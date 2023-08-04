藍白幻想曲之夏日花園

【文‧戴衣薰】

這是一個關於藍色花園的故事，來自蔡佳純對這個世界最純粹的想望，藍色代表的是安穩、是和平、是夏日的微風、是自由。花園充滿各式的植物花卉，馬是藍花園裡唯一的動物，所有的生物自由自在地與人們交流。花園裡所有都是由藍色、白色所組成，象徵著純潔與自由；在藍花園裡全地都是水，人人自在地在水面上行走，只要跳到水底，讓水洗淨一切的塵埃，即可重獲能量，園裡的生物就這樣和諧共生著。直到有一天，出現了結實累累的紅色花朵, 人們被她吸引，吃了她的果實。開始長出紅色的嘴唇、粉紅乳房，藍花園不再一樣。人們再也看不見植物的靈魂，只迷惑於他們身上的顏色。花草們再也不跟人們說話了，馬兒很傷心自己導致這一切的發生，所以甘願一輩子承擔背負人的重擔，在海邊緬懷那個曾經的純粹美好～這也就是人們為什麼總是喜歡泡在藍藍的海裡，享受那個曾經的完美藍色記憶。

本次展覽主角，同時是藍白花園創作的起源《含苞祈禱》，蔡佳純以十幾年豐富的捏陶經驗，透過特殊絞胎創作手法，不管是頭部花苞扭轉微開，抑或頸部線條流露出的優雅靜謐，藍與白的線性流動氛圍，讓觀者感知每個角度皆展現全然不同的體驗。一旁的繪畫《藍花園》是匯聚所有角色的全家福，大家可按圖索驥進到花園中尋找。一切靈感來源是Camille夫家的傳世寶，260年丹麥哥本哈根青花瓷器，手工描繪濃墨淡墨的花朵，影響Camille創作出藍白絞胎的角色們；同時創造出《含苞祈禱》的迷你化身，型態一樣，而每件花紋都是手工繪製，展現不同的姿態神韻，與傳世寶的青花瓷相呼應。花園植栽邀請擅長營造奇幻世界觀的花藝師Twee Molar打造生態花園，呈現藍色伊甸園中男人、女人、新生兒與姐妹花呢喃互動地場景；同時建構懸浮般的馬園讓象徵不同大地元素的馬兒能自在馳騁。蔡佳純熱愛騎馬，她塑造的馬，極具動態生命力，讓人感受到馬的肌肉紋理與細膩的神情，體現出馬與大自然相應元素結合的各種形態，栩栩如生；其它園裡的生物角色透過階梯圓柱或是懸浮的方塊展示，延伸在水中行走的意象。

開幕茶會感謝由台灣品牌Origin風味研究室贊助三款精品巧克力：70%貢布粉紅胡椒黑巧克力、50%紅烏龍牛奶巧克力、70%祕魯Chuncho黑巧克力與台灣風味茶：山喃/高山有機烏龍、陌上/紅烏龍；以及香氛品牌FONDA贊助擴香「青枝木蘭」，贈與木蘭花語：報恩，真摯、高潔、純潔的祝福。

本次展覽的展售所得將提撥5%回饋給財團法人家立立社會福利慈善事業基金會附設哈拿之家。

展 覽 ︳夏日花園

展 期 ︳2023.07.29(六) – 2023.09.02(六)

藝術家 ︳蔡佳純

地 點 ︳理善藝聚空間

台北市中正區青島東路７號５樓之１