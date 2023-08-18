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T1聯盟／特攻解約後才簽約 台新跳出來澄清無惡意挖角林秉聖

00850首度季配息 股息價差二頭賺

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧理財周刊新聞中心】

在配息表現上，元大臺灣ESG永續（00850）自2019年成立以來，不僅年年配息，更是年年填息。今年5月份元大投信宣布調整00850為季配息後，首次公布配息金額為0.68元，優於市場預期。元大投信表示，00850是以「ESG及市值成長」為核心的ETF，自2019年成立以來，績效95.84%，等於買在20元發行價的投資人，一張就賺了1萬4千多元，如果加上配息每張一年約可以獲得1000多元左右的配息，既賺價差又可領息。

00850從年配息改為季配息，對投資人而言帶來的最大改變是「自動停利」的效果，以00850為核心持股的投資人，無須擔心「股價漲多了要不要賣」的問題，因為季配息讓00850每季都幫投資人將部分獲利落袋。相較於其他僅強調單一「永續」或是「高股息」主題的ETF，00850更適合「追求股價成長」的族群。

元大投信為滿足投資人需求，推出台股「ETF三劍客」組合，囊括具成長性的00850為核心持股，並搭配國民ETF 0056、高股息黑馬00713，打造兼具股息及具成長的月月配投資組合，讓投資人可以領息之外，也能持有以成長力為主軸的台股ETF。

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