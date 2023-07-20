震盪是為了走更遠的路 電腦股的價值重估行情

【文‧洪寶山】

電腦股軋空手行情方興未艾

很明顯的一點就是，持股較少的英業達、仁寶成為緯創之後的人氣指標，連帶著持倉第十順位的宏碁3.06%，也補漲起來。可以說，在緯創被列入處置股的這段期間，由神達接棒點燃市場對於低價電腦股的補漲熱情，極為成功，化解了三大法人的拋盤，從7月12日證交所公布資料得知，月交易五億級的大戶歸隊，中實戶與散戶也積極進場，這波電腦股的軋空手行情方興未艾。

7月18日元大高股息(0056)除息一元，早盤填息，然後賣壓湧出，震央在電腦族群，儘管加權指數從AM 09:25的17379點直線跌到AM 09:45的17164點，二十分鐘內跌掉215點，是五連紅Ｋ之後的首次超過1%的震盪，但觀察電腦股比重達32%的00878力守在平盤附近，可以了解這股賣壓是為了因應7月19日AMD產品發表會與7月20日台積電法說會兩大市場焦點的提前獲利了結，屬於短線調節，還不是賣股走人的出貨訊號，但下周7月25-26日的FOMC會議又是個重要變數，估計未來一周進入到「AI不死、蓄勢待發」的震盪盤堅格局。

台廠本益比回到20倍合理

緯創雖然AI伺服器的營收比重不到兩成，但是外資指出緯創是輝達DGX A100(AI伺服器系統模組)及HGX H100(AI伺服器次系統模組)的主力供應商，股價今年漲了3.74倍。根據大摩最新的報告指出，因為沙烏地阿拉伯將投資130億美元建AI資料中心，上調今年AI伺服器出貨量，年增率從50%增加至70%，給予緯創135元目標價，以六月自結單月稅後EPS 0.62元，大幅超越第一季稅後EPS 0.06元，因此全年超越二元不是問題。但AI伺服器的高單價挹注會好到什麼程度，不敢說，以稅後EPS 2.4元、收盤價139.5元來估算，緯創本益比達高58倍。如果樂觀估稅後EPS 4元，本益比也有34.87倍。

先前緯創股東會上表示過，台灣的ICT產值占全球的七成左右，國際化經驗台灣還是比較豐富，所以台灣在全球供應鏈中不應該被忽視，過去台廠的本益比可以達到30-40倍，後來低到十倍以下，回到二十倍也僅算是合理。

果然緯創說到做到，把整個電腦股的本益比空間打開，果然驗證黃仁勳說的：「AI讓電腦重生。」這波行情就是電腦股的價值重估行情，先回到二十倍的合理本益比，然後再看個別公司的競爭優勢。

新一波AI題材最重要的商業應用

新一波的AI題材是輝達將投資五千萬美元加速訓練生技公司Recursion用於藥物探索的AI模型，全球醫療保健AI市場規模預估2022年起至2028年，複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1202億美元。

生成式AI製藥發展需要大量的數據作為訓練基礎，以Recursion所擁有的數據集作為基礎，加上輝達的超級計算的能力，企圖打造更為強大的生物分子生成式AI模型。掌握更多藥物研發數據的CRO企業，在AI製藥領域將具備更多優勢。

醫藥CRO企業就是提供醫藥委外發包服務中的藥品研發和測試環節服務的企業，AI醫療概念股的長佳智能、醫揚因為這個訊息，分別拉出三連板、四連板，帶動其他生醫股晉弘、明達醫的二連板，宏碁智醫更是單日大漲+73%，既然AI醫療得到市場的認同，那麼具備醫療與伺服器代工的仁寶，就具備價值重估的條件。

積極布局智慧醫療 電腦股價值重估

仁寶指出AI最重要的商業應用面， 近年積極投入布局智慧醫療產業，旗下共五個子公司積極布局醫療物聯網、遠距醫療服務、免疫療法、基因工程、電子病歷及健康照護上。安勤投入醫療健身設備，瑞寶生醫研發疫苗及幹細胞，勤立生技生產血糖量測儀器，神寶醫資負責醫療物聯網解決方案及健康長照市場，與資策會、工研院共同發表「5G遠距腹部超音波遙控診斷驗證成果」，促成全台首座跨縣巿5G遠距腹部超音波遙控診療。

宏智生醫與國內四家醫學中心合作收集大量輕度認知障礙和失智症病友腦波資料，進行AI模型訓練與驗證，成功開發出「BDR腦退化風險評估系統」。

仁寶第一季稅後EPS 0.32元，第二季營收成長+16.42%，估計上半年稅後EPS約0.68元，上下半年為4:6，因此全年稅後EPS約1.02元，以7月17日收盤價33.55元計算，本益比約32.89倍，第一季淨值26.69元，股價淨值比1.25倍。

對比同樣是低價電腦代工股的英業達，第一季稅後EPS 0.25元，第二季營收成長+8.71%，上半年稅後EPS約0.53元，全年個位數成長，預估EPS約1.1元，以7月17日收盤價61.3元計算，本益比約55.72倍，第一季股價淨值15.49元，股價淨值比為3.95倍。從緯創到英業達，很明顯的電腦股的價值重估正在進行中，而仁寶相對偏低，具備比價的空間。

概念股新成長機會 搶搭亞運電競熱潮

第五屆台灣國際電玩電競產業展預計7月27-31日展出，第19屆亞運會定在9/23~10/8於中國杭州舉行，電競奪牌首次將被正式計入獎牌榜，而且亞奧理事會正式公布，電競再度成為2026年第20屆名古屋亞運會正式專案，電競比賽與亞運會的結合使得電競產業的價值獲得更多的認可，為相關公司帶來新的成長機會。

根據《2023亞洲電競運動產業發展報告》預計，2023年全球電競觀眾規模將達到5.74億人，全球電競營收也將接近18億美元，其中中國電競用戶規模約4.88億人，為全球最大的電競市場。

宏碁進軍顯卡市場，去年和AMD合作推出全新電競獨立顯卡，今年則攜手Intel推出中階新品Predator BiFrost Intel Arc A750 8G OC，採用Intel XeSS人工智慧影像升級技術，讓電競玩家有更多選擇。電競產品六月營收月增率高達93.4%，全新裸視3D電競筆電Predator Helios 3D 15 SpatialLabs正式在台上市開賣，搶搭亞運電競熱潮。

微星核心事業在電競與創作者市場，近年也積極布局車電業務，AI伺服器的著墨較少，但因為生成式AI的起飛，微星也會在既有伺服器部門基礎上，投入資源發展AI伺服器，預期AI伺服器業務布局的成熟仍需要一段時間。