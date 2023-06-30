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俄羅斯兵變 戰爭進入拐點

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．陳春霖】

俄烏戰場滿目瘡痍 市場聚焦重建商機

俄羅斯僱傭兵瓦格納6月24日發動一日兵變雖落幕，但過程中傭兵如入無人之境直逼莫斯科僅一百公里，軍事專家認為，瓦格納兵變，將造成普丁民意支持度下滑至30%以下，突顯俄羅斯強人普丁政權的脆弱，將激起各方勢力覬覦，更可預期普丁政權式微後，俄烏戰爭將會儘早結束，全球經濟復甦之日不遠矣。

俄烏戰爭自去年2月開打已長達十六個月，死亡人數達六萬餘人，財物損失估達4110億美元，這場戰爭對全球經濟的影響既深且遠，歐盟國家為抵制俄羅斯天然氣的輸出，卻也造成自身的高通膨率，以英國為例，去年10月消費者物價指數(CPI)高達11.1%，目前CPI指數仍在高檔8.7%，最近該國央行仍採升息壓抑通膨。

歐盟的情況，很快蔓延至各國通膨率的飆升，最大經濟體美國去年6月CPI竄高至8.93%，為壓抑通膨美央行一共升息十次，累計20碼，最近一次6月雖暫緩升息，但下半年仍可能再度升息鷹派說法，美股至今仍餘波盪漾。

各國急速升息，造成原本為防疫撒下貨幣寬鬆政策不得不開始緊縮，在高通膨與升息雙重情形下，消費意願大降，全球經濟處於下彎走勢。台灣也不例外，外銷訂單金額連九黑，幸好解封刺激內需，呈現外冷內熱局面。

三大類重建概念股 基建工程後市看漲

俄羅斯一日兵變，專家認為瓦格納2.5萬人兵團的解散與納編入國防部，將使俄羅斯戰鬥力大減，而普丁則受困國內政權的保衛戰，會加速俄烏戰爭的結束，即使沒有那麼快結束，但在俄羅斯攻勢力道下滑後，卻也會讓烏克蘭儘快進入重建恢復期，尤其俄烏戰爭期間，台灣政府對烏克蘭釋出諸多友好政策，因此未來烏克蘭重建工程，台廠絕對不會缺席，台廠相關概念族群值得留意，主要包括鋼鐵、電線電纜、塑化等類股等。

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