅強化居家隔音性能的高成本工法。

除了居家靜謐，自住客群在乎的潔淨、防疫性也一次到位，除了電梯採用殺菌系統，當層排風排氣系統搭配吸氣閥、總集存水彎等規劃，也杜絕病菌垂直流通的機會，對外預留穿樑套管，日後想再升級新風機、其他濾氣系統，也都能輕鬆增設。

業者直言，由於高成本工法、精品配備及售後服務，久樘開發的房子向來都無法以價格取得競爭優勢，但由於弘富重劃區較不受到炒作，房價可說是目前台中各大重劃區中相對親民的區域，擁有久樘開發高質量的住宅產品及服務，「久樘臻綻」應該是目前相對輕鬆入手的一次。

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