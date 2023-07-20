我玩音樂 夢想卓越 I love I care

【文．潘鴻恩】

毒品問題一直是全球都在關注的議題，近年來由於新型毒品的興起，加上毒販分子的手法日益漸新，將毒品摻入在常見的零食中並且以零食樣貌販售，如：糖果、餅乾、咖啡包等，許多學生因難以分辨，進而造成誤觸或是食用毒品導致觸法等案例層出不窮，實為遺憾！為了培養青年學子能夠有反毒、防毒的意識，愛樂福透過音樂做為媒介，除了幫助青年學子透過音樂逐夢，也導入反毒活動，教導學員建立辨毒、識毒並反毒的能力。

「反毒品格音樂營」一直是愛樂福的獨門招牌，透過音樂的學習，讓學員得知選擇正當的休閒娛樂非常重要，尤其是面對未來挫折及壓力時，音樂更是很好的紓壓方式，因此我們精心研發創意的教學方式，透過免費的樂器教學吸引報名，最大的特點是在六小時內就能讓學員學會基本彈奏技能且能用以演奏歌曲，許多家長與老師們起初都不相信，總是疑惑道：「怎麼可能六個小時就能學會一樣樂器並且演奏出來？」但是經由愛樂福對音樂課程的創意編排以及獨特的教學方式，學員們學得開心也有成就感，每一次的成果發表會上，所有老師與家長們都相當驚訝地見證：孩子真的做到了！

音樂營會中置入的另一大亮點：反毒教育，我們有全台獨創的「沉浸體驗式」教學，用寓教於樂精神發揮出以活動帶動學習的方式，使學生能夠專注且有效率的學習反毒知能，強化反毒的能力培養，許多老師們都表示道：「這是第一次看到學生這麼有興趣的上反毒課」，大家對於愛樂福的反毒課程都給予相當高度的肯定。

從2018年起舉辦反毒品格音樂營至今已服務過全台灣54個鄉鎮，約有3200名學生受惠，我們會繼續走下去，幫助更多偏鄉孩子能夠透過音樂逐夢，同時也培養他們建立反毒意識，不輕易被有心人士誘惑而造成終生遺憾。

孩子的未來有無限的可能，他們的夢想不能毀在毒品的手上，愛樂福邀請您也能一起用愛與關懷守護我們的下一代，您的一份善舉將為台灣的下一代帶來希望。歡迎上網搜尋【愛樂福】並提供支持與關心。

(本文作者為愛樂福關懷文創發展協會執行長)

圖說：台東大鳥部落音樂營(大自然與孩子的呼應)