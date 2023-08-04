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PFI制度移植台灣後的新面貌

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧林怡妏】

我們在系列報導「談BOT，先從PPPs說起」、「從文創園區看OT與ROT」、「淺談BOO模式」中介紹了民間機構參與公共建設的不同模式，延續以上報導，本文將進一步介紹甫在去年入法的政府有償取得公共服務(政府有償PPP)機制。

政府有償PPP機制最早可援引自英國PFI，1990年代英國深陷高通膨、經濟不景氣的泥淖，政府嚴格控管公共支出，但為避免因財政缺乏，而導致基礎建設不足，使經濟前景雪上加霜，於是英國政府推動PFI政策，盼能透過較高的私人資本支出，在財政緊縮的狀況下，增加公共投資。

讀者可能會問，「難道台灣現有的促參模式不足以因應所有的民參案嗎？為什麼還要引入新機制?」

其實不管是BOT、ROT、OT還是政府有償PPP，在促參的框架下，目的都是希望國家能在財政資源有限之下，仍能推動公共建設。惟政府有償PPP機制有別於以上促參模式，營收主要來自使用者付費，並由政府依據民間機構的服務績效，給付對價購買服務。在風險由公私雙方最適分配下，一方面能有效擴大民間參與的誘因，尤其能提高民間承攬低自償率建設的意願，另一方面也提高公私協力的效益。

民間業者對此樂見其成，因為一來政府會出錢給付營運費用，二來空間規劃仍由業者一手包辦，較不會出現建物空間不符使用的困窘狀況。

政府有償PPP對民間業者固然是一大利多，只是從政府的財務效益來看，是否有把短期資本支出預算轉換為長期性的經常支出，而擴大未來經常性支出額度的疑慮，值得進一步探究。

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