【文‧洪寶山】

通膨降溫美股大漲 美國GDP持續下滑

去年聯準會以每次三碼的速度連升四次，推升美元指數於去年9月28日見到114.79高點，美元擴大了對其他貨幣的利差，加上美國在2022年連續兩季的經濟負成長，引發市場對經濟衰退的擔憂，投資者紛紛湧入美元避險。

如今，通膨降溫、美國就業市場持平，經濟軟著陸的希望燃起，S&P 500和那斯達克指數收在一年多來最高水準，前者今年漲+18.63%，後者漲+37.14%，美股如此大的漲幅對照的美國GDP卻是從去年第三季的3.2%滑落到今年第一季的2%，而且看起來第二季GDP還會繼續下滑，進一步擴大與股市漲勢背離。

美國總統大選在即 市場充斥偏多氛圍

當前的市場邏輯很有趣，升息週期近尾聲，股市漲；升息週期結束，股市還是漲。經濟如果衰退，進入降息週期，照理說，該跌了吧，但市場的反應是：降息有利科技股。說到底，市場就是不相信在明年的美國總統大選之前，股市會跌到哪去，這才是最重要的邏輯。

而且有股看不見的力量正在運作FED鷹轉鴿，本屆FOMC最強勢鷹派─聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德於7月13日宣布，將於8月14日辭職離開聯準會轉戰學術圈，未來一個月他將以資深顧問的身分留在聯準會，聖路易聯準銀行聲明指出，布拉德不會涉入政策討論，也不參加FOMC本月25~26日的例會。

很突然吧，在此之前布拉德還公開維持鷹派言論，突然辭職已經服務33年的聖路易聯準銀行，這太不合常理，畢竟62歲的布拉德，原本可續任總裁直到2026年初年滿65歲退休。不管真相如何，可以感受到FED不可能在明年美國總統大選年繼續維持鷹派，這點或許就是市場有恃無恐的底氣吧。

黃金可望突破前高 原油上看80美元

現在的金融市場似乎不是很在意接下來FOMC還要升息幾碼，反倒是「美元跌、萬物漲」的交易邏輯正在崛起。先來看看COMEX黃金，從2016年的每盎司1045.4美元低點漲到2020年的2089.2美元歷史新高點，不同的是，去年FED快速升息到5%的過程，黃金從每盎司2078.8美元跌到1618.3美元，現在維持在1980美元附近震盪。如果用2089.2美元對1980美元的角度，可以說黃金依舊維持在長期多頭走勢，一旦FED重返寬鬆貨幣政策，黃金要突破2089.2美元前高點可以說易如反掌。從這個角度來看，市場真的極度看空美元指數。

再看看原油，在美國釋出手中可動用的戰備儲油後，NYMEX原油從去年六月的每桶123.68美元跌到今年五月的63.64美元，也因為幾乎腰斬的原油，美國六月份CPI急遽降溫，年增率成長3%，放緩到兩年多的低點。此外，6月份PPI也意外大幅降溫，年增率從五月的1.1%放緩至0.1%，創近三年新低，市場預期通膨降溫將持續到九月。但是現在美國持續回補戰備儲油，加上OPEC減產，NYMEX原油守穩每桶70美元，站上半年線的74美元，預期今年底之前重新站回年線，收復80美元。

在6月CPI公布後，美國二年期公債殖利率跌到4.611%，為近一個月以來的最低水準。十年期美債殖利率下跌到3.754%，連續下跌的走勢似乎暗示著債券已經來到了長期反彈的轉折點，值得注意的是，債券市場的定價像是在反映美國經濟將陷入衰退，FED將被迫在今年降息，這點倒是跟股市的定價有所區別。

貨幣緊縮的新階段 通膨放緩利率維穩

對於下周台北時間7月26-27日的FOMC利率決策會議，7月14日有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos發文表示，7月FOMC會議大勢已定，預期將升息一碼。七月會議真正的爭論可能集中在：在什麼情況下，需要九月或秋季再次升息。抱持著聯準會升息影響尚未完全顯現的官員們，更加傾向等到11月或12月再決定是否適合進行7月會議後的進一步升息，如果屆時經濟活動進一步放緩，官員們可能會決定不再升息。

但這不意味著貨幣政策將轉向完全的寬鬆，而是進入到貨幣緊縮政策的新階段─在通膨放緩的情況下保持利率穩定，這意味著市場期待的降息不會很快到來，同時這將導致經通膨調整後的實際利率上升。