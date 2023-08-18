抗熊三式 AI族群 新能源 生技

文‧陳春霖

首先來談惠譽降美債信評等之後，接著又指出美中小銀行仍有四大風險，一是美央行快速升息等同於在市場抽銀根，恐引發流動性問題；二是銀行手中定存利率資產有跌價損失；三是銀行放貸抵押品價值下跌；四是升息的遲滯性，前述現象將持續至明年上半年。

美快速升息陰謀論 引爆中國金融危機

另美中對抗加快供應鏈脫鉤，而美快速升息更讓中國大陸經濟出現預期不到的反應，從之前的民營房地產龍頭恆大集團爆發財務危機，至近日碧桂園債券違約，再到資產管理商中融信託投資曝險1.5兆元，媒體甚至以大陸將爆發「雷曼風暴金融危機」形容。

這或許也是美中對抗的一環，更有陰謀論說，美國早在去年年初通貨膨脹率大幅升高時，即可採取溫和的升息措施打壓通膨，不過，美國卻遲至六月才採取快速升息的舉措，市場人士指出，事實上溫和升息較可讓銀行與房地產商進行因應策略，而大陸民營房地產業者多數都是到國外發美債吸資再回到國內再進行投資，一旦美快速升息，就會讓業者措手不及而出現資金流動性財務問題，從恆大集團到碧桂園事件如出一轍。

美中持續對抗下，法人指出，大陸房地產占整體生產毛額(GDP)高達30%，房企爛尾樓與斷供潮持續蔓延而波及銀行體系，中國大陸七月製造業採購經理人指數(PMI)僅49(數據50以上為經濟好)，國際貨幣基金組織(IMF)估其今年GDP成長僅3%，年底雙11消費熱潮恐將大幅滑落。

美國也好不到那裡，七月消費者物價指數仍高達8.5%，雖年增率3.2%低於市場預期，尤其惠譽除降美債信評等，二次再提出美中小銀行四大風險，加上消費性電子韓大廠三星對於持續消化庫存以及八月拉貨再到個人電腦(PC)與筆電(NB)下修20%來看，今年聖誕節的末端需求也不樂觀。

台灣以出口導向經濟為主，兩大經濟體如此，歐洲仍受俄烏戰爭困擾通膨居高不下，消費力也不若戰爭前，先期指標台股前陣子因有輝達生成式AI題材發酵效應，帶動指數大漲，不過，現因半年報發布期，題材需有基本面加持才能讓股價續航，目前看起來基本面尚未跟上，類或個股紛紛回檔修正，大盤指數也重挫回測半年線支撐。

台股指數何時落底 三大族群抗跌指標

投資人面對此波熊市來臨將如何因應？理周投研部表示，指數何時落底看八大官股行庫買賣超金額可一窺究竟，以8月8日大盤跌118點，八大官股行庫買超金額近77億元，8月10日跌236點買超金額近54億元，8月14日大盤跌二百餘點買超金額61億元，依過去數據資料判斷，八大官股行庫若單日爆出近90億元以上買超金額，就有可能是指數落底訊號了。

理周投研部指出，於此期間類或個股較具抗跌，且落底後有機會率先反彈者以三類股值得留意，其一是AI族群，此波指數漲跌成也AI敗也AI，不過逆勢抗跌的指標股已由先前緯創(3231)轉為廣達(2382)，多個交易日成交量總排在前六名，爆量而不跌顯示多頭人氣仍在。