宏大改名智通軟體商機助攻轉虧為盈

文‧理財周刊新聞中心

智通科創（8932，原宏大拉鍊）公布上半年財報，營收為新台幣4.83億元，年減8.27%，毛利率30.98%，稅後淨利0.43億元，EPS0.65元，年增85.71%。公司表示，既有的拉鍊業務因受到全球景氣的影響，出貨動能在上半年相對疲弱，但受惠公司轉投資有成，整體獲利表現優於去年。

智通科創董事長鍾富瑋表示，現有經營團隊接手兩年多來從清理庫存、打消呆帳，到內部管理優化以及施行多元採購方案，明顯改善公司經營績效，同時也藉由轉投資以期強化公司營運動能；有鑑於科技新創將是未來全球重點趨勢之一，公司也積極針對金融科技與軟體開發進行投資，且因應業務擴展而更名為智通科創。

目前軟體開發服務部分有初步進展，轉投資公司主要為客戶開發行動裝置化管理系統，整合供需、存貨、服務、資金與資訊的前後流向，進而協助企業數位化轉型，提升永續競爭力。目前客戶族群分佈在不同產業及國家，例如客製天然氣供應鏈管理系統，從訂購、到貨填充、分銷至各地渠道等將傳統管理方式藉由IT軟體技術升級至數位化，並透過後台大數據分析及管理可精準確保交貨及即時掌握售價。

智通科創董事長鍾富瑋表示，在全球化的數位時代，好的軟體不僅可以提升企業營運績效，更可方便企業跨國管理。根據市調公司Statista研究指出，2022年全球軟體市場規模上看6200億美元；IDC（國際數據資訊）也預估，台灣軟體市場規模將從2022年的25.70億美元成長到2027年的41.33億美元，年複合成長率9.9%。因此，公司將持續強化軟體服務開發項目投資與改善原有拉鍊事業的業務與庫存，以期加速改造公司營運體質。