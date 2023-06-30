走過事業失利 王牌抖音教練續譜「直播帶貨」神話

【文．林怡妏 圖．飛騰國際文化傳媒提供】

直播帶貨在中國成了全民運動，它並非明星、網紅、KOL的專利，一般素人、農民工以及退休人員都可以在直播平台上找到屬於自己的客群、販售商品。根據抖音公布的數據，截至目前，抖音直播帶貨的商家和主播已經突破百萬，去年一整年銷售數據增長了124%。

「走在中國路上，你隨時都能看到有人在直播。」曾在中國直播帶貨培訓機構擔任講師，熟悉中國直播電商市場與網紅經濟的飛騰國際文化傳媒創辦人「羅賓老師」謝冠鴻回憶。

三年前，他與太太，飛騰國際文化傳媒執行長「貓姊」黃喬曦赴中國，原本是要推展保養品事業，沒想到碰上疫情阻撓，包裝好的貨品全滯留在海關，導致資金鏈斷裂、損失慘重。正當兩人躊躇著下一步該往哪走時，直播帶貨市場趁著疫情之勢崛起，他們跟隨浪潮，一腳踏入直播事業。

「直播帶貨火了之後，許多培訓機構應運而生。」

剛開始，謝冠鴻與黃喬曦並不熟悉這塊市場，於是他們加入專門培訓直播主的培訓機構，兩人宛如初生之犢，微信視頻號在短短三個月內吸引上萬網友追蹤，一躍成為視頻號金Ｖ博主。

在抖音導入「小黃車」，整合電商購物模式後，培訓機構看準謝冠鴻與黃喬曦的帶貨實力，將兩人晉升為王牌講師，一場動輒五、六百個名額的導師營場場爆滿，來自各省分的學員齊聚一堂，就為上他們的「抖音直播培訓與陪跑課」。

黃喬曦說，當時陪著學員實地操作、練習直播，經常忙到夜半，但她仍認為一切的辛苦都十分值得，「我一直都深信我能靠著自己的力量改變自己的命運，我也希望把這樣的信念帶給我的學員。」

「抖音是個去中心化的平台，它打破壟斷式的行銷平衡」，謝冠鴻補充說道。相較臉書、IG與各大電商平台需要花錢下廣告，才能有效提升曝光次數與瀏覽量，抖音的廣告費用低，還擁有巨大的流量優勢。相對低的進場門檻，讓人人都有機會成為直播網紅，靠著帶貨讓流量變現。

去年，同為「字節跳動」推出的國際版抖音─「TikTok」開始在台灣發酵，謝冠鴻許多朋友希望他們把在中國的實戰經驗帶回台灣，於是他決定返台開拓這片新戰場，成立飛騰國際文化傳媒。謝冠鴻與黃喬曦是台灣目前唯一擁有中國實戰教學經驗的抖音教練，他們將中國獨特的「陪跑模式」引進台灣，從腳本撰寫、拍攝到剪輯與直播，一步一步陪著學員成為專業的帶貨直播主。

然而，直播帶貨在中國的成功，部分建立在業者的行銷模式與獨特的客戶生態之上，這兩者都難以短時間在台灣複製。

就行銷手法來看，台灣業者多傾向與已有知名度的網紅、KOL進行帶貨合作，一般素人直播主難以取得貨源；至於使用者面，中國消費者偏好「超級App」，將各種服務與需求綁在一個軟體內一次解決。相較之下，台灣在直播間購物的消費型態尚未成熟，且消費者傾向透過不同的App滿足不同的需求。

除了這兩個阻力，台灣政府尚在討論是否擴大禁用抖音與TikTok，對此，謝冠鴻與黃喬曦早已提出對策與解套。

「飛騰另外成立了電商平台，抖貓貓嗨購商城，透過我們的ERP系統，取得中國廠家的貨源並導入商城，如此一來，我們的學員就有貨可以賣。」黃喬曦表示未來將進一步與台灣品牌業者洽談合作，而有別於台灣網紅的知名度紅利，培育許多素人直播主的飛騰打的是團戰，他們要以量取勝。

三年過去，疫情改變了許多事情。謝冠鴻與黃喬曦的保養品事業重挫，卻意外開啟另一扇窗，秉著不認輸、不低頭的精神，夫妻倆從抖音教練做到電商CEO，他們的新舞台才正要開始。

▊謝冠鴻與黃喬曦跟隨浪潮踏入直播事業，成為王牌抖音教練。