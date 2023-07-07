打造十年線報酬 小資金累積大財富

【文‧蔡武穆】

先讓自己成為績優股

大俠認為，社會新鮮人應該先專注本業，再用閒錢投資，第一個月投入薪水的1%~2%買零股，幾個月後2%~3%，慢慢增加到7%~8%，總有一天感覺資金不夠用，這時候，投資自己的錢絕對不能省，在本業爭精進，在老闆要求加薪、跳槽或創業來增加本薪，才用足夠的錢投資。能力成長，薪水隨之增加，投資的本金也多了。因此，投資賺錢，首先要讓自己成為最好的績優股。

「本業是股票市場震盪中最強的底氣」，去年大盤從萬八跌到萬五，只有持續加薪才能夠買進更多的股票，從小資金累積到大財富。

回想過去，大俠也是胼手胝足努力工作，他開創自己的教育事業，從周一工作到周日，周而復始，連續十年，只有過年過節才稍微休息。創業第一年便將多餘的閒錢買進台積電及0050 ETF，十年下來，累積近千萬，再將千萬資金投入金融股賺股息，很快地三十八歲就累積足夠的退休金。

大俠認為，股票市場的原意，是要大家在市場都能賺到錢，但為何有人賺錢、有人賠錢？是因為資訊不對稱，造成股價短期波動，所以在股市受了傷。其實，只要學會選股，把市場的問題交給投資團隊來處理，投資人只要靠著定期定額慢慢買，就不會賠錢。

好公司用時間證明經營實力

如何選擇績優股？大俠說明，一間公司連續配息四十年，就是好公司。四十年當中，不管景氣多空、金融海嘯、市場黑天鵝等危機都能化險為夷，穩健配出盈餘給股東，公司已經用四十年的時間來證明經營的實力。

通常股價最慘的時候，就是營收最慘的時候，而投資人會在股價最慘時便宜賣出，事實上，股價的短期震盪根本不重要，投資人要注意的是，這間公司是否能有效處理危機，轉虧為盈，並穩定發出配息。

如果投資人要常常擔心公司的營收財報，甚至比經營者還懂公司的經營，那就不是好公司，真正好的公司不會讓投資人擔心，例如，代工五哥、變成電子五哥、再變成AI五哥，好公司永遠跟得上時代潮流，有能力處理市場問題。

資金控管 紀律布局

再來是「資金控管」，上班族沒時間看盤，只要用定期定額投資大盤，光靠紀律，就可以打造十年線的均價，大俠說，如果定期定額維持一年，持有均價是一年線，定期定額維持五年，均價就是五年線，定期定額十年，均價就是十年線，根本不用低買高賣。

比方說，去年股市從萬七跌到萬三，Ａ君從萬七、萬六、萬五、萬四、萬三，一路買下來，再從萬三、萬四、萬五、萬六、萬七一路買上去，另一個Ｂ君從萬三買向上到萬七，誰賺得多？答案是Ａ君，因為兩個人的平均成本都在萬五，報酬率都是13%，而Ａ君買了十次、Ｂ君只買五次，當然是Ａ君賺得多。

選擇好的標的 跟公司一起成長

「雖然從高點開始扣款，可是持有的均價並不是高點，這就是定期定額持續扣款的威力」，大俠說，股票市場的獲利有兩個因素，一是報酬率，二是資金使用效率，有些人股票漲三倍，只賺二千元，不是很好笑？選擇好的標的，投入70%~80%的資金，跟公司一起成長，總報酬才會大。所以才會說，定期定額分批買進，打造十年線報酬，時間到了，自然坐收漁翁之利。

跟市場不同的是，他認為，賺股息、賺價差是同一件事，假設Ａ公司估值20元，基本面持續成長帶動股價上揚，如果漲到40元，基本面沒有繼續成長，就調節手中持股，整個波段賺到股息和價差。因此，要做長線還是短線，是以公司的成長來決定，公司持續成長就抱長、公司成長停滯就調節，不用跟公司長相廝守。

買賣點判斷 以除權息為分界

如何判斷買賣點？大俠說明，很多股票都是跑除權息行情，可以用除權息做分界。例如，金控股在八月除息，一到七月股價跑的是去年一整年的營收行情，因為去年的營收決定今年配多少股息，而除權息之後，就是跑今年的營收行情，跟明年發放多少股息有關。

歸納出來，如果除息前的營收比去年同期衰退，代表貼息的機率很高，相反的，除息前營收比去年同期成長，填息機率大，投資朋友可以判斷續抱或調節。去年元大金貼息，他以此方法調節持股，把資金拿去買房，反而賺到房價上漲的行情。

存股族喜歡看殖利率，殖利率有現價殖利率、預估殖利率、年均殖利率之分，用哪個好？大俠認為，我們在意的是股息會不會成長，應該看的是預估殖利率，否則會像航海王一樣，不過是左手配右手，拿到的是自己的本金，

預估殖利率 同時參看年化報酬率

預估殖利率是根據公司的全年營收來推估明年會發放的股息，再根據現價買進的股價，來判斷當前股價放到明年，可能會得到多少股息的殖利率。

假設某檔金控股今年配息1元股價20元，現價殖利率為5%，如果公司明年配息2元，但目前股價才35元，則預期殖利率為5.71%，除了息收之外，有可能賺到更多的資本利得，因為2元除以5%，股價至少要40元，才符合長年市場認定的殖利率。

另外，殖利率也不是越高越好，要同時參看年化報酬率，市面上多號稱高股息的ETF，上市19元，跌到剩8元，即便是拿到股息再回買，也無法填滿股價，再高的殖利率都沒用，因此，不能只看殖利率，資本利得要成長才能拿到實質的報酬。