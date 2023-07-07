布局AI伺服器高端運用 日電貿營運動能強

【文‧許江鎮】

*營收、毛利率與獲利

日電貿營收從2018年起都很好，2018年電子零組件缺貨，公司營收與獲利數字表現很好，當年度營收10,679,189千元、稅後淨利1,574,915千元。

營收從2019年起88億元到2022年成長到104億元。營收每年都成長，呈現逐年遞增的穩定增長狀態。

2018~2022年毛利率介於17~18%，2023年第一季略微降為15%。

純益率獲利從2019年起6.1億元成長到2022年15.5億元。2022年處分轉投資陞達公司，股權從46%降到9.68%，貢獻獲利6.6億元，2022年全年稅後淨利15.5億元。

ROE從2019年13.26%成長到2022年26.92%，對於股東報酬率來說呈現穩定成長，2022年因位處分陞達公司挹注獲利，股東報酬率大幅提高到26.92%。2023年Q1股東報酬率為9.1%。

*歷年配息率

日電貿在2018年的營收與獲利因為當年度的電子零組件缺貨缺料，使得公司當年度營收與獲利的表現創當時新高，EPS高達8.56元，現金股利得以發放6.5元。

2019年到2021年每年EPS 3~5元，每股發放股利3~4元。直到2022年因為處分子公司轉讓股權挹注收入，EPS高達8.02元，每股股利5.5元。

歷年股利發放率都在六成九以上，現金為主，配息都在3元以上。歷年配息股利配發率以2019年105%最高，其次2020年92%、2021年87%。

*營運據點與營業地區

日電貿總部在新北市新店區、中和區有倉庫。台中、高雄都設有辦事處。

●東南亞與印度

日電貿近期開發地區著重在東南亞、印度市場。近年積極發展東南亞、印度地區。東南亞包括曼谷、河內、胡志明市、聖羅莎都設有據點。印度在新德里、邦加羅爾都有營運據點。

●中國地區與經營據點

日電貿過去為了開發中國地區，包括華東、華中、華南、香港等地區，都設有營業據點。

華東地區：日電貿蘇州經營當地業務。

香港地區：力垣香港經營，是存貨、集貨物流中心。

華中地區：武漢分公司經營當地業務。

日電貿近期業務逐步以東南亞、印度為重心。

*產品面

日電貿產品以電解電容器、固態電容器為主要產品。有自有品牌、代理品牌，應用市場擴及NB、MB、IPC、Server、Power Supply、Solar Power、Inverter、手機、網通等，近年順應趨勢更深入車用、工控、醫療、機電、軍工等領域。

日電貿代理日本佳美Nippon Chemi-con、Panasonic的產品，也代理美國大廠AVX、Kemet，及韓國大廠Samsung、日本大廠Kyocera等知名廠牌。

日電貿對於松下品牌都有代理，產品應用多面向，擴及車用、醫療、工控等領域都有。

*市場分析與產品分布

日電貿產品應用的市場包括電源、資訊、代工、通訊、消費性市場、其他。2023年第一季比例分別為電源19%、資訊21%、代工21%、通訊10%、消費性市場5%，以其他無法明確歸類的占最大宗24%；PC相關產品最大21%，EMS 21%。

產品代理最大為代理三星MLCC，電容器為最大產品。

2023年第一季產品分布，陶瓷容器47%、固態電容20%、半導體8%。

*AI布局

日電貿在AI布局上，著重在AI伺服器，以車用最多，目前北美地區需求與應用比較多。公司考量AI伺服器價格比一般Server價格高出30%~100%，可以增加更多收入。如果市場上40~50%伺服器都用AI，則產品必定可以普及。日電貿在AI已經著手布局，未來在各項產品應用AI更加普及後，公司將因此受惠。

*有關客戶的庫存

被動元件庫存已經回到健康水準，備用期縮短，過去備用貨料時間長達二個半月，現在改為備用一個半月的貨料，故需求動力減緩。客戶庫存去化已經差不多了，只是備貨量比以前少。

PC/Server ODMs庫存從2022/Q3開始調整，2022年第四季逐步下降、改善中，目前已經改善得差不多了。

大陸地區需求穩定中，市場供需穩定些。因為庫存調整得差不多了，價格壓力已經比較小。

*銷貨地區與客戶別

日電貿營收的對象為台商、非台商兩類。75%銷售給台商，過去台商大多聚集在大陸地區，現在逐漸移動到「非大陸地區」；25%銷售給中資、東南亞客戶。

*引進文曄科技的預期效益

2022/10/07文曄科技轉投資30,000千股，14.58%股權。日電貿與文曄科技的合作重點如下：

1.通路與後勤的配合，文曄在通路布局廣，對於日電貿產品的銷售有加分效果。

2.日電貿產品、品牌多，藉由文曄的通路可以擴大銷售地區。

3.文曄在大陸據點多，可以和日電貿在通路與產品上合作。

4.文曄參與日電貿公司股權將主動提供合作方案，日電貿配合運轉。

5.文曄是大型通路商，但缺被動元件，雙方可以互補。

6.日電貿計畫發展東南亞、韓國，而文曄在東南亞、韓國已經有據點，對於日電貿在東南亞等地區的開發有幫助。

7.半導體價格、總金額高於日電貿電容、被動元件產品價格，合作銷售對於後勤運作可以降低費用。

*成長動能

日電貿2023年上半年雖然受到通膨、升息、俄烏戰爭、美中貿易摩擦、終端需求減緩等整體外在因素影響，導致需求延遲，預計第三季市場需求在庫存改善後逐步回溫，終端需求將會提升。

伴隨日電貿積極布局AI，在車用、醫療、工控、AIOT等高端運用，以及近期積極拓展東南亞與印度市場，將為公司下半年帶來成長動能。