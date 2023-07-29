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生成收費與智慧醫療 強股布陣 AI應用兵分兩路

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧陳春霖】

另外，本週2023亞洲生技大展登場，台股場內場外似乎都聚焦在此，八大主題除委託暨設計製造(CDMO)因具有實質業績挹注，類股受矚目外，另一引起多頭資金興趣的是AI智慧醫療新趨勢發展，尤其不能光有題材而無財報保護，AI醫療強股布陣會是短線投資人必修顯學。

AI商業應用 指標台廠可望受惠

AI末端應用現分為商業與醫療兩大方向，商業用以工廠自動化較為成熟，機器人與生成式AI仍在發展階段，微軟是較早布局AI生成式的廠商，且已經宣布針對企業收費機制，分為Bing Chat及Microsoft 365 Copilot，Bing Chat為簡易版，蒐集網路公開資料與提供來源，支援圖表與圖片輸出等，每名用戶收費5美元；Copilot為進階版，除Bing Chat所有功能，完全隱私功能由企業用戶掌握，並協助撰稿、文案與製作表格等，費用為每月30美元，相關台廠包括宏碁資訊(6811)、精誠(6214)、邁達特(6112)及伊雲谷(6689)等，可望同步受惠。

其中，宏碁資訊7月24日攻漲停做收，該公司近日再度取得微軟Azure Expert MSP認證，獲得包括雲端、AI、數位應用及安全性等領域在內的微軟六大解決方案合作夥伴資格，等於是最直接受益的台廠。

理周投研部表示，在微軟宣布收費機制後，整個生成式AI應用產業鏈才告完整，資本市場個股股價表現原本就是反映產業趨勢與未來，台廠多半為AI上游零組件或伺服器整機代工廠，末端商業模式才是重中之重，一旦商模如預期大受歡迎，那麼產業鏈發展將成永續性，若商模發展未如預期，產業鏈的需求就成為一次性的題材爆發而已。

從遊戲顯卡發跡的輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳深知這個道理，末端應用不管是對企業(BTOB)或對一般消費者(BTOC)，都會受到景氣波動影響，因此在成功將GPU導入AI通用運算後，更積極布局在不受景氣影響的AI智慧醫療上，包括2020年與GE Healthcare、Nuance成立Inception醫療聯盟，近日更宣布投資5000萬美元，跨入科技生物商Recursion Pharmaceuticals旗下AI藥物探索模型，使該公司股價爆漲，並與台灣多家大型醫院包括榮總、長庚等進行臨床數據資料的合作等。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1196期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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