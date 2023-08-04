升息下半場 債券投資停看聽

【文‧蔡武穆】

SK康德早期在金融業工作，擅長總經、美股、債券等金融商品及資產配置，亦曾在私人銀行擔任諮詢顧問，服務高資產客戶，化繁為簡地將金融知識傳達給客戶。

消費力強 美國經濟熱絡

他說明，當前美國的經濟，可以用「強強滾」三個字來形容，就業、投資、消費各領域都表現得非常好。

美國三月至五月的非農就業人數連續三個月節節高升，從三月份的23.6萬人一路上升到五月份的33.9萬人，創今年以來新高，六月的非農就業數據雖小幅拉回，但整體上升趨勢不變，六月消費者信心指數落在64.4，高於五月的56.2，反映景氣榮枯的耐久財訂單年增8.93%，創下今年來新高，顯示美國民眾消費力十足，且企業對未來前景非常樂觀。

美國六月CPI來到3%，扣除食品、能源的核心CPI仍處於4.8%的高位，與去年同期的9%比起來，通膨確實已經趨緩，美國經濟熱絡，CPI是否能持續維持在3%，後面幾個月還需要觀察。

過去一年，美國十年期公債殖利率來到4%，二年期公債殖利率來到5%，殖利率呈現倒掛現象，根據過往經驗，殖利率倒掛之後的九個月到十八個月，經濟容易出現衰退，SK康德也是推翻市場的說法，「美國經濟熱絡，不是硬著陸，也不是軟著陸，是根本沒著陸」。

至於什麼時候會完全停止升息？他認為必須滿足二個條件：一、FOMC利率升到比美國核心通膨還高，以目前看來，FOMC利率5.25%~5.5%區間，已經高過核心通膨。二、美國薪資成長率連續二個月降到4%以下，美國通膨最大原因不是製造業，也不是原物料，而是服務業，服務業最大的成本是員工薪資，薪資不斷上揚，才是美國通膨最大的元凶。

通膨只是趨緩 升息還沒到尾聲

目前通膨只是趨緩，未來半年內，通膨是否能維持在3%還很難說，所以升息僅在第三節的階段，很可能還沒到尾聲，所以要進場美國公債的朋友請再等等。如果現在要進場，可以考慮投資等級公司債。

SK康德認為，美國經濟表現樂觀，公司違約率低，投資等級公司債兼具安全性和收益性，比較適合現在進場。至於非投資等級債，由於通膨只是趨緩，未來前景仍不明，一旦景氣轉差，違約率提升，賺了息收，反而賠掉本金。

另外，債券有存續期間的問題，存續期間是用來衡量債券價格對利率的敏感度，學理上，債券價格跟利率呈反向關係，當利率走揚，債券價格下跌；反之，當利率下行，債券價格容易上漲。

敏感度指的是當利率上升或下跌一個百分點，債券價格會上漲或下跌多少個百分點。長天期公債存續期間長，對利率的敏感度很高，比方說，二十年期公債，存續期間十八年，代表利率每升1%，債券價格跌18%；反之，利率每跌1%，債券價格就會漲18%。

「存續期間(Duration)」跟「到期時間(Maturity)」常會被混淆，債券的到期時間(債券基金/ETF因為是一籃子債券，是看平均到期時間)雖然單位也是年，和存續期間也成正比，但並沒有評估利率影響的功能。

長天期公債作價差 短天期穩領息

公債有長天期和短天期之分，要如何做選擇？SK康德說，存續期間和債券天期有絕對的投資關係，越長天期的公債，如十年、十五年、二十年，存續期間越長，對利率敏感度越高，價格波動就越大，而短天期公債，存續期間短，對利率不太敏感，價格波動自然小，要怎麼選擇，端看投資的初衷為何。

「如果想要穩穩領息，有一個被動收入，建議存續期間不要太長，最好在七年期以下，波動會比較小，但如果是投資老手，能夠準確抓住升息降息的節奏，想賺波段財，那麼十五年、二十年期的長天期公債，存續期間長、波動較大，比較適合作價差」，SK康德說明。

入手債券ETF 中高低指標篩選

直接投資美國公債本身，最低金額一萬美元起跳，小資族沒那麼多資金，可從簡單的債券ETF入手。市面上債券ETF琳琅滿目，要怎麼挑才好？SK康德提出「高、中、低」三原則。

「高」，信用評級高。債券品質越好，發行債券的機構、國家越安全，不容易違約，所以信評高。

「中」，存續期間最好中等。剛才提到，存續期間價格對利率的敏感度，存續期間太低，用股票的術語來說，就是比較牛皮，漲幅不明顯，收益率不高；相反的，存續期間長，波動度大，投資人所要承擔的風險較高。建議存續期間中等，大概抓十到十五年左右，目前各家投信都有發行相關ETF商品。

「低」，溢價幅度要低。不管是股票ETF或債券ETF都有市價和淨值之分，市價是ETF在市場上交易的價格，而淨值是ETF真實的價值，二者相減的差距，就是「溢價差」。當ETF交易過熱，市價偏離淨值很遠，溢價就會拉高，這時候進場，就會買在相對高點，需要長時間等待，才能把價差補回來，溢價差在0.3%以內會比較合理。

滿足二個條件 債券多頭起漲點

根據上述三個條件來篩選，SK康德分享二檔優質的投資等級公司債ETF，分別是國泰投資級公司債00725B及中信高評級公司債00772B，不但信用評級高，存續期間都在十到十五年之間，且溢價都在0.3%以內。他也說，不見得非要這二檔，投資朋友可以自己做功課，用中高低指標，篩選出自己喜歡的債券ETF。

年初時，市場預測今年可能降息，大家紛紛搶入債券，沒想到聯準會重申今年沒有降息的可能，SK康德再次強調，目前僅在升息的第三階段，當FOMC利率高過核心通膨、美國薪資成長率降至4%以下，二個條件俱足，才會是債券多頭的起漲點。