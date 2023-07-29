【文‧洪寶山】

中國通縮經濟問題大 美國經濟還能軟著陸？

根據媒體報導，已經有IC設計廠不只對於今年下半年不期待，對於明年上半年淡季也不見樂觀看待，理由是下游也不太囤貨，客戶要求降價，否則不太想拉貨，但卻給不出大單，IC設計廠盡量不想犧牲毛利或甚至賠錢賣，訂單雙方有點僵持，悲觀地已直接將落底反彈的希望放到明年第三季。對於這點，筆者認為關鍵在於如果中國真的步入日本九○年代的失落的三十年般的通縮經濟，那麼問題就大了，更別說，明年美國經濟是不是真的能軟著陸成功還是個未定之數。

台積電的訂單來自IC設計廠，受庫存調整影響，今年上半年IC設計廠營運普遍度小月，經過一段庫存消化期之後，至第二季底，庫存絕對金額已降低滿多，但稱不上已經回到健康正常水準，此外，營收規模變小，存貨周轉天數不一定明顯降低。

終端需求復甦比預期慢 客戶都不急著下長單

在第二季法說會上，台積電表示智慧手機占比高達33%，華爾街預估蘋果iPhone單位銷售量截至九月底止的本年度可能下滑4%，是四年來首見不增反減，原因就出在終端需求復甦速度比預期慢，導致客戶現在都不急著下長單，下單通常都是短單，現在訂單能見度其實滿低，如果中國消費者繼續推遲換機時間，估計手機市況或許仍有一些苦日子要熬。

幸好，7月24日中共中央政治局召開會議強調，要積極擴大中國國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。大摩認為中國未來一至二個月或出台更多刺激政策，除了地產方面預計一線城市限購將進一步放寬，利率或進一步下調之外，更多的消費鼓勵關注在汽車、電子與家電，這對於下半年的傳統旺季多添一些柴火，聊勝於無。

7月25日有著產品類別最廣的客戶清單的德儀第三季財測低於華爾街預估，顯示終端市場各類電子產品需求復甦乏力，客戶取消訂單的水準還是很高，關鍵在於中國結束新冠清零政策後的復甦疲弱，需求並未快速回升。德儀第二季財報指出，中國的銷售大約是2022年的一半，德儀最大部分的營收來自工業機械與汽車製造商。從這個角度來看台積電二度下修年度展望，就不難理解台積電股價為何沒跟上這波AI熱潮，台積電點出AI占目前營收比率僅6%。

光靠AI無法挽救晶片產業 AI股大漲與現實落差大

華爾街日報分析指出，光靠AI將無法挽救整個晶片產業，這是晶片業的夢醒時分，從輝達財報公布到台積電財報出爐，期間費城半導體指數大漲22%，是標普500指數同期漲幅的兩倍多，由此可知目前AI概念股的股價與實體經濟的落差之大，是歷年罕見的分歧。

華爾街日報的結論是，輝達只要有能力製造，也許什麼樣的AI晶片都能賣，但對晶片產業來說，可惜輝達只有一家。所幸，隨著需求的增加，高性能運算(HPC)和汽車的占比持續提升。HPC的營收占比已經提升至44%，成為了台積電新的核心業務。HPC主要包括顯卡和數據中心等方面的需求，而汽車主要包括智能駕駛等方面的新需求。

除了半導體還沒走出景氣寒冬之外，影響台積電股價的另一個重大變數，就是美國政府的晶片補貼金額到底要不要給足？

台積電美國製造進度落後 以時間換空間爭取補貼

從已知的新聞可知，台積電廠房蓋了、機台也進了，但缺工，進度落後，最急的可能是要競選連任的拜登，台積電不可能明著跟美國政府對幹，但可以用拖字訣來增加談判的籌碼。這招在鴻海的威州廠就曾經用過，2017年川普的建議郭台銘評估在威州建立鴻海北美製造總部的潛力，後來也發生了變卦，拖到2021年鴻海縮減投資規模，減稅優惠也減少，才動工設廠。或許以時間換空間，拜登就會給足了補貼金額60億美元。