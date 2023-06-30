瓦格納兵變落幕 俄烏戰和平將至

【文．洪寶山】

哈，思緒飄得很遠，現實有點殘酷，資深旅俄記者科佩塔斯(Craig Copetas)撰文指出，俄羅斯政壇詭計重重，絕對不要輕易相信你所聽到的。果然，僅三十六小時便傳出瓦格納傭兵(Wagner Group)前進莫斯科的逼宮行動落幕，劇情反轉的速度之快，有點措手不及。

西方寧願普丁繼續執政？ 美形容兵變是茶壺裡風暴

周一(6/26)NYMEX原油小漲+0.66%、COMEX黃金+0.28%，小道瓊股指+48點，金融市場反應平淡，大概是普丁依舊好好的坐在克里姆林宮，俄烏戰爭的戰火也沒有停熄，反倒西方媒體的評論謹慎到有點後怕，並希望普丁繼續執政，好過面對四分五裂的俄羅斯各方勢力，說不定還出現極端反美的激進武裝擁核生化團體。

而這些人就跟蓋達組織類似，不講武德的破壞手段跟恐怖分子沒兩樣，難保世界要面對另一次的911事件，甚至挑撥美中矛盾引發大戰，這層顧慮正是目前西方主流媒體密切觀察後續發展的主因，美國國務卿布林肯6月25日將這場騷亂描述為普丁的「內部事務」，認為瓦格納事件對普丁的權威構成直接挑戰，顯示其政權出現漏洞，但瓦格納傭兵政變事件的影響仍未結束，可能需要數個月的時間才能顯現。

明年大選攸關政權歸屬 金融市場很難不受影響

2024年，一月台灣選總統，三月普丁爭取連任，十一月拜登爭取連任，金融市場想不受國際政治影響都難。法國總統馬克宏6月25日表示，該事件揭露俄國領導階層內部出現分裂。此次事件起源於6月23日，瓦格納傭兵集團首腦普里格津發布短片，公開指責俄羅斯軍隊襲擊了瓦格納營地並殺死了「大量」他的士兵。他發誓要用武力進行報復，暗示他的部隊將「摧毀」任何抵抗，包括路障和飛機。歷時三十六小時後和平解決。

克里姆林宮表示，普丁親自保證將允許普里格津前往鄰國白俄羅斯，當局並將撤銷對普里格津及其部下發動叛亂的刑事指控。《華爾街日報》認為，「瓦格納一天之亂」將為俄羅斯領導層帶來更多陰謀和不穩。

到底是政變還是作秀 內鬥為普丁連任布局？

英國《衛報》報導，被普丁定調為「叛國者」的瓦格納集團首腦普里格津，6月24日晚離開俄國南部頓河畔羅斯托夫市(Rostov-on-Don)時，當地民眾竟報以猶如搖滾巨星般熱烈歡送，群眾夾道送別瓦格納裝甲車隊，普里格津還停下車搖下車窗與「鐵粉」拍照，景象非比尋常！

顯然許多俄羅斯人對入侵烏克蘭失敗感到不滿。過去幾個月，俄羅斯各地發生了太多事故，諸如原因不明的火災、爆炸、許多未報告的嚴重騷亂。許多人臆測軍隊中存在著有組織的反普丁運動，如今看來是事實。

維也納地緣政治智庫FACE創辦人查卡洛娃(Velina Tchakarova)認為，「這不是普里格津的政變，這是普丁身邊的聖彼得堡幫和俄軍總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)與國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)等莫斯科幫權貴之間的一場內鬥。這是普丁為爭取2024年3月17日連任的布局。」

對於這場一日政變，為什麼西方國家只是冷眼旁觀，很簡單，因為瓦格納傭兵集團也不是正派的路子，支持這群由囚犯組成的叛軍，只會讓俄羅斯陷入不可控的核擴散，這不是西方國家想要的結果。對西方民主陣營來說，這場短暫的政變，最大的收穫就是對習近平的隔山震虎。

翻開解放軍將領花名冊 哪些人有點像普里格津？

去年八月中國對台祭出圍台軍演，企圖阻絕西方民主國家在台海衝突危機時的對台援助，並以閃電戰攻下台灣，但是烏俄戰爭已經詮釋了很清楚，戰事只要陷入消耗戰，中國勢必面臨經濟衰退，人民的不滿與內部的反習勢力將伺機反撲，誠如矢板明夫所說的：「對習近平來說，攻打台灣的成本又增加了。今後，當他翻開解放軍將領的花名冊時，可能會驚奇地發現，每個人看起來，都有一點像普里格津。」

未來習近平一定會考量侵台不利的情況下，內外相煎的壓力使得丟掉政權的風險大增，如此可確保台海現況不變的和平時間越久。