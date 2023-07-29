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流感延燒、長者重症死亡增！佐劑流感疫苗提升保護力

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧李依如】

*免疫負債使流感流行期拉長 長者併發重症機率高

林口長庚紀念醫院副院長感染科專家邱政洵解釋，防疫限制日益解除，人類活動增加，同時配戴口罩、勤洗手及社交距離等預防措施，不如過去嚴謹，導致病毒傳染增加，即所謂「免疫負債」；每年流感高峰從秋冬流行後就會趨緩，近年卻異常延燒，他預估再一、二年，人體對病毒免疫性逐漸建立起來後，才會回歸常態。

疾管署統計，去年10月1日至今年7月10日流感併發重症病例累計374例，年齡層以65歲以上長者為多(占50%)，其中死亡76例，80%未接種流感疫苗。邱政洵提醒：「65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等高危險群，建議都應接種疫苗，特別是長者易併發重症，更需增強型疫苗提升保護力。」

*雞蛋、細胞培養及佐劑流感疫苗差別？重塑預防新觀念

邱政洵表示，除傳統雞蛋疫苗外，流感疫苗亦有細胞培養及添加佐劑的疫苗。細胞培養疫苗對H3N2流感抗原維持性較好；而佐劑（adjuvant）流感疫苗則是免疫生成性較佳，簡單說就是可產生比較高的抗體。

一般流感疫苗保護效期為4至6個月，依據使用數據顯示，65歲以上長者選擇施打佐劑流感疫苗，保護期可長達一年，比起一般流感疫苗保護力多出30%以上；不過他強調，佐劑疫苗接種部位疼痛度稍高，但嚴重副作用少，安全性不必擔心。

若想以圖文了解流感預防觀念，可參考李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會製作之二張圖卡，比較雞蛋及細胞流感疫苗差異及何謂佐劑流感疫苗。最後邱政洵呼籲，退休族群免疫力較差，建議不妨選擇施打保護期長、高效價的佐劑疫苗。

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