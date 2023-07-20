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美台超級財報週、蘇姿丰來了 AI再起留意電能

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧陳春霖】

人工智能與電動車最夯 趨勢股看財報是否符合預期

美大型科技股輝達、特斯拉(Tesla)、亞馬遜(Amazon)、超微、蘋果(Apple)以及微軟(Microsoft)等將陸續發布財報，其結果將牽動台廠相關供應鏈個股盤勢變化，先從這幾家美科技股的走勢來看，輝達漲勢最凌厲從年初148美元漲至目前465美元、本益比234倍；其次是特斯拉從118美元漲至278美元，本益比僅76倍，AMD則從65美元漲至132美元，近日修正至116美元，本益比則高達472倍。

大家從前述數據看出端倪了嗎？人工智能(AI)與電動車儼然是未來趨勢，若趨勢在前，基本面跟上來在後，本益比的高低已經不是那麼重要了，也因此投資人專注在輝達、AMD以及特斯拉即將揭露的財報是否符合之前公布的目標或市場預期目標，反應在個股股價表現只會更亮麗，若超出預期那股價還會再漲一波。

反觀台股大盤指數從萬二漲至萬五，再從萬五僅花不到一個月時間漲至萬七，這二千點的漲幅就是來自AI題材，從台積電CoWos先進製程、零組件散熱、機殼，再到組裝伺服器廠無不聞AI即攻漲，現今進入法說財報週，就是檢驗基本面是否跟上來的時刻，也是市場無情的汰弱存強的關鍵。

台積電週四法說會，市場聚焦在上半年財報外，所有要問的問題全部集中在AI，包括先進製程產能是否支應需求，明年AI占資本支出比重等等，龍頭股本週開盤陷入整理，原先外資高喊的600元與700元目標價不見身影，顯然市場回歸基本面理性思考。

蘇姿丰抵台震動AI股 哪些還有補漲機會

不過，AMD蘇姿丰本週來台，電子組裝大廠和碩(4938)董事長童子賢是第一個表態，蘇姿丰將到廠固樁拜訪，且已安排集團相關部門與子公司進行雙向溝通，7月17、18兩日早盤股價應聲漲停，和碩1至6月累計營收5988億元，年減1.35%，法人表示，和碩取得蘋果iPhone 15 Plus與iPhone 15 Pro兩款新機組裝份額，車用產品也出貨持續增長，預期第三季開始業績有轉強態勢，是前波輝達創辦人黃仁勳來台AI狂潮下，未受關注的一檔個股，如今強勢表態，後市發展值得留意。

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