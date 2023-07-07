快訊

Meta新社群平台Threads吸3000萬人註冊！推特受不了這一點喊告

「小暑」5禁忌曝光！不宜曝曬、吃太辣「3種人易有衰事上身」

「小暑」5禁忌曝光！不宜曝曬、吃太辣「3種人易有衰事上身」

3Q換股 低基期網通、生技醫療強股

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧陳春霖】

生技股業績超級比一比

先從生技醫療談起，法人指出，上半年大盤指數高達40%~50%，而生技醫療指數則在20%~30%區間震盪，顯然落後大盤表現，但類股業績表現雖非亮麗卻也不俗，前五月累計營收年成長較高者包括德英(4911)507.83%最高，下半年皮膚癌新藥三期臨床；其次是保瑞(6472)227.43%，委託暨設計製造(CDMO)穩定成長；美時(1795)56.28%，血癌用藥市占率逐年提高，歐美市場藥證也將陸續取得。

前述生技醫療族群既有基本面，七月底的生技展登場又有題材面，今年為疫情解封後首次實體展，號稱歷年規模最大的一次，規劃CDMO展區、基因檢測與細胞再生醫療展區、AI智慧醫療等八個主題，參展廠商共有622家，16個國家參與，估吸引11萬餘人參觀，其中CDMO是政策與廠商積極推動的產業發展大方向。

理周投研部表示，台灣因臨床人口數不足，並不適合新藥的發展，CDMO則是截長補短的利基型商業模式，尤其台灣過去科技產業擁有設計代工(ODM)的經驗，相當適合未來生技醫療在CDMO的發展，全球CDMO從2016年353億美元，至2020年提高達600億美元，預計至2025年會達1000億美元以上。今年包括台康(6589)、台耀(4746)、保瑞、大江生醫及中裕(4147)等都將擴大展出。

法人指出，生技醫療大致分為製藥、通路以及醫材等為主，在製藥產業方面，理周投研部較推薦旭富(4119)、台耀(4746)及中化生(1762)。其次，在通路方面則推薦大學光(3218)與大樹藥局(6469)，大學光屈光雷射技術在台灣仍有1.8倍成長空間，而大樹藥局今年展店數將增加20%，年營收也有機會同步增長。醫材則因新冠疫情雖流感化，但歐美地區重症者仍未見平息，專注密閉式抽痰管的太醫(4126)以及快篩試劑的泰博(4736)值得留意。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1193期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

生技股王保瑞強勢填息 股價改寫歷史新高 帶動族群逆勢上漲

台寶退化性關節炎新藥完成二期收案 拚申請有條件許可

期貨商論壇／生技期 謹慎操作

永昕生醫與永笙生技簽MOU 打造異體細胞治療 CDMO 夥伴

相關新聞

蘇姿丰將再掀AI熱

6月14日AMD發布新款MI300X AI晶片，可以加快ChatGPT和其他聊天機器人使用的生成式人工智慧的處理速度，並可以使用高達192GB記憶體空間，而輝達的H100晶片只能支持120GB記憶體空間，蘇姿丰表示，隨著AMD晶片的記憶體空間增加，生成式AI模型將不再需要那麼多數量的GPU，可以紓解AI晶片的算力荒。

美中角力升級 AI趨勢不退

布林肯6月18-19日訪中，隨後美國聯合荷蘭祭出光刻機禁令，然後中國7月3日公布稀土管制令，限制鎵、鍺出口，美媒報導，本周葉倫7月6-9日訪中後，美國可能要求微軟和亞馬遜等美國雲端服務供應商，在提供使用AI晶片的雲端運算服務給中國客戶前，必須先取得政府批准。

3Q換股 低基期網通、生技醫療強股

2023年上半年結束了，大盤指數上漲二千餘點，您的投資操作獲利了嗎？若有，繼續保持，若無，則需努力。進入第三季，欲在下半年有所斬獲，尋找低基期且產業前景明朗，又有題材者，非網通與生技醫療兩大族群莫屬，生技醫療不僅類股指數目前漲幅低於大盤指數，月底有歷年規模最大生技展登場外，前五月累計營收也都高於市場預期。而網通族群則在美國拜登政府宣布大撒1.3兆元打造全美高速上網，沉悶許久的族群應聲大漲，尤以北美營收占比達八成的仲琦(2419)在股價基期低，領漲帶動下類股齊揚。

布局AI伺服器高端運用 日電貿營運動能強

日電貿公司(3090)設立於1993年，迄今三十年，資本額21.26億元，員工349人，80%業務、20%行政，業務配置比例遠多於行政，是個積極型的組織架構。隨著AI人工智慧的熱潮帶動市場商機，日電貿看重AI伺服器的應用，也已經著手布局AI在公司產品，不論在車用、醫療等領域，在AI人工智慧更加廣泛應用時，將可為公司帶來潛在的營運商機。

打造十年線報酬 小資金累積大財富

股息COVER每一天的大俠武林認為，選擇優質的公司，再用正確的方式慢慢布局，到最後取得的報酬，絕對不會輸給低買高賣賺價差的投資策略。

俄羅斯兵變 戰爭進入拐點

端午連假世界並不平靜，俄羅斯雖一日兵變結束，但卻代表了強人政權的脆弱，俄烏之戰結局恐已定奪，全球經濟將儘早復甦，這場兵變雖短線未對經濟面造成影響，但對中長線仍具指標意義，俄烏戰爭進入拐點，概念股開始蠢動，台股連假歸來受美股下跌衝擊而回測低點支撐，操作宜謹慎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦