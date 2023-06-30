夏季電費千元有找？！省錢達人傳授省電撇步

【文．林怡妏】

省錢達人張偉明從小就養成節約好習慣，即使在夏季，一家三口一期電費不到一千元，他分享夏季家庭省電方式，透過有效用電，減輕電費開支，同時舒適度過難捱的炎炎夏日。

*冷氣這樣吹才不耗電

張偉明說，冷氣其實並非最耗電的家電，只是使用時間長，容易產生高昂的電費。

以運行功率一千瓦的冷氣為例，開一小時需要一度電力，若一天開八小時，等於耗電八度。取夏季電價級距的平均，每度4.5元來計算的話，一天的冷氣花費是36元(4.5元x8度)，一個月光是冷氣的費用就要1080元，若再加上其他家用電器，電費將非常可觀。

張偉明表示冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉，這時是最耗電的時候，如果溫度一下子調太低，將延長壓縮機高功率運轉的時間，產生耗電。

「冷氣溫度每調高一度可以省電6%，」張偉明建議將冷氣設定在26℃~28℃，若想加速冷房效果，可以開電扇或循環扇來提升室內空氣對流，進一步達到省電效果。

他補充表示，若家中的冷氣是採用定頻冷氣，建議選擇「冷氣模式」，同時將風速設定為「自動風量」，當室內溫度降至所設定之溫度，冷氣便能維持在該溫度持續運轉。

「有些人會認為將冷氣風速設定為弱冷風可以比較省電，實際上這會讓壓縮機持續啟動，提升耗電量。」

目前市售冷氣分為變頻冷氣與定頻冷氣，兩者的差別在於壓縮機的運轉模式。定頻式冷氣使用傳統冷氣機的制冷方法，壓縮機只能以固定頻率最高轉速運行，冷氣達到設定溫度後壓縮機會關閉，當室內溫度再上升，壓縮機會再次啟動，達到調節室內溫度的效果。

反之，變頻式冷氣的壓縮機頻率會變動，透過改變壓縮機轉速，減慢室內溫度上升或下降的速度，達到自動調校溫度的效果。

目前變頻冷氣是市場主流，對於會長時間開冷氣的家戶來說確實比較省電，但若只會短時間使用，安裝定頻冷氣則更為合適。

另外，許多民眾擔心電費會爆表，因此不敢久開，但也有不少民眾認為冷氣開開關關可能更加耗電。對此，張偉明表示要依照時間長短與冷氣機種來做區別，「如果是變頻冷氣，離開冷氣房時間僅一小時左右，那就不用關閉；但若安裝的是定頻冷氣，建議只要離開冷氣房半小時以上就一律關閉。」

他也提醒民眾要定期清洗濾網，若發現冷氣有異味或是不會冷的狀況，可以請師傅來清洗室內機，另外若室外機裝置方位易有陽光曝曬，可以設置一個遮陽板，如此一來即可有效降溫、省電。

*室內綠美化 溫度下降2℃

夏季想省電除了從冷氣的使用習慣著手，透過軟件與植栽布置，打造涼感居家環境，同樣也能有效降溫、省電。

「像是窗簾可以選擇遮光、隔熱窗簾，除了阻絕陽光直射，也能截斷外部熱氣進入室內，另外，窗貼、隔熱漆等也有異曲同工之處。」張偉明表示。

第二招，在陽台、客廳、玄關、餐廳等空間種植綠化植物盆栽，也能營造自然涼感效果。張偉明建議可以選擇葉片較大的植栽，「葉片愈繁茂、寬闊，葉片上的氣孔就愈多，便能釋放更多水氣到室內空氣，降溫效果也愈好。」

張偉明建議可以在窗台或陽台放幾盆水，利用蒸發冷卻的原理，使室外的熱空氣進入室內之前，透過水蒸發使空氣冷卻並增加其濕度，如此一來，流入室內的空氣溫度就不會太高。他提醒，這些水當天就要處理掉，不要放隔夜，避免孳生病媒蚊。

同樣的原理，可以透過拖地的方式來降低室溫。另外，出汗是人體最有效的降溫方式，在家可以從事讓身體稍微出汗的有氧運動，流汗後再沖個澡，體溫降低後比較不會覺得熱。

張偉明進一步提到，許多人誤以為只要門窗不開，室外的熱空氣進不來，室內就能保持涼爽。「這其實是一個錯誤的觀念。在家中會感到悶熱，主要是因為熱空氣被留在室內，若讓前後門對流、通風，室內散熱速度快，溫度就可以順利下降幾度。」他建議民眾前、後陽台盡量不要有任何裝潢，以利空氣流通。

*除了冷氣，還有這些吃電怪獸！

外界普遍認為冷氣的耗電量最大，事實上所有家電中最可怕的吃電怪獸是電熱水器。以耗電量最高的瞬熱式電熱水器為例，耗電功率竟高達9900W，相形之下，冷氣的耗電量可說是小巫見大巫。

進一步試算可能產生的電費，瞬熱式電熱水器一小時耗電9.9度，假設一個月使用了30小時，那麼它的用電度數就是297度。取夏季電價級距的平均，每度4.5元來計算，一個月電熱水器所產生的費用就達1336元，一期的費用突破兩千元。

張偉明建議電熱水器的加溫溫度應該按照季節去做調整，不同季節所需水溫不同，「不論是儲熱式還是瞬熱式，夏季溫度建議一律設定在37℃~40℃，這樣可以省去反覆加熱或保溫的耗電。」

除此之外，張偉明表示，一般人夏天很少喝熱水，建議可以用快煮壺取代電熱水瓶，需要熱水時再煮水，並將煮好的水裝入保溫瓶，不插電也能保溫。

至於家中有嬰幼兒或是高齡長輩，有使用熱水瓶需求者，建議可以善用「省電定時功能」，配合使用習慣設定加熱時間，要用時再加熱，減少自動加熱次數，徒增能耗。

同樣地，免治馬桶的暖坐功能在夏天也無用武之地，把沒有必要使用的電器關掉，便能有效省電。

根據台電公布的數據，國人夏季平均每月用電量達428度，相較非夏月期間用電量高出四成以上，使得電費平均增加約479元，想要省電顧荷包，不妨試試以上省電妙招！