【文‧陳春霖】

由於國發會公布六月景氣對策信號仍呈13分藍燈低檔處，顯示經濟實質面並未改善，加上主計處認為GDP保2有難度，因此半年報好壞攸關個股股價走勢，即便下半年景氣依舊不好，個股財報佳者也具防禦效用，那麼秉持三條件選股短線賺價差，中長線則具保護性，其一是Q2獲利大於Q1；其二是四至六月營收逐月成長者；其三是本益比低於20倍或近日股價修正但未破月線者，短線賺價差，中長線則具保護性。

金融三業獲利轉好 金控是最大受益者

先從大環境經濟數據分析，依主計處公布今年第二季國內生產毛額(GDP)年增率由-2.87%提升至1.45%，但全年GDP保2有難度，尤其國發會公布6月景氣對策信號燈呈現藍燈，顯示景氣仍未向上趨勢。

法人表示，過去GDP與燈號需同時落底並同時向上走勢，才表示未來經濟復甦有望，若燈號雖上升但仍在13分低檔區，那麼下半年景氣不樂觀，尤其燈號與台股大盤指數也是先行指標，去年1月大盤處於萬八時燈號處於15分高點，隨即反轉向下燈號至負20分時指數跌至萬二。

前述經濟環境如此，投資人操作宜謹慎，檢視各類股半年報優劣為檢視各產業的趨勢好壞，先談整體金融產業，本刊已在上期(1997期)多所闡述，在全球解封興起觀光熱潮增加銀行換匯(SWAP)收入，壽險也因2700億防疫險虧損近尾聲，證券業則在台股站上萬七激出高額交易量挹注獲利，三業上半年財報轉強稅前盈餘達3478億元，理周投研部認為，三業轉好金控是最大受益者，其次就是銀行業因台美利差擴大下半年仍會持續，也是可考慮的選股標的。

網通三大指標股 業績表現逐季高

另科技電子產業從上游IC設計、半導體晶圓代工、封測到下游零組件、PC/NB、面板以及網通等，其中品牌PC從6月與上半年營收來看仍顯疲弱，NB、主機板與工業電腦代工則有逐步回溫跡象，H100伺服器8月開始陸續出貨，可為該族群帶來題材與實質業績效應；而IC設計與零組件表現第二季優於第一季；網通產業則在各國政策積極推動5G高速上網的挹注下，三檔指標中磊(5388)、智易(3596)與啟碁(6285)業績表現逐季高，上半年獲利更有創新高，股價近日反應基本面也相當強勢。