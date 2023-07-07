3Q換股 低基期網通、生技醫療強股

【文‧陳春霖】

生技股業績超級比一比

先從生技醫療談起，法人指出，上半年大盤指數高達40%~50%，而生技醫療指數則在20%~30%區間震盪，顯然落後大盤表現，但類股業績表現雖非亮麗卻也不俗，前五月累計營收年成長較高者包括德英(4911)507.83%最高，下半年皮膚癌新藥三期臨床；其次是保瑞(6472)227.43%，委託暨設計製造(CDMO)穩定成長；美時(1795)56.28%，血癌用藥市占率逐年提高，歐美市場藥證也將陸續取得。

前述生技醫療族群既有基本面，七月底的生技展登場又有題材面，今年為疫情解封後首次實體展，號稱歷年規模最大的一次，規劃CDMO展區、基因檢測與細胞再生醫療展區、AI智慧醫療等八個主題，參展廠商共有622家，16個國家參與，估吸引11萬餘人參觀，其中CDMO是政策與廠商積極推動的產業發展大方向。

理周投研部表示，台灣因臨床人口數不足，並不適合新藥的發展，CDMO則是截長補短的利基型商業模式，尤其台灣過去科技產業擁有設計代工(ODM)的經驗，相當適合未來生技醫療在CDMO的發展，全球CDMO從2016年353億美元，至2020年提高達600億美元，預計至2025年會達1000億美元以上。今年包括台康(6589)、台耀(4746)、保瑞、大江生醫及中裕(4147)等都將擴大展出。

法人指出，生技醫療大致分為製藥、通路以及醫材等為主，在製藥產業方面，理周投研部較推薦旭富(4119)、台耀(4746)及中化生(1762)。其次，在通路方面則推薦大學光(3218)與大樹藥局(6469)，大學光屈光雷射技術在台灣仍有1.8倍成長空間，而大樹藥局今年展店數將增加20%，年營收也有機會同步增長。醫材則因新冠疫情雖流感化，但歐美地區重症者仍未見平息，專注密閉式抽痰管的太醫(4126)以及快篩試劑的泰博(4736)值得留意。