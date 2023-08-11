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半年報三式挑好股

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧陳春霖】

由於國發會公布六月景氣對策信號仍呈13分藍燈低檔處，顯示經濟實質面並未改善，加上主計處認為GDP保2有難度，因此半年報好壞攸關個股股價走勢，即便下半年景氣依舊不好，個股財報佳者也具防禦效用，那麼秉持三條件選股短線賺價差，中長線則具保護性，其一是Q2獲利大於Q1；其二是四至六月營收逐月成長者；其三是本益比低於20倍或近日股價修正但未破月線者，短線賺價差，中長線則具保護性。

金融三業獲利轉好 金控是最大受益者

先從大環境經濟數據分析，依主計處公布今年第二季國內生產毛額(GDP)年增率由-2.87%提升至1.45%，但全年GDP保2有難度，尤其國發會公布6月景氣對策信號燈呈現藍燈，顯示景氣仍未向上趨勢。

法人表示，過去GDP與燈號需同時落底並同時向上走勢，才表示未來經濟復甦有望，若燈號雖上升但仍在13分低檔區，那麼下半年景氣不樂觀，尤其燈號與台股大盤指數也是先行指標，去年1月大盤處於萬八時燈號處於15分高點，隨即反轉向下燈號至負20分時指數跌至萬二。

前述經濟環境如此，投資人操作宜謹慎，檢視各類股半年報優劣為檢視各產業的趨勢好壞，先談整體金融產業，本刊已在上期(1997期)多所闡述，在全球解封興起觀光熱潮增加銀行換匯(SWAP)收入，壽險也因2700億防疫險虧損近尾聲，證券業則在台股站上萬七激出高額交易量挹注獲利，三業上半年財報轉強稅前盈餘達3478億元，理周投研部認為，三業轉好金控是最大受益者，其次就是銀行業因台美利差擴大下半年仍會持續，也是可考慮的選股標的。

網通三大指標股 業績表現逐季高

另科技電子產業從上游IC設計、半導體晶圓代工、封測到下游零組件、PC/NB、面板以及網通等，其中品牌PC從6月與上半年營收來看仍顯疲弱，NB、主機板與工業電腦代工則有逐步回溫跡象，H100伺服器8月開始陸續出貨，可為該族群帶來題材與實質業績效應；而IC設計與零組件表現第二季優於第一季；網通產業則在各國政策積極推動5G高速上網的挹注下，三檔指標中磊(5388)、智易(3596)與啟碁(6285)業績表現逐季高，上半年獲利更有創新高，股價近日反應基本面也相當強勢。

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新護國群山

緯創旗下子公司申讓處分620張緯穎壓垮了AI股嗎？七月最後一個交易日，AI股風雲變色，先是創意因為下修全年展望，一字板跌停鎖死到終場，4211張賣壓待消化，拖累原本開盤氣勢還不差的電腦股，半小時不到，廣達、緯創、技嘉、英業達、華碩等人氣股都壓回到平盤。光寶科更誇張，7月28日法說會唱多，開高走高，差一檔漲停板，結果十一點拉回平盤，再過十分鐘，開始急跌，一小時不到差兩檔就跌停板，拖累8月1日召開法說會的台達電，結果廣達與台達電雙雙觸及兆元市值的股票雙雙下殺，整個AI股開始鳥獸散，從電源供應器、散熱模組、PCB、IP、機殼等族群無一倖免，更別說電腦族群是震央，技嘉跌-9.64%、英業達跌-8.87%、緯穎跟華碩都跌-6%左右，光這幾檔股票的市值就達到3.5兆元台幣，拖累加權指數終場下跌-147點。由此可知，AI族群已經成為左右台股漲跌一股重要勢力。

金控回勇 5G FWA發威

週一(7月31日)台股上下震盪380餘點，一早漲逾百餘點，終場則下挫147點，AI股進入拐點，加上半年報陸續公布，空頭趁勢突擊，多頭資金開始轉進基本面轉強的金控股，而具基本面又符合產業新趨勢的5G固定無線接取(Fixed Wireless Access;FWA)網通概念股也開始發威。理周投研部表示，金控股受惠股市熱絡，疫情險的虧損也逐步轉正，三業同步轉強，外資短線已大舉布局；而網通也因庫存調節近尾聲，又有利多與產業新趨勢等題材加持，尤其兩大類股都處於基期較低者，回勇與發威是必然。

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