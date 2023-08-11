快訊

不愛去還不敢去？陸反間諜法「發威」 外國客暴跌99%

高雄上演「阿宏」3.0！神似「李多慧」正妹會網友險被詐騙

影／竹女校友反對改隸今赴母校送連署書 校長首度回應了

AI股後市看輝達臉色

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧洪寶山】

輝達2006年開發的CUDA是一套輝達提供軟體工程師的編程工具，運用CUDA省下大量撰寫低階語法的時間，能直接使用高階語法諸如C++或Java等來編寫應用於通用GPU上的演算法，解決平行運算中複雜的問題。

輝達將數十年所有創新 融合建立CUDA平台護城河

輝達將於8月23日公布財報，從股價表現來看，市場傾向樂觀，畢竟輝達將過去數十年的所有創新，比如人工智慧、虛擬世界、加速、類比、協作等等，一舉融合到一起所建立的護城河，短期難有對手得以突破。

輝達在2018年意識到光柵化(傳統3D場景渲染方法)已經達到極限，那年輝達做了重大決策，選擇以光線追蹤和智慧升級的形式實現人工智慧驅動的影像處理：分別是RTX和DLSS技術，重新開發硬體、軟體和演算法，利用AI重塑CG(Computer Graphics，電腦圖形學)，重塑GPU。

生成式AI時代等於GPU時代 而輝達就等於GPU

事實證明，GPU適合應用在機器學習，於是當LLM大語言模型成為人工智慧主流後，傳統資料中心並不能提供大型生成式AI模型訓練所需要的大量資料，但像輝達H100這樣從一開始就設計用於大規模執行必要操作的系統能夠做到，所以進入生成式AI時代就等於進入GPU時代，而輝達就等於GPU。

台北時間8月8日23點黃仁勳在美國洛杉磯舉辦的SIGGRAPH年中大會上宣布，新一代GH200超級晶片平台，將從2024年第二季開始供貨，結果輝達的股價在23:33的450.5美元盤中高點跌到23:50的440.89美元低點，利多出盡嗎？

最終輝達收在446.64美元，也算收在盤中相對高點，不是利多出盡，而是失望性賣壓湧出，不是對GH200的效能失望，而是原先五月底在台北電腦展首次發表GH200時，提到的供貨時間是今年底，結果短短71天，GH200的供貨時間推遲了半年，可以理解失望性賣壓的股民想法，在半導體持續去庫存的環境裡，還要多等半年才供貨，原因只有一個，就是CoWoS先進封裝的產能不足。

照理，CoWoS概念股應該大漲才對，結果8月9日的弘塑跌停板，辛耘跌-6.42%、萬潤跌-5.51%，原來輝達為了加速搶佔市場，新一代L40系列的L40S GPU的OVX伺服器採用NVIDIA Ada Lovelace架構，將不會採用HBM3，而是採用GDDR6記憶體，意思是將不必採用CoWoS先進封裝製程，市場受到驚嚇，在情緒的引導下，自然先賣先贏。

高算力GPU還是要依賴CoWoS 台積電急設廠擴增CoWoS產能

相信過陣子市場冷靜下來，就會發現，GPU的市場很大，高算力的GPU還是要依賴CoWoS，如果不是這樣，台積電怎麼會緊急在銅鑼設廠增加CoWoS產能。

L40S GPU是專為搭建資料中心而設計的，配備48GB的GDDR6顯存和846GB/s的頻寬，在第四代Tensor核心和FP8 Transformer引擎的加持下，可以提供超過1.45 petaflops的張量處理能力。為了支援如實時渲染、產品設計和3D內容創建等專業視覺處理工作，L40S還配備了142個第三代RT核心，可以提供212 teraflops的光線追蹤性能。

對於具有數十億參數和多種模態的生成式AI工作負載，L40S相較於A100可實現高達1.2倍的推理性能提升，以及高達1.7倍的訓練性能提升。這樣講對一般人來說可能沒有感覺，換個角度來比較，對於Stable Diffusion XL模型，L40S OVX伺服器可以每分鐘生成八十張的圖像；對於擁有8.6億token的GPT3-40B模型，L40S OVX伺服器只需七個小時就能完成微調。輝達針對資料中心市場推出最多可搭載八張L40S的OVX伺服器，業界推測輝達將會推出L40S的中國特規版，效能略低於A800晶片，以滿足中國雲計算企業的需求。

全球AI基礎設施資本支出 未來六年複合年成長率達44%

針對市場質疑的AI泡沫論，黃仁勳表示，未來LLM處於幾乎所有事物的前沿，現在的AI晶片搶購熱潮僅是開始，AI新模型不僅需要接受訓練，還需要由數百萬甚至數十億用戶定期即時運行。從ChatGPT 3升級到ChatGPT 4所需的GPU就增加了十倍，而GH200是由256個GPU組成，更是為了ChatGPT 5準備。

未來12到24個月內可能會出現資料中心的容量出現短缺，研究公司Data Bridge Market Research資料顯示，到2029年，全球人工智慧基礎設施市場的資本支出預計將達到4225.5億美元，未來六年的複合年成長率將達到44%。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1198期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

金融時報：陸網路巨頭搶購值50億美元Nvidia晶片

廣達（2382）跌停…若沒了AI還能投資？ 專家曝三策略：用本益比看股價過高

謝金河：AI狂潮已近尾聲 台股主旋律如何切換？

AI跌到甜蜜價了沒？老船長：衝浪高點可能還沒到

相關新聞

馬士基示警第四季需求 幸好AI明年淡季不淡

旺季不旺的殺傷力會讓美國經濟衰退？還是軟著陸？感覺遇上了有生以來最複雜的總經局勢，每一種會影響經濟走向的變數都處在模稜兩可的狀態─一副「敵不動，我不動；敵若動，我先動」的處境。

半年報三式挑好股

近日台股盤面主流AI族群失速回檔，大盤指數下修四百餘點，而時序也進入八月半年報發布時期，回顧過去與前瞻未來是最好的操作策略。

東南亞房地產投資熱 前景與風險

疫情之後海外房地產市場迅速回溫，根據內政部統計，經營海外不動產仲介或代銷的業者，在2022年第二季就突破五百家，比疫情前的高峰期還要來得多。

AI股後市看輝達臉色

以前提到英特爾就直接聯想到PC，講到亞馬遜就代表互聯網的電商，蘋果就代表智慧型手機，現在輝達已經成為AI的代名詞了，如今全球約有三千家的AI新創公司都採用輝達的CUDA平台，就如同微軟的Windows、蘋果的iOS系統一樣，從底層軟體出發，讓平台長出一個龐大的軟體生態，讓競爭對手難以超越。

新護國群山

緯創旗下子公司申讓處分620張緯穎壓垮了AI股嗎？七月最後一個交易日，AI股風雲變色，先是創意因為下修全年展望，一字板跌停鎖死到終場，4211張賣壓待消化，拖累原本開盤氣勢還不差的電腦股，半小時不到，廣達、緯創、技嘉、英業達、華碩等人氣股都壓回到平盤。光寶科更誇張，7月28日法說會唱多，開高走高，差一檔漲停板，結果十一點拉回平盤，再過十分鐘，開始急跌，一小時不到差兩檔就跌停板，拖累8月1日召開法說會的台達電，結果廣達與台達電雙雙觸及兆元市值的股票雙雙下殺，整個AI股開始鳥獸散，從電源供應器、散熱模組、PCB、IP、機殼等族群無一倖免，更別說電腦族群是震央，技嘉跌-9.64%、英業達跌-8.87%、緯穎跟華碩都跌-6%左右，光這幾檔股票的市值就達到3.5兆元台幣，拖累加權指數終場下跌-147點。由此可知，AI族群已經成為左右台股漲跌一股重要勢力。

金控回勇 5G FWA發威

週一(7月31日)台股上下震盪380餘點，一早漲逾百餘點，終場則下挫147點，AI股進入拐點，加上半年報陸續公布，空頭趁勢突擊，多頭資金開始轉進基本面轉強的金控股，而具基本面又符合產業新趨勢的5G固定無線接取(Fixed Wireless Access;FWA)網通概念股也開始發威。理周投研部表示，金控股受惠股市熱絡，疫情險的虧損也逐步轉正，三業同步轉強，外資短線已大舉布局；而網通也因庫存調節近尾聲，又有利多與產業新趨勢等題材加持，尤其兩大類股都處於基期較低者，回勇與發威是必然。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦